Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait pression sur les dirigeants européens pour qu’ils fassent pression sur l’Égypte afin qu’elle accepte des réfugiés de Gaza, selon le Financial Times. signalé le lundi.

Le journal britannique indique que les membres de l’UE, dont la République tchèque et l’Autriche, ont lancé cette idée lors d’une réunion des États membres la semaine dernière, bien qu’un certain nombre de pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, aient déclaré séparément que l’idée n’est pas une solution. car l’Égypte a catégoriquement refusé d’accepter les réfugiés palestiniens.

Un diplomate anonyme d’un pays anonyme a cependant déclaré au FT que la pression exercée par l’assaut continu d’Israël sur Gaza pourrait modifier la position du Caire.

“Le moment est venu d’exercer une pression accrue sur les Egyptiens pour qu’ils acceptent”, a déclaré le responsable.

Malgré les appels de Netanyahu, les dirigeants ont finalement convenu que le rôle de l’Égypte devrait être l’acheminement de l’aide humanitaire, le passage de Rafah vers la région du Sinaï étant actuellement la seule voie d’entrée de l’aide dans la bande de Gaza assiégée, mais que l’Égypte n’est pas obligée d’accepter un accord. afflux de réfugiés.

Cela survient peu de temps après qu’un document du ministère israélien du renseignement ait été publié. fuite au site d’information israélien Calcalist ; il détaillait de prétendus plans de transfert forcé des Palestiniens de Gaza vers la péninsule du Sinaï.

Israël est également aurait proposant une série de propositions pour inciter l’Égypte à ouvrir ses portes, notamment l’annulation d’une part importante de la dette internationale de l’Égypte par l’intermédiaire de la Banque mondiale, selon le site Internet israélien Ynet.

L’Egypte est actuellement embourbée dans une crise de la dette, selon le classement juste derrière l’Ukraine parmi les pays les plus susceptibles de ne pas rembourser leur dette. Le pays à court d’argent est en hémorragie la moitié de ses revenus en paiements d’intérêts et dépend des prêts du FMI et des riches États du Golfe, limiter sa capacité à contredire La politique étrangère américaine.

Cependant, il reste à déterminer si Israël exerce une influence suffisante auprès de la Banque mondiale pour annuler les dettes internationales de l’Égypte.

Les États-Unis ont déjà utilisé l’annulation de la dette pour amener l’Égypte à s’aligner sur sa politique étrangère. En 1991, les États-Unis et leurs alliés a annulé la moitié de la dette égyptienne en échange de son implication dans la coalition anti-irakienne lors de la seconde guerre du Golfe.

Malgré la pression croissante, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré ce mois-ci que son pays rejetait « toute tentative de liquider la question palestinienne par des moyens militaires ou par le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, ce qui se ferait aux dépens des pays de la région”.

Le souvenir de la Nakba de 1948, au cours de laquelle les milices sionistes ont expulsé de force plus de 700 000 Palestiniens de la Palestine historique et leur ont interdit, ainsi qu’à leurs descendants, de revenir, signifie que de nombreux États arabes craignent que tout transfert de personnes depuis Gaza ne soit permanent.

Depuis le début de l’attaque israélienne contre Gaza le 7 octobre, un million de Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur du territoire, et plus de 30 000 Palestiniens ont été tués, portés disparus ou blessés.

Le chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (Unrwa) a déclaré que les Palestiniens de la bande de Gaza assiégée étaient confrontés à des déplacements forcés et à des punitions collectives.