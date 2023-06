Guerre Russie Ukraine en direct: le nombre de restaurants à Kramatorsk passe à 8

Il a ajouté : « Aujourd’hui, des terroristes russes ont aussi brutalement bombardé Kramatorsk. missiles S-300. Trois personnes ont été tuées, dont un enfant. Mes condoléances aux familles et amis. A cette heure, plus de 40 personnes sont blessées. Une assistance est apportée à tous. Les décombres sont en train d’être déblayés. »

« Chaque manifestation de terreur de ce type nous prouve encore et encore, à nous et au monde entier, que la Russie ne mérite qu’une seule chose à la suite de tout ce qu’elle a fait : la défaite et un tribunal, des procès équitables et légaux contre tous les meurtriers et terroristes russes », dit M. Zelensky.