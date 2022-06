Guerre populaire : l’Ukraine et la Russie financent l’équipement de leurs troupes

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Kyiv, Ukraine — Dans l’un des les zones de combat contre la Russie, le chef de l’approvisionnement d’une brigade de combat ukrainienne passe sa commande en ligne de fournitures de guerre – une longue liste allant des drones, des camions et des viseurs thermiques aux batteries, générateurs et bandes. Ils sont nécessaires, écrit-il, pour équiper deux nouveaux bataillons et “lutter contre l’agression armée”.

Dans un dépôt de ravitaillement de fortune dans la capitale, Kyiv, des bailleurs de fonds commencent à s’occuper de sa demande. Leur agitation acheminera l’équipement à la 72e brigade en quelques jours, le tout payé avec des dons publics. Dans leur bureau délabré, une affiche avec le slogan de la paix de l’ère vietnamienne exhorte : “Lâchez de l’acide, pas des bombes”.

Avec combat attritionnel dévorant des soldats et de ressources, l’Ukraine mène une guerre populaire, combattue loin des lignes de front par des réseaux autonomes de donateurs et de volontaires. Les systèmes à la fine pointe de la technologie qu’ils ont mis en place convertissent des millions de dollars de dons en livraisons rapides d’équipement de guerre de type Amazon directement sur les champs de bataille. Ils aident à maintenir l’Ukraine dans la lutte à un moment critique de l’invasion russecomme son agresseur mieux approvisionné s’applique énorme pression de meulage sur les champs de bataille à l’est et au sud.

Le volontariat civil remonte également le moral, apportant aux Ukrainiens la preuve tangible qu’ils sont solidaires dans leur lutte pour la survie, même si ils n’ont pas d’armes à la main. Des grands-mères coupant de vieux vêtements en lanières pour en faire des filets de camouflage à la petite amie endeuillée d’un soldat tué qui est entré dans le dépôt de ravitaillement après son enterrement disant qu’elle voulait aider, presque tout le monde semble faire sa part, petite ou grande ou par prélèvement automatique.

L’assistance civile à l’effort militaire a été une caractéristique de la résistance ukrainienne depuis le premier jour de l’invasion du 24 février, alors que les gens ordinaires ont tout abandonné pour aider et ont pillé leurs comptes bancaires pour équiper de nouvelles unités assemblées à la hâte. Depuis des débuts modestes, avec des permanences téléphoniques pour les dons immédiatement submergées d’appels, les initiatives de financement participatif sont devenues des machines bien huilées. Ils ont des systèmes de paiement en ligne et des sites Web fluides expliquant leurs besoinset des volontaires appliquant leur expertise dans les domaines civils – logistique, technologie, achats, électronique – pour aider à acheminer les fournitures entre les mains des troupes.

Cinq mois après le début de l’invasion, la collecte de fonds créative permet également à l’argent d’affluer – démentant l’idée que les Ukrainiens perdent tout intérêt et se sentent moins en danger la paix précaire qui est revenue à Kyiv et d’autres villes depuis mal mutilées Les forces russes se sont retirées du nord en avrilse recentrant sur la capture de la région orientale du Donbass en Ukraine.

Sa fondation est l’une des plus grandes initiatives de financement participatif. Entre autres, les plus insolites sont des femmes et des hommes qui envoient des photos érotiques d’eux-mêmes en guise de récompense aux donateurs qui peuvent prouver, avec un reçu, qu’ils ont donné à un fonds de soutien à la guerre. “Teronlyfans” dit que son objectif “est d’encourager les dons pour les besoins de l’Ukraine et ainsi de rapprocher notre victoire”. Les volontaires disent qu’ils ont aidé à amasser 750 000 $ en découvrant tout.

« Nous veillons à ce que les photos ne soient pas pornographiques. C’est de l’érotisme magnifique et esthétique », a déclaré Nastya Kuchmenko, l’une des cofondatrices du groupe. “Il ne s’agit pas d’objectiver le corps, il s’agit de la liberté d’utiliser votre corps comme vous le souhaitez.”

“Les gens veulent être utiles”, a-t-elle déclaré.

De l’autre côté, certains Russes, dont des mères de soldats, approvisionnent également les troupes. Mais l’effort russe n’est pas aussi organisé, massif et spontané, en partie parce que le Kremlin minimise l’ampleur, la portée et le coût de son invasion, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une simple “opération militaire.”

Le Front populaire uni, un effort créé par le Kremlin pour favoriser le soutien public au gouvernement, a lancé une campagne de financement participatif début juin, sous le slogan “Tous pour la victoire!”

“Les gars en première ligne qui meurent pour le droit d’être russes, qui se battent pour notre liberté commune, apprécieront grandement toute aide que vous pourrez leur offrir”, a déclaré Mikhail Kuznetsov, un cadre du Front populaire uni, à propos de la campagne pour le front. -équipement de ligne et médicaments. “Ils gagneront dans tous les cas, mais ils gagneront plus vite et avec moins de pertes si nous les aidons.”

Du côté ukrainien, la victoire est aussi l’objectif.

La fondation dirigée par Prytula, la personnalité de la télévision, donne la priorité à son aide aux unités dans les points chauds de combat. Les commandants d’unité énumèrent leurs besoins et leurs emplacements sur un formulaire en ligne.

C’est ainsi que “Tokha” – le nom de guerre du quartier-maître de la 72e brigade – a soumis son ordre. L’équipement sur sa liste de souhaits faisait allusion à la férocité des combats autour de son emplacement à l’est, avec des demandes de 100 périscopes pour observer depuis les tranchées, une douzaine de tablettes préchargées avec un logiciel pour corriger les tirs d’artillerie, et même du fil – vraisemblablement pour une utilisation comme fils de déclenchement. Les articles les plus coûteux comprenaient six fourgonnettes et des camionnettes.

Des convois de camionnettes, camions et autres véhicules, provenant d’ailleurs en Europe, partent chaque semaine chargés de matériel depuis le dépôt de la fondation à Kyiv. Certains véhicules sont repeints en vert armée pour les rendre prêts au combat. Leur vie en première ligne peut être courte : deux ambulances récemment livrées n’ont duré que deux jours avant que les bombes russes ne les détruisent.

La fondation affirme avoir collecté plus de 34 millions de dollars depuis le début de l’invasion, principalement sous forme de dons, allant de quelques sous au cadeau d’un homme d’affaires en crypto-monnaie de 1,3 million de dollars. La fondation a également vendu aux enchères le trophée du concours Eurovision de la chanson remporté puis offert par le groupe ukrainien Kalush Orchestra et tiré au sort le bob lumineux porté par son leader. Ensemble, ils ont rapporté 1,25 million de dollars.

La fondation affirme avoir exécuté 2 200 commandes d’unités au cours des deux derniers mois seulement. À la réception, les troupes ou les volontaires qui effectuent les livraisons prennent des photos pour prouver que l’aide est utilisée comme prévu.

“Les Ukrainiens sont une nation de volontaires et nous pouvons faire des choses inimaginables ensemble”, a déclaré Maria Pysarenko, qui travaille avec Prytula. “Il ne s’agit pas seulement de collecter des fonds, mais aussi de créer une communauté et de montrer que” oui, nous le pouvons “.”

Hanna Arhirova à Kyiv a contribué.