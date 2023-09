Guerre Russie-Ukraine en direct : attaque de drones au sud de Moscou après deux morts dans le bombardement de Kherson

Dans une lettre adressée à M. Lavrov le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a présenté quatre mesures que l’ONU pourrait faciliter pour améliorer les exportations russes de céréales et d’engrais, dans le but de convaincre Moscou de revenir à l’accord de la mer Noire, qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales via le corridor et contribué à remédier à une pénurie alimentaire mondiale.