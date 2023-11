Guerre israélo-palestinienne : nous ne devons pas abandonner les enfants de Gaza

Plus de 2 000 universitaires et étudiants spécialisés dans l’étude des enfants et de l’enfance, dont nous-mêmes, se sont réunis pour appeler pour un cessez-le-feu immédiat mettre un terme au génocide israélien soutenu par l’Occident à Gaza et exiger la fin immédiate de la violation flagrante des droits des enfants palestiniens.

Signée par des étudiants et des universitaires du monde entier, cette déclaration s’appuie sur des décennies de recherche pour souligner l’impact immédiat et à long terme du colonialisme de peuplement, de l’occupation et de la violence sur la vie des enfants et l’importance de s’exprimer.

La déclaration proclame: “Pour beaucoup d’entre nous, l’entrée dans ce domaine d’études était motivée par le désir d’améliorer les conditions de vie matérielles, sociales et politiques des enfants du monde entier. Nous ne pouvons donc pas rester les bras croisés alors que la situation à Gaza continue de se détériorer.”

Nos recherches sur l’enfance palestinienne montrent les incroyables capacités des enfants palestiniens à négocier le sens et à trouver la beauté dans les conditions les plus traumatisantes. Il considère les enfants palestiniens comme des agents actifs et des créateurs de sens qui, malgré les circonstances de la loterie des naissances, parviennent à trouver et à cultiver la beauté dans leur vie.

Il se concentre sur la manière dont les adultes qui entourent ces enfants – parents, grands-parents, soignants, enseignants, politiciens – craignant ce que l’avenir réserve à la prochaine génération, protègent et contrôlent cet espace d’innocence perçue.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Nos recherches, axées sur la migration des enfants, montrent comment les régimes frontaliers opèrent à travers des pratiques de confinement, d’immobilité forcée et de déni d’avenir – autant de stratégies opérant en Palestine occupée.

Mais les enfants et les jeunes, qu’ils soient bloqués sur place ou contraints de déménager, font tout leur possible pour nourrir et reconquérir leur avenir, notamment en prenant soin des personnes, des lieux et de la justice sociale, comme nous le voyons actuellement à Gaza.

Devoir moral

En tant que chercheurs qui ont construit nos carrières universitaires non seulement en étudiant l’enfance et en faisant ce que nous faisons pour contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants marginalisés, y compris ceux de Palestine, nous considérons qu’il est de notre devoir moral de nous exprimer et d’exiger que nos gouvernements prennent des mesures immédiates. fin de la campagne israélienne contre Gaza.

L’ampleur et la violence sans précédent de ces attaques aggravent les souffrances de longue date des Palestiniens depuis la Nakba de 1948. Pourtant, de nombreux gouvernements occidentaux puissants manquent de volonté, voire refusent d’appeler à un cessez-le-feu. L’heure n’est pas à notre silence.

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

La Première Intifada, qui a éclaté en décembre 1987, a suscité un grand intérêt et de nombreuses recherches sur les enfants palestiniens, tant de la part des universitaires internationaux que des organisations non gouvernementales internationales. La recherche et les programmes de protection sociale qui en résultent présentent les enfants soit comme des victimes du conflit, soit comme des participants actifs. Mais ni l’un ni l’autre n’aborde de manière adéquate les contextes ou les complexités de la vie des enfants palestiniens.

Dans l’imaginaire public, il subsiste une affinité incontestée entre les concepts de « victime » et d’« enfant », car tous deux sont des concepts paradigmatiques de passivité et d’innocence. Considérés comme des « victimes idéales », les enfants sont souvent considérés comme vulnérables, sans défense, innocents et donc dignes de sympathie et de compassion, alors que les adultes – en particulier les hommes – ne le sont pas.

Les enfants palestiniens prennent des décisions complexes sur la manière de survivre, d’agir et de résister tout en endurant une violence et un asservissement inimaginables.

Nous avons vu ce binaire adulte-enfant (ainsi que le binaire de genre) se manifester dans les réponses humanitaires dans les pays musulmans, comme l’Afghanistan et Irakoù les femmes et les enfants sont construits comme des victimes parfaites, dignes de l’aide internationale et en besoin d’épargne, tandis que les hommes adultes sont dépeints comme violents et responsables de leurs propres souffrances.

Nos recherches en Cisjordanie ont révélé que les enfants (en particulier ceux de moins de 10 ans) sont souvent dépolitisés et considérés comme des victimes sans agent. Par conséquent, les projets impliquant des enfants sont populaires auprès des bailleurs de fonds occidentaux – qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations donatrices – car ils leur permettent de se débarrasser de la culpabilité coloniale sans s’attaquer à la violence structurelle de l’occupation israélienne.

Personne ne naît victime ; les gens sont rendus vulnérables et victimes d’actes de violence et de répression, tout comme ces enfants et adultes palestiniens condamnés à la prison à vie à Gaza, la prison à ciel ouvert d’Israël.

Dans le même temps, les enfants et les jeunes ont été la force motrice des deux Intifadas. Les enfants palestiniens prennent des décisions complexes sur la manière de survivre, d’agir et de résister tout en endurant une violence et un asservissement inimaginables, et ont inspiré les partisans de la libération, de la justice et de la liberté dans le monde entier.

Calcul froid et imprudent

Dans la guerre actuelle à Gaza, un enfant palestinien est tué toutes les 15 minutes, dans ce que le chirurgien Ghassan Abu-Sittah, basé à Gaza, a qualifié de guerre contre les enfants et l’historien israélien et expert en études sur l’Holocauste Raz Segal est considéré comme un « cas d’école » du génocide.

Malgré les enjeux élevés, personne ayant le pouvoir d’éviter ce génocide ne s’occupe des enfants de Gaza. Tout se passe comme si ces jeunes n’étaient pas considérés comme des enfants ou étaient carrément exclus de la catégorie de l’enfance. Cela peut être compris comme un effort d’Israël et de ses soutiens occidentaux pour contourner le droit humanitaire et la sympathie du public pour les « enfants innocents ».

Dans les universités américaines, la liberté d’expression n’est pas gratuite pour les militants pro-palestiniens En savoir plus ”

Compte tenu de l’ampleur des souffrances des enfants à Gaza, du refus du gouvernement britannique et du parti prétendument de gauche chef de l’opposition soutenir les appels au cessez-le-feu a été horrible mais pas surprenant.

Après tout, c’est la Déclaration Balfour du gouvernement britannique, un calcul froid et imprudent des intérêts impériaux britanniques, qui a jeté les bases de l’État israélien en proclamant son soutien à « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif » avec peu d’efforts. considération de sa population palestinienne autochtone.

Même si le gouvernement britannique n’a jamais vraiment fait pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu lors des escalades passées, il a au moins fait semblant de se soucier des pertes civiles et des « enfants innocents » et a fait du bruit en faveur de la paix. Le Parti travailliste n’a jamais été aussi timide. La mentalité coloniale reste profondément ancrée, tout comme les froids calculs qui autorisent et justifient la violence.

Décontextualiser et déshistoriciser les atrocités actuelles et les présenter comme la guerre Israël-Hamas ou la guerre Israël-Gaza, c’est donner une image à tous les habitants de Gaza, y compris les 47 pour cent de moins de 18 ans, comme le Hamas et donc complices de leurs propres souffrances. Cela s’inscrit directement dans le projet expansionniste du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’annexion des territoires palestiniens occupés.

Car il est évident que les actions actuelles d’Israël ne relèvent pas de la légitime défense. Des milliers de Palestiniens de Gaza titulaires d’un permis de travail israélien ont été arrêtés, emprisonnés et renvoyés vers la bande assiégée, et les visas médicaux ont été annulés pour ceux qui recevaient des soins dans les hôpitaux palestiniens de Jérusalem-Est.

Depuis l’escalade actuelle, au moins 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée. Comme le Hamas n’exerce aucun pouvoir en Cisjordanie, ces morts – comme celles des près de 4 000 enfants gazaouis tués – ne cadrent pas parfaitement avec le récit d’Israël se défendant et restent donc inexpliquées.

Tactiques d’intimidation

Utiliser la date du 7 octobre comme point de référence pour le début de l’escalade oublie l’histoire de 75 ans de colonialisme israélien en Palestine et les 17 ans de blocus qui ont étouffé la bande de Gaza. Cette décontextualisation empêche le monde de considérer la cause palestinienne comme une cause juste, la privant ainsi du droit de recevoir un soutien international, comme l’exigence d’un cessez-le-feu.

En écrivant cet article en tant que musulman et juif antisioniste, nous attendons les réactions négatives et les courriers haineux. L’hypocrisie à l’égard de la liberté d’expression et de la liberté académique a atteint un nouveau plus bas, alors que groupes d’étudiants au Royaume-Uni sont interdits en raison de leur position pro-palestinienne et Les universités américaines perdent leur financement pour ne pas avoir condamné assez vite les attaques du Hamas.

L’hypocrisie sur la liberté d’expression et la liberté académique a atteint un nouveau plus bas, alors que les groupes d’étudiants au Royaume-Uni sont interdits en raison de leur position pro-palestinienne.

Sans surprise, ce sont les universitaires palestiniens qui sont les plus touchés par cette répression. Suite à la signature de la déclaration appelant à un cessez-le-feu, notre distingué collègue palestinien Professeur Nadera Shalhoub-Kevorkiana été priée de démissionner de son poste à l’Université hébraïque de Jérusalem.

La nouvelle a circulé dans les grands médias israéliens, entraînant de nouvelles menaces contre Shalhoub-Kevorkian et sa famille.

De telles tactiques d’intimidation sont également utilisées contre les universitaires de couleur. Au Royaume-Uni, deux universitaires d’origine sud-asiatique ont été pointés du doigt pour leurs expressions légitimes de solidarité avec les Palestiniens sur les réseaux sociaux, et harcelés par le Daily Mail, le plus grand tabloïd du Royaume-Uni.

Les représailles contre les Juifs non sionistes qui s’expriment sont également en augmentation ; ils sont dénoncés comme traîtres en Israël et font face à de réelles menaces pour leurs moyens de subsistance et leur sécurité de la part de l’État et de ses partisans de droite.

La menace qui pèse sur la sécurité de l’emploi des universitaires est toutefois dérisoire en comparaison des récentes horreurs déclenchées dans la bande de Gaza assiégée.

Nous affirmons donc les appels de la déclaration des universitaires et étudiants internationaux en matière d’enfance. Nous avons besoin de toute urgence d’un cessez-le-feu et de la fin de la campagne de bombardements israéliens.

La vie des enfants palestiniens est précieuse. Toutes les vies palestiniennes sont précieuses.

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des auteurs et n’expriment pas les points de vue ou opinions de l’UCL.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les…