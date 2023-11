Guerre israélo-palestinienne : un bilan massif de morts parmi les civils oblige à la scission entre les États-Unis et Israël

Une division croissante apparaît entre les États-Unis et Israël au sujet de la guerre à Gaza, alors que les pertes civiles augmentent et que l’administration Biden fait face aux appels de ses amis au pays et à l’étranger pour maîtriser son allié.

Le président Joe Biden a exprimé publiquement sa plus claire frustration à l’égard d’Israël, affirmant qu’il « prenait un peu plus de temps » que ce qu’il avait espéré pour obtenir des « pauses humanitaires » alors que les habitants du nord de Gaza continuaient d’être déplacés vers la partie sud de la bande de Gaza.

Les pauses quotidiennes de quatre heures que la Maison Blanche a déclaré qu’Israël avait accepté de mettre en œuvre jeudi étaient bien inférieures aux durées de trois jours pour lesquelles Biden a déclaré avoir fait pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« À l’heure actuelle, vous pouvez établir un lien direct entre ce que la Maison Blanche a déclaré vouloir dans certains cas et ce que Netanyahu a fait en signe de défi », a déclaré à Middle East Eye, sous couvert d’anonymat, un responsable américain familier avec la pensée de l’administration.

Les Israéliens ont également minimisé la description des pauses par la Maison Blanche, les qualifiant de « tactiques » par nature et déjà en place.

L’administration Biden continue cependant de soutenir Israël dans cette guerre. Il a exclu d’appeler à un cessez-le-feu, affirmant que cela permettrait au Hamas de se regrouper, et affirme qu’il n’impose pas de lignes rouges à toute action militaire israélienne.

Mais au cours des trois derniers jours, il y a eu un changement marqué dans son discours sur les pertes civiles.

Le plus haut responsable du Département d’État pour le Moyen-Orient a déclaré mercredi que les décès dans la bande de Gaza étaient « probablement plus élevés » que ce qui est cité, contrastant fortement avec la suggestion de Biden le mois dernier selon laquelle le bilan des morts rapporté par les responsables palestiniens de la santé à Gaza n’était pas fiable.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré vendredi que “beaucoup trop” de Palestiniens sont “morts et ont souffert” alors qu’Israël mène la guerre dans la bande de Gaza et qu'”il reste beaucoup plus à faire en termes de protection des civils”.

Un ancien haut responsable américain familier avec la pensée de l’administration a déclaré que le ton des responsables américains reflétait un malaise général face à l’augmentation du nombre de morts, qui a dépassé les 11 000 Palestiniens cette semaine, dont plus de 4 500 enfants, ainsi qu’à la pression croissante des alliés arabes.

La semaine dernière, lors de l’une des frappes les plus meurtrières de la guerre, des avions militaires israéliens ont bombardé le camp de réfugiés densément peuplé de Jabalia, tuant des centaines de personnes, selon les responsables palestiniens de la santé. Cette semaine, plusieurs hôpitaux ont été touchés et vendredi, des tireurs d’élite israéliens ont ouvert le feu sur l’hôpital al-Quds, tuant une personne et en blessant 20 autres.

“Le niveau des dommages collatéraux [Israeli army] “C’est totalement inacceptable pour l’armée américaine”, a déclaré l’ancien responsable.

L’environnement de menace d’Israël

Le nombre élevé de morts parmi les civils a principalement été une préoccupation de la gauche progressiste du parti de Biden, mais à mesure que les chiffres augmentent, des signes montrent que la réticence s’accentue parmi les centristes.

Mercredi, 24 démocrates et deux indépendants réunis en caucus avec eux ont écrit une lettre demandant à l’administration d’expliquer comment elle chercherait à atténuer les pertes civiles et à garantir que les 14 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à Israël soient utilisés conformément au droit international.

Pendant ce temps, cette semaine, le général Charles Q Brown, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, a fourni certains des points de vue les plus importants sur les préoccupations de l’administration Biden concernant la guerre.

Brown a déclaré que l’objectif déclaré d’Israël d’éliminer le Hamas était « une tâche assez importante » et que « plus cela dure, plus cela peut devenir difficile », car le nombre croissant de victimes civiles risque de recruter de nouvelles recrues du Hamas.

Brown a fait publiquement allusion à ce que les alliés américains dans la région ont dit en privé à leurs homologues américains.

MEE a rapporté précédemment que l’Égypte avait averti les responsables américains qu’il n’était pas réaliste d’éliminer le Hamas.

Lors d’une visite dans la région cette semaine, Blinken est resté les bras croisés pendant que ses homologues turc, égyptien et jordanien exigeaient un cessez-le-feu, soulignant le fossé entre Washington et ses partenaires régionaux.

« La pression exercée par les principaux partenaires arabes et régionaux pour que les États-Unis adoptent une approche différente de la guerre devient énorme », a déclaré à MEE Josh Paul, un ancien responsable du Département d’État qui a démissionné pour protester contre les transferts d’armes américaines vers Israël.

« Si nous voyons l’administration Biden commencer à faire davantage pression sur Israël, c’est peut-être à cause de cela, plus que de toute réaction politique intérieure au sein du Parti démocrate », a-t-il déclaré.

Mais Brian Katulis, vice-président chargé des politiques au Middle East Institute, a déclaré qu’il n’était pas certain qu’Israël réponde aux appels américains.

« Israël a montré sa volonté de faire cavalier seul », a déclaré Katulis à MEE. “Les Israéliens réagissent à ce qu’ils perçoivent comme un environnement de menace.”

Les États-Unis fournissent à Israël 3,8 milliards de dollars d’aide militaire par an, mais Katulis a déclaré qu’il était peu probable que l’administration restreigne les transferts d’armes.

Les États-Unis se démènent pour lutter contre l’occupation

Les défis consistant à répondre aux préoccupations des partenaires arabes, à contenir le conflit à Gaza et à gérer les liens avec Israël sont apparus cette semaine après que Netanyahu a affirmé qu’Israël maintiendrait une « présence de sécurité indéfinie » dans la bande de Gaza.

L’administration Biden a été contrainte de redoubler d’efforts, réitérant son opposition à une occupation israélienne de l’enclave.

Daniel Byman, chercheur principal et expert en contre-terrorisme au sein du groupe de réflexion Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré à MEE que la déclaration de Netanyahu était « ambiguë », mais que les États-Unis n’avaient aucun intérêt à voir leur principal allié du Moyen-Orient s’enliser longtemps dans la bande de Gaza. terme.

“Israël serait confronté à des critiques constantes, il y aurait davantage de morts parmi les civils et le Hamas continuerait à prolonger le combat comme le font les insurgés”, a déclaré Byman.

“Les Etats-Unis souhaitent que toute présence sécuritaire israélienne soit indirecte et discrète.”

Vendredi, Netanyahu a déclaré qu’Israël n’avait pas l’intention d’occuper ou de gouverner Gaza après la fin de la guerre, mais que l’enclave assiégée devait être « démilitarisée, déradicalisée et reconstruite ».

Les responsables américains affirment vouloir une Autorité palestinienne rétablie pour gouverner la bande de Gaza ainsi que la Cisjordanie occupée, mais la Maison Blanche est ouverte à « une certaine période de transition », indiquant qu’elle pourrait tolérer une certaine forme de présence israélienne dans la bande de Gaza.

Les États-Unis ont fait pression sur leurs partenaires arabes pour les aider à gérer un Gaza post-conflit, mais ces appels ont été repoussés, ont déclaré à MEE d’anciens et actuels responsables arabes.

“Israël et les Etats-Unis doivent trouver des partenaires arabes”, a déclaré Byman. “Mais ils ne veulent pas jouer un rôle direct dans tout cela.”