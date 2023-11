Guerre israélo-palestinienne : les troupes israéliennes encerclent les hôpitaux de Gaza et bombardent à nouveau Al-Shifa

Les forces israéliennes ont encerclé trois hôpitaux dans le nord de la ville de Gaza, où se sont réfugiés des civils déplacés et des journalistes.

Les responsables du ministère palestinien de la Santé affirment que l’hôpital Al-Rantisi, l’hôpital pour enfants Al-Nasr, ainsi que l’hôpital psychiatrique, ont été encerclés par des chars et des soldats israéliens, qui disent à toutes les personnes à l’intérieur de fuir.

Le siège fait suite à une série de frappes aériennes nocturnes contre plusieurs hôpitaux de Gaza, dont Al-Shifa, le plus grand hôpital du territoire, qui abrite un grand nombre de personnes déplacées et blessées.

L’armée aurait pris pour cible la maternité et la clinique externe de l’hôpital, avec des images montrant des personnes ensanglantées au sol entourées d’appels à l’aide.

“Pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi,” crié une jeune fille au visage couvert de sang suite à l’attaque contre la clinique.

Au cours des dernières semaines, Israël a affirmé à plusieurs reprises que le Hamas dirigeait ses opérations à partir d’hôpitaux, sans fournir de preuves concrètes.

Il a notamment réitéré l’affirmation selon laquelle le Hamas aurait son quartier général dans le sous-sol d’Al-Shifa, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité de l’hôpital alors que les troupes israéliennes se rapprochent.

« Israël n’a pas présenté de preuves justifiant le retrait d’Al-Shifa de ses protections », a déclaré Omar Shakir, directeur de Human Rights Watch pour Israël et la Palestine. X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Son avertissement est inefficace car il n’y a aucun endroit sûr où aller à Gaza et les hôpitaux ne peuvent pas être des zones de tir libre. »

Israël a historiquement accusé Le Hamas cache des armes à proximité de bâtiments civils, tels que des universités et des hôpitaux, avec peu de preuves.

Ses campagnes de frappes aériennes sur la bande de Gaza dans le passé ont touché des hôpitaux ainsi que d’autres civils. Infrastructure.

La guerre actuelle a commencé lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël qui a tué plus de 1 300 Israéliens.

En réponse, Israël a lancé une campagne de bombardements incessante accompagnée d’un blocus renforcé de Gaza et d’une incursion terrestre, qui a tué plus de 11 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants.

Les civils palestiniens du nord de Gaza ont été invités à évacuer vers le sud sous peine d’être considérés comme des cibles potentielles. Les frappes aériennes israéliennes ont toutefois ciblé des civils se dirigeant vers le sud.

‘Enfer sur Terre’

Les États-Unis ont déclaré jeudi qu’Israël avait accepté des trêves quotidiennes de quatre heures pour permettre aux civils de quitter le nord.

Les Palestiniens des trois hôpitaux encerclés se disent cependant entièrement assiégés.

« L’hôpital est encerclé de tous côtés et dans toutes les directions » dit une femme réfugiée à Al-Rantisi. “On nous a dit d’évacuer l’hôpital maintenant, mais sans la Croix-Rouge ni quoi que ce soit qui puisse garantir la sécurité des civils qui sortiront de l’hôpital.”

Des images partagées sur les réseaux sociaux montraient des civils et du personnel médical en train de recevoir tir a alors qu’ils tentaient de quitter l’hôpital Al Nasr en agitant des drapeaux blancs plus tôt dans la journée.

Les forces israéliennes auraient également arrêté deux chauffeurs d’ambulance palestiniens se dirigeant vers le nord depuis le sud, malgré la coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge concernant leur déplacement, selon des responsables palestiniens.

Le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Jens Laerke, a déclaré que le blocus et les bombardements israéliens sur la partie nord de la bande de Gaza les empêchent d’envoyer toute aide.

“S’il y a un enfer sur terre aujourd’hui, son nom est le nord de Gaza”, a-t-il déclaré.