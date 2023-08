Guerre Russie-Ukraine en direct : Poutine rencontre des chefs militaires à Rostov-sur-le-Don ; La Russie affirme avoir abattu un missile ukrainien au-dessus de la Crimée

Bienvenue à nouveau dans notre couverture continue de la guerre en Ukraine, je suis Yang Tian pour vous apporter les dernières nouvelles.

président russe Vladimir Poutine a rencontré des commandants militaires de haut rang au siège de son opération ukrainienne dans la ville de Rostov-sur-le-Don, a indiqué l’agence de presse officielle RIA.

Pendant la nuit, ministère russe de la Défense a déclaré que son armée de l’air avait abattu un missile lancé par l’Ukraine au-dessus de la péninsule de Crimée. Aucune victime ou dégât n’a été signalé.

Plus de détails à venir, dans d’autres développements récents :

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la possession d’armes nucléaires par Moscou protégeait le pays des menaces à la sécurité extérieure, tout en rappelant à l’Occident les risques d’un conflit nucléaire. « La possession d’armes nucléaires est aujourd’hui la seule réponse possible à certaines des menaces extérieures importantes à la sécurité de notre pays », a déclaré Lavrov dans une interview pour le magazine d’État The International Affairs. Lavrov a averti que les États-Unis et les alliés de l’OTAN risquaient de se retrouver dans « une situation de confrontation armée directe des puissances nucléaires ». « Nous pensons qu’un tel développement doit être évité. C’est pourquoi nous devons rappeler l’existence de risques militaires et politiques élevés et envoyer des signaux qui donnent à réfléchir à nos adversaires », a déclaré Lavrov.

Le nombre de victimes sur le champ de bataille en Ukraine approche les 500 000 soldats russes et ukrainiens, ont déclaré des responsables américains au New York Times, marquant une augmentation significative du nombre de morts cette année après d’intenses combats dans l’est du pays. Les pertes militaires russes approchent les 300 000, selon les responsables, avec pas moins de 120 000 tués au combat. L’Ukraine aurait fait près de 70 000 morts et 100 000 à 120 000 blessés. De violents combats près de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, ont fait de nombreuses victimes des deux côtés, faisant plus que doubler le nombre de morts depuis novembre.

Les forces ukrainiennes pourraient ne pas réussir à reprendre la ville stratégique du sud-est de Melitopol, occupée par la Russie, lors de leur contre-offensive, a déclaré un responsable américain. Melitopol est sous contrôle russe depuis mars 2022 et dispose de routes et de voies ferrées utilisées par ses troupes pour transporter des fournitures vers les zones qu’elles occupent. Le responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, citait un rapport de renseignement, mais la prédiction est largement conforme à l’opinion de Washington selon laquelle la contre-offensive de l’Ukraine progresse plus lentement que prévu. Le responsable a ajouté que malgré le rapport et les progrès limités vers Melitopol, les États-Unis pensaient qu’il était encore possible de changer les sombres perspectives.

Une personne a été tuée et deux blessées à la suite du bombardement russe d’un village près de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine., selon le bureau du procureur général a déclaré. Certaines maisons privées ont été endommagées lors de l’attaque, mais aucun autre détail n’a été fourni. Dans un autre cas, quatre personnes ont été blessées après que la Russie a bombardé un quartier résidentiel de la ville de Chasiv Yar, située dans la région de Donetsk près de Bakhmut.

La Russie poursuit sa répression contre les critiques dans son pays et à l’étranger, les autorités fermant le groupe de défense des droits de l’homme, le Centre Sakharov, affirmant avoir organisé illégalement des conférences et des expositions. Les critiques disent que le groupe est la dernière cible de la bataille du Kremlin contre les organisations à tendance libérale qui défient l’État. Par ailleurs, un tribunal russe a placé le coprésident du groupe indépendant d’observation des élections Golos en détention provisoire jusqu’au 17 octobre au moins. La décision intervient alors que la Russie se prépare pour les élections régionales du mois prochain. Moscou a également annoncé des sanctions contre le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan, qui a émis en mars un mandat d’arrêt contre Poutine l’accusant d’avoir « déporté illégalement » des milliers d’enfants ukrainiens vers la Russie.

Kiev a salué la décision des États-Unis de laisser le Danemark et les Pays-Bas remettre des avions de combat F-16 à l’Ukraine une fois que ses pilotes auront été formés à leur utilisation. Un responsable américain a confirmé que le Danemark et les Pays-Bas avaient reçu des « assurances formelles » pour le transfert du jet. La formation par une coalition de 11 nations doit commencer ce mois-ci, et les responsables espèrent que les pilotes seront prêts au début de 2024. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a salué « d’excellentes nouvelles de nos amis aux États-Unis ».

Les forces russes ont détruit des drones ukrainiens ciblant Moscou et sa flotte de la mer Noire. Le ministère russe de la Défense a déclaré que son armée de l’air avait abattu un drone ukrainien au-dessus de la capitale vendredi matin. Des images ont montré des dommages à un centre d’exposition sur le quai Krasnopresnenskaya de la rivière Moskva, à 100 mètres de la ville de Moscou.