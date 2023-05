Guerre Russie-Ukraine en direct : cinq blessés à Kiev après une nuit de frappes à travers l’Ukraine

L’analyse de l’ISW intervient après que Reuters a rapporté que le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, avait abandonné son projet de se retirer de la ville orientale de Bakhmut dimanche après avoir reçu la promesse que ses combattants recevraient autant de munitions qu’ils en auraient besoin. Prigozhin a écrit sur Telegram :

Du jour au lendemain, nous avons reçu un ordre de combat, pour la première fois depuis tout ce temps. On nous a promis autant de munitions et d’armes qu’il nous en faudrait pour poursuivre nos opérations. On nous a promis que tout était nécessaire pour empêcher l’ennemi de nous couper [from supplies] seront déployés sur le flanc.