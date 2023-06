Guerre Russie Ukraine en direct: Poutine révèle quand des armes nucléaires seront déployées en Biélorussie dans le cadre d’une contre-offensive

Le sous-secrétaire général Martin Griffiths a déclaré que 700 000 personnes « extraordinaires » ont besoin d’eau potable et a averti que les ravages des inondations dans l’un des greniers les plus importants du monde entraîneront presque inévitablement une baisse des exportations de céréales, une hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et moins à manger pour des millions de personnes dans le besoin.