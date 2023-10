Guerre Russie-Ukraine en direct : Joe Biden exhorte le Congrès à approuver l’aide à l’Ukraine après qu’elle ait été exclue du projet de loi de financement américain

Depuis 2h 02.19 HAE Biden exhorte le Congrès américain à approuver l’aide à l’Ukraine laissée en dehors de l’accord Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à approuver rapidement l’aide à l’Ukraine après que celle-ci ait été exclue de l’accord qui a évité la fermeture du gouvernement américain samedi. L’Agence France-Presse rapporte que Biden a salué l’accord mais a déclaré dans un communiqué : Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. « Je m’attends pleinement à ce que l’orateur maintienne son engagement envers le peuple ukrainien et obtienne le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à ce moment critique », a ajouté Biden, faisant référence au leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy. Les législateurs doivent maintenant se débattre sur un projet de loi distinct portant sur une aide militaire de 24 milliards de dollars à l’Ukraine que Biden souhaitait inclure dans le budget, avec un vote possible en début de semaine prochaine, ont rapporté les médias américains. Les républicains d’extrême droite s’étaient fermement opposés à l’inclusion de l’aide à l’Ukraine dans l’accord, malgré le soutien de républicains modérés, dont McCarthy.



Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 5 mois 04h00 HAE Aujourd’hui c’est Journée des défenseurs en Ukraine, une journée en hommage aux anciens combattants et aux membres tombés au combat des forces armées ukrainiennes. Volodymyr Zelenski a commémoré cette journée avec un bref discours sur Telegram : Les temps difficiles nous ont rendus forts. Et les forts rapprochent les temps de la victoire. Pas à pas. Aujourd’hui, demain, chaque jour, chaque minute. Personne ne devrait ni ne pourra « désactiver » notre résilience, notre endurance, notre courage et notre courage. Ni de manière régulière ni en urgence. Aucun d’entre eux n’a de « date d’expiration », de « date de fin » ou de point final après lequel nous arrêterions de résister et de nous battre. Il n’y a qu’un seul point : notre victoire. À mesure que nous nous en rapprochons chaque jour, nous disons : « Nous nous battrons aussi longtemps qu’il le faudra ». Nous le faisions dans les premières minutes du 24 février ; nous le faisons depuis 585 jours et nous continuerons à le faire. Gloire à tous ceux qui combattent et défendent la patrie ! Gloire à nos défenseurs ! Gloire au peuple ukrainien ! Gloire à l’Ukraine!



il y a 28 mois 03h37 HAE Un mort dans le bombardement russe de la région de Zaporizhzhia Un habitant local de 61 ans a été tué dans le bombardement russe de Malaisie Tokmachka dans le Oblast de Zaporizhzhiale chef du Administration militaire régionale de Zaporizhia a déclaré sur Telegram. Une femme de 66 ans a été blessée dans ce même bombardement, a déclaré Iouri Malashko. Les tirs nocturnes de roquettes russes ont fait sept blessés. Un homme de 35 ans a été blessé lorsqu’un incendie provoqué par une attaque à la roquette s’est déclaré dans une infrastructure et dans le Communauté Matviyivune femme de 48 ans et des hommes âgés de 38, 50, 52, 55 et 61 ans ont été blessés. L’administration militaire régionale a également reçu 16 rapports faisant état de destruction de bâtiments résidentiels et d’infrastructures. Rien qu’hier, 127 obus d’artillerie russes, cinq frappes aériennes et six attaques à la roquette ont eu lieu dans la région de Zaporizhia, a déclaré Malashko.



il y a 47 mois 03.17 HAE Les forces russes ont lancé hier huit missiles, 99 frappes aériennes et 45 systèmes de lancement de roquettes multiples, et ont engagé les troupes ukrainiennes dans 38 engagements de combat, selon le communiqué. état-major des forces armées ukrainiennes » a déclaré lors de leur briefing du matin. Les frappes aériennes ont touché Halahanivka dans le Oblast de Tchernihiv; Novoselivs’ke, Nevs’ke, Novolyubivka et Bilohorivka dans le Oblast de Louhansk; Terny, Zarichne, Sivers’k, Spirne, Vesele, Kostyantynivka, Klishchiivka, Andriivka, New York, Avdiivka, Mar’inka, Novomykhailivka, Prechystivka, Urozhaine et Staromaiors’ke dans le Oblast de Donetsk; Mala Tokmachka, Novodanylivka, Robotyne et Novoandriivka dans le Oblast de Zaporizhzhia; et Mykolaïvka dans le Oblast de Kherson. Plus de 120 colonies à Tchernihiv, Soumy, KharkivLes oblasts de Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson ont été la cible de tirs d’artillerie. Selon l’état-major des forces armées ukrainiennes, les forces russes ont perdu hier 440 hommes.

Mis à jour à 03h17 HAE

il y a 1h 02h59 HAE Moscou se prépare apparemment à des combats supplémentaires pendant « plusieurs années », selon le ministère de la Défense britannique Des documents russes indiquant une augmentation des dépenses militaires en 2024 suggèrent que Moscou se prépare à « plusieurs années supplémentaires de combats en Ukraine », selon le ministère britannique de la Défense. Dans sa dernière mise à jour des renseignements, le ministère a déclaré que des documents apparemment divulgués par le ministère russe des Finances suggéraient que les dépenses de défense du pays devraient atteindre environ 30 % des dépenses publiques totales en 2024. Le ministère russe propose un budget de la défense de 10,8 milliards de roubles (112 milliards de dollars), soit environ 6 % du PIB et une augmentation de 68 % par rapport à 2023, a indiqué le ministère de la Défense britannique dans sa mise à jour publiée sur X/Twitter. Il est fort probable que la Russie puisse soutenir ce niveau de dépenses de défense jusqu’en 2024, mais uniquement aux dépens de l’économie dans son ensemble. Tous les détails sur les dépenses de défense russes sont toujours confidentiels, mais ces chiffres suggèrent que la Russie se prépare à plusieurs années supplémentaires de combats en Ukraine. Cela fait suite aux commentaires publics du ministre de la Défense Sergueï Choïgou sur [Wednesday] suggérant qu’il était prêt à ce que le conflit se poursuive jusqu’en 2025. Dernière mise à jour du renseignement de défense sur la situation en Ukraine – 01 octobre 2023. Pour en savoir plus sur l’utilisation du langage par le renseignement de défense : https://t.co/lVRP9twVxh 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/W5mGtTkasa – Ministère de la Défense 🇬🇧 (@DefenceHQ) 1 octobre 2023

Mis à jour à 03h20 HAE

il y a 1h 02h52 HAE Les infrastructures industrielles ukrainiennes de la ville centrale d’Ouman ont été touchées lors d’une attaque russe dans la nuit, a déclaré le gouverneur régional. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient abattu 16 des 30 drones lancés par la Russie sur le territoire ukrainien dans la nuit, rapporte Reuters. L’armée de l’air a déclaré dimanche sur Telegram que des drones avaient été lancés depuis les directions sud, sud-est et nord. Les autorités ont déclaré que la région centrale de Tcherkassy était attaquée. Le gouverneur de Tcherkassy, ​​Ihor Taburets, a déclaré sur Telegram : La nuit, l’ennemi a massivement attaqué notre région de Tcherkassy avec des drones d’attaque. Malheureusement, les infrastructures industrielles ont été touchées [the city of] Ouman. En conséquence, des incendies se sont déclarés dans les entrepôts. En particulier, où les céréales étaient stockées. Une personne a été blessée, a indiqué Taburets.

Mis à jour à 03h23 HAE

il y a 1h 02h37 HAE Les sénateurs américains des deux principaux partis ont publié une déclaration en faveur de Kiev, affirmant que Washington continuera à fournir un soutien essentiel à l’Ukraine après que l’aide au pays ait été exclue de l’accord du Congrès visant à éviter la fermeture du gouvernement américain. La déclaration commune de six sénateurs, dont le chef de la minorité républicaine Mitch McConnell et le chef de la majorité démocrate Chuck Schumer, parmi trois de chaque côté, ont déclaré qu’ils saluaient l’accord mais qu’il laissait un « certain nombre de priorités urgentes en suspens ». Leur déclaration disait : Dans les semaines à venir, nous espérons que le Sénat veillera à ce que le gouvernement américain continue de fournir un soutien économique et sécuritaire essentiel et durable à l’Ukraine. Nous soutenons les efforts de l’Ukraine pour défendre sa souveraineté contre l’agression effrontée de Poutine, et nous nous joignons à une forte majorité bipartite de nos collègues dans ce travail essentiel. Sous le regard tourné vers nous de nos partenaires, alliés et adversaires, nous comprenons parfaitement l’importance du leadership américain et nous nous engageons à le renforcer de l’Europe à l’Indo-Pacifique.

Mis à jour à 03h34 HAE

il y a 2 heures 02.19 HAE Biden exhorte le Congrès américain à approuver l’aide à l’Ukraine laissée en dehors de l’accord Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à approuver rapidement l’aide à l’Ukraine après que celle-ci ait été exclue de l’accord qui a évité la fermeture du gouvernement américain samedi. L’Agence France-Presse rapporte que Biden a salué l’accord mais a déclaré dans un communiqué : Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu. « Je m’attends pleinement à ce que l’orateur maintienne son engagement envers le peuple ukrainien et obtienne le soutien nécessaire pour aider l’Ukraine à ce moment critique », a ajouté Biden, faisant référence au leader républicain à la Chambre, Kevin McCarthy. Les législateurs doivent maintenant se débattre sur un projet de loi distinct portant sur une aide militaire de 24 milliards de dollars à l’Ukraine que Biden souhaitait inclure dans le budget, avec un vote possible en début de semaine prochaine, ont rapporté les médias américains. Les républicains d’extrême droite s’étaient fermement opposés à l’inclusion de l’aide à l’Ukraine dans l’accord, malgré le soutien de républicains modérés, dont McCarthy.