Guerre Russie-Ukraine en direct : Kim Jong-un rencontre le ministre russe de la Défense et inspecte les bombardiers à capacité nucléaire

L’armée ukrainienne affirme s’être emparée du village d’Andriivka dans la région partiellement occupée de Donetsk . La bataille autour de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, a causé aux forces russes « d’importantes pertes en effectifs et en équipements », a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes sur Facebook. Elle a également obtenu « un succès partiel dans la région de Klishchiivka », indique-t-il, tandis que les forces russes continuent de tenter de percer les défenses ukrainiennes dans la région de Bohdanivka.

Une attaque de drone russe dans l’ouest de l’Ukraine était une tentative de cibler des avions de guerre utilisé cette semaine pour attaquer la Crimée occupée par la Russie, a déclaré le colonel de l’armée de l’air ukrainienne Yuriy Ihnat. La Russie a tiré 17 drones dans la nuit de jeudi sur la région centrale de Khmelnytskyi qui abrite la base aérienne de Starokostiantyniv, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne. Les débris ont endommagé 12 maisons et brisé les fenêtres d’une école, mais personne n’a été blessé, a déclaré le responsable régional Serhiy Tiurin.

Volodymyr Zelenskiy se rendra à Washington la semaine prochaine et rencontrera le président Joe Biden, a confirmé vendredi la Maison Blanche. Le président ukrainien tiendra également des réunions au Congrès américain pour débattre d’une aide militaire et humanitaire pouvant atteindre 21 milliards de dollars à l’Ukraine. Le deuxième voyage de Zelenskiy à Washington en temps de guerre aura lieu après des rencontres avec d’autres dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU à New York.