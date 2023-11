Guerre israélo-palestinienne : les troupes israéliennes assiègent les hôpitaux de Gaza alors que les dirigeants arabes dénoncent des « crimes de guerre »

Les forces israéliennes ont continué samedi à frapper le plus grand hôpital de la bande de Gaza, al-Shifa, et à l’assiéger, tandis que les troupes se trouvent à quelques mètres de l’hôpital d’al-Quds, selon des responsables palestiniens.

Les responsables palestiniens de la santé affirment qu’au moins sept patients, dont deux bébés, sont décédés depuis le début du siège de l’hôpital vendredi. Leurs décès sont dus au fait que les ventilateurs et les couveuses pour nourrissons ne fonctionnaient plus en raison du manque d’électricité.

Des dizaines de cadavres, dont ceux tués vendredi, gisent dans la cour de l’hôpital sans aucun moyen de les enterrer. Les responsables palestiniens de la santé affirment que des drones israéliens armés les ont pris pour cible alors qu’ils tentaient de creuser des tombes pour les morts.

Les médecins affirment qu’ils n’ont aucune idée de ce qui se passe à l’extérieur de l’hôpital, mais ils continuent d’entendre des bombardements et des bombardements intenses à proximité.

Le cabinet chirurgical ainsi que les services de soins intensifs et de pédiatrie ont cessé de fonctionner, selon Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé.

“Nous sommes assiégés à l’intérieur du complexe médical d’Al-Shifa”, a déclaré Qudra dans un communiqué. “On peut dire que le complexe médical d’Al-Shifa a cessé de fonctionner et est hors service”.

Vers 6 heures du matin, heure locale (4 heures du matin GMT), l’alimentation électrique a été complètement coupée à l’hôpital, laissant les patients sous assistance respiratoire en danger de mort à tout moment. Il n’y a pas non plus d’eau, pas de nourriture et pas d’internet à l’intérieur de l’hôpital.

« Nous avons essayé par tous les moyens de redémarrer le générateur, en vain », a expliqué Abu Mouth à MEE.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que deux bébés prématurés accrochés à des incubateurs sont déjà morts. Au total, 39 autres bébés risquent le même sort dans les heures à venir si le courant n’est pas immédiatement rétabli, ont prévenu les médecins de l’hôpital.

Le manque d’électricité affecte également des dizaines de patients sous assistance respiratoire.

« Des milliers de personnes sont coincées à l’intérieur du complexe, notamment des patients, du personnel médical, des premiers intervenants et du personnel de la défense civile », a déclaré à Al Jazeera Muhammad Abu Salima, directeur de l’hôpital Al-Shifa.

“Nous sommes à quelques heures de la mort et le monde nous regarde mourir, mais nous ne sommes pas des chiffres”, a déclaré Abou Salima, estimant qu’au moins 15 000 personnes hospitalisées risquent actuellement de mourir en raison des circonstances défavorables.

Médecins sans frontières (MSF) a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a déclaré samedi que l’hôpital d’al-Shifa avait été « touché à plusieurs reprises, y compris la maternité et les services ambulatoires, entraînant de multiples morts et blessés ».

Les Palestiniens fuyant le nord de Gaza se dirigent vers le sud le 10 novembre 2023 (Reuters)

L’hôpital Al-Shifa est l’endroit où les responsables du ministère de la Santé coordonnent leur travail, répartissent les opérations dans les hôpitaux de Gaza et fournissent des informations quotidiennes aux médias. Les responsables de la santé affirment qu’ils ne peuvent plus fournir aucun de ces services en raison de pannes d’électricité et d’Internet, ce qui pourrait entraîner l’effondrement du système de santé dans la bande de Gaza.

Pendant ce temps, un porte-parole Le représentant du Croissant-Rouge palestinien affirme que les attaques israéliennes contre l’hôpital al-Quds de Gaza se sont intensifiées.

« Les chars se trouvent désormais à moins de 20 mètres de l’hôpital, l’hôpital a été encerclé par les forces israéliennes et les gens sont coincés à l’intérieur. La situation est très dangereuse, des tirs réels visant l’hôpital venant de toutes les directions. Il y a 14 000 personnes à l’intérieur de l’hôpital, pour la plupart des femmes et des enfants », a-t-elle déclaré.

Le docteur Bader, l’un des médecins qui se trouvaient encore à l’hôpital d’al-Shifa jusqu’à l’ultimatum israélien jeudi, a déclaré à MEE que les attaques directes contre l’hôpital « se poursuivent depuis 24 heures » depuis le jeudi 9 novembre.

“Jeudi, la nuit a été très violente”, a-t-il déclaré.

« Il y a eu des bombardements directs sur l’hôpital et des voitures garées à l’extérieur ont été incendiées. Lorsque le soleil s’est levé, les bombardements ont continué sur la maternité et la salle des femmes de l’hôpital. L’armée israélienne nous a appelés, nous mentionnant par notre nom, et nous a dit de nous déplacer vers le sud, ils ont dit que nous devions le faire de 9 heures du matin à 16 heures », a-t-il ajouté.

“Sur notre chemin vers le sud, il y avait des cadavres, des membres, des humains et des animaux, nous avons vu des bâtiments détruits” – Bader, un médecin palestinien

« Les gens ont eu peur et ont commencé à quitter l’hôpital, mais les bombardements ont continué et la situation a commencé à s’aggraver. Nous, les médecins, avons décidé de partir avec des gens, il n’y a pas de transport donc nous avons dû marcher par milliers jusqu’à un certain point pour trouver une voiture avant de parcourir à nouveau des kilomètres. Après cela, une vingtaine de policiers israéliens armés nous ont fouillés.

“Sur notre route vers le sud, il y avait des cadavres, des membres d’humains et d’animaux, et nous avons vu des bâtiments détruits”, a-t-il déclaré.

« Nous devions marcher avec notre carte d’identité brandie en l’air pour que l’armée israélienne puisse la voir. Nous n’avions pas le droit d’établir un contact visuel avec la police ou les chars. Un homme n’avait pas sa carte d’identité en l’air, et lui et tous ceux qui l’entouraient ont été arrêtés et fouillés. Jusqu’à présent, nous ne savons pas s’il a été tué ou s’il a été libéré”, a-t-il ajouté.

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont déclaré samedi matin que leurs combattants engageaient les forces israéliennes dans des « affrontements féroces » et attaquaient leurs véhicules militaires à différents endroits de Gaza.

Peter Lerner, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que les troupes étaient « au milieu de combats intenses en cours contre le Hamas à proximité de la zone en question », sans fournir plus de détails, selon le Times of Israel.

Pendant les hostilités, l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme, basé à Genève, a déclaré que samedi, les attaques israéliennes avaient entraîné la destruction totale de 66 mosquées et des dommages partiels à 146 autres, ce qui représente environ 20 pour cent de toutes les mosquées de la bande de Gaza. . En outre, trois églises historiques ont subi des dommages dans diverses zones de la bande de Gaza.

Depuis le lancement de l’attaque contre Gaza il y a plus d’un mois, les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 11 000 Palestiniens, dont plus de 4 500 enfants, 3 000 femmes et 200 agents de santé.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré samedi matin que 198 membres du personnel médical à Gaza avaient été tués, 53 ambulances détruites et 21 hôpitaux mis hors service depuis le début des hostilités le 7 octobre.

En Israël, les attaques menées par les Palestiniens ont fait environ 1 200 morts, dont au moins 31 enfants, selon des responsables israéliens cités par les médias israéliens.

Le sommet arabe refuse de qualifier les agressions israéliennes de « guerre » ou d’« légitime défense »

Ailleurs, les dirigeants du monde participant au sommet d’urgence arabo-islamique à Riyad samedi ont déclaré que l’agression israélienne à Gaza équivalait à « des crimes de guerre, des massacres barbares et inhumains de la part du gouvernement d’occupation ».

Les dirigeants ont également refusé de qualifier ces agressions de « guerre » ou d’« légitime défense ».

Parmi les participants au sommet figuraient le président syrien Bashar al-Assad, le président égyptien Abdel Fatah al-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le président palestinien Mahmud Abbas, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président iranien Ebrahim Raisi et l’émir du Qatar. Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

Les dirigeants arabes et le président iranien sont dans la capitale saoudienne le 11 novembre pour une réunion au sommet sur la guerre israélienne à Gaza (AFP)

Au Liban, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a prononcé samedi son deuxième discours depuis le début de la guerre, dans lequel il a appelé à une pression accrue sur les États-Unis « parce que c’est eux qui détiennent la décision en premier lieu ».

« Aux Américains, je dis : si vous voulez que les fronts secondaires s’arrêtent, vous devez cesser l’agression contre Gaza », a-t-il déclaré.

« La chose la plus importante à l’heure actuelle est le changement de l’opinion mondiale à l’égard d’Israël, qui tue des milliers d’enfants et de femmes », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré qu’Israël « cherche à se venger sans limites morales, juridiques ou humanitaires. Cela démontre la nature de cette entité”.

Des dizaines de milliers de personnes à Londres manifestent pour la Palestine

A Londres, des dizaines de milliers samedi descendu dans la rue pour exiger un cessez-le-feu.

La manifestation intervient après que des responsables du gouvernement britannique ont tenté d’interdire la manifestation pro-palestinienne alors qu’elle coïncidait avec les commémorations du Jour du Souvenir.

Plus tôt, des médias locaux avaient rapporté que des militants d’extrême droite avaient affronté la police dans le centre de Londres.

Les manifestants, passant lentement devant Marble Arch, près de l’extrémité d’Edgeware Road, ont scandé “Israël est un État terroriste, une Palestine libre et libre”.

Manifestation à Londres pour la Palestine, le 11 novembre 2023 (MEE)

Zoe Whittington est venue du sud de Londres avec son partenaire et son fils de 17 mois.

« Je ne peux pas rester les bras croisés et être complice de ce qui se passe. Je crois en la paix et en l’humanité », a-t-elle déclaré à MEE.

“Je ne peux pas m’arrêter de voir des enfants et des civils être persécutés et tués de la même manière.

“Je veux que mon fils vive dans un monde libéré de ce genre de choses et je pense que c’est vraiment important qu’il soit ici avec moi aujourd’hui.”