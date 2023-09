Guerre Russie-Ukraine en direct : le siège du parti Russie Unie détruit lors d’une attaque dans une ville ukrainienne occupée, selon le maire

Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les expéditions d’armes « plus lentes » en provenance des pays occidentaux menaçaient sa contre-offensive et a appelé à des armes plus puissantes et à longue portée. Le président ukrainien a également déclaré que les alliés de son pays avaient assoupli les sanctions imposées à la Russie et a appelé à une nouvelle initiative visant à imposer de nouvelles mesures punitives à l’encontre de Moscou.