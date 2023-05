Guerre Russie-Ukraine en direct : Zelenskiy rencontrera Biden au G7 ; Kyiv affirme que les combats à Bakhmut se poursuivent

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a revendiqué la victoire de Bakhmut dans une vidéo dans laquelle il apparaît en treillis de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières wagnériennes. « Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin. Il a déclaré que ses forces se retireraient de Bakhmut à partir du 25 mai pour se reposer et se recycler.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que la situation à Bakhmut était critique, les troupes ukrainiennes maintenant une défense dans la partie sud-ouest de la ville. « De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a-t-elle déclaré sur l’application de messagerie Telegram. « A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région et le secteur privé. »

Le G7 a condamné la guerre « brutale » de la Russie contre son voisin l’Ukraine « dans les termes les plus forts possibles », la qualifiant de « grave violation du droit international », dans son communiqué final du sommet de cette semaine au Japon. Les dirigeants mondiaux ont appelé à une « paix juste et durable » et ont réaffirmé leur intention de fournir à l’Ukraine un soutien militaire, financier et humanitaire.