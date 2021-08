« Guerre psychologique »: l’Iran fustige les rapports occidentaux et saoudiens le blâmant pour le détournement d’un pétrolier émirati

Mercredi, Shekarchi, un porte-parole des forces armées iraniennes, a critiqué les médias pour avoir accusé l’Iran d’être derrière le « piratage potentiel » de l’Asphalt Princess dans le golfe d’Oman mardi, ainsi qu’une autre attaque récente contre un pétrolier exploité par Israël.

« Les rapports contradictoires publiés par certains médias occidentaux, sionistes et saoudiens concernant l’insécurité maritime, le détournement de navires, etc. dans les eaux régionales sont une sorte de guerre psychologique et sont faits pour préparer le terrain à un nouvel aventurisme » dit le général.

Shekarchi a ajouté que l’armée du pays possède des renseignements sur « mouvements suspects » et est prêt à agir. Le général a même déclaré que l’Iran est prêt à apporter son aide aux navires étrangers qui traversent la région, si nécessaire.

Les commentaires font suite à une série de rapports attribuant la responsabilité de l’incident à l’Iran. Le journal Times, se référant à des sources du gouvernement britannique, a rapporté que le navire avait été détourné par un « équipe » de huit ou neuf attaquants, avec des responsables britanniques « travailler sur une hypothèse » que Téhéran était derrière l’acte.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a quant à lui reconnu qu’il y avait eu « un modèle très inquiétant de belligérance de la part de l’Iran », mais a dit qu’il était trop tôt pour « offrir un jugement » concernant l’attaque du Asphalt Princess.

Mardi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé un avertissement sévère à Téhéran de la « le prix » il paiera pour s’ingérer dans les affaires de Tel-Aviv, après que l’Iran aurait prétendument attaqué un pétrolier exploité par Israël la semaine dernière.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a condamné la dernière série d’attaques maritimes, affirmant que « Dans toute la région, l’Iran continue de s’enhardir », ajoutant que Téhéran constitue une menace pour « expédition dans le golfe Persique ».

La République islamique a nié toute implication dans la dernière série d’attaques, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, dénonçant toute spéculation selon laquelle Téhéran était responsable du détournement de l’Asphalt Princess comme « très méfiant ».



United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a rapporté mardi qu’un navire anonyme, identifié plus tard comme le pétrolier d’asphalte et de bitume battant pavillon Panama Asphalt Princess, a été détourné par un groupe d’hommes armés au large des côtes des Émirats arabes unis dans le golfe d’Oman, qui est relié au golfe Persique.

Selon le site Web de suivi des navires MarineTraffic.com, le navire a changé de cap et a commencé à se diriger vers les eaux iraniennes tôt mercredi, mais s’est ensuite arrêté et a changé de cap vers Oman.

