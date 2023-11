Guerre israélo-palestinienne : les syndicats indiens appellent à la fin de l’accord de travail avec Israël

Les principaux syndicats indiens ont appelé leur gouvernement à annuler un accord avec Israël qui permettrait à des dizaines de milliers de travailleurs indiens de remplacer les travailleurs palestiniens du bâtiment dont les permis de travail ont été révoqués depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza.

La déclaration, publiée au nom de la Centre des syndicats indiens (CITU), du All India Trade Union Congress (AITUC), du Indian National Trade Union Congress (INTUC), de Hind Mazdoor Sabha (HMS), affilié au BJP, et de plusieurs autres organisations indiennes. Les organisations syndicales ont appelé les mouvements syndicaux indiens à faire preuve de solidarité avec les travailleurs palestiniens en refusant de les remplacer.

« Rien ne pourrait être plus immoral et désastreux pour l’Inde que cette « exportation » de travailleurs vers Israël », a déclaré le groupe dans une lettre ouverte publiée le 9 novembre.

« Le fait que l’Inde envisage même d’« exporter » ses travailleurs montre à quel point elle a déshumanisé et marchandisé les travailleurs indiens.

“Tel [a] Cette démarche équivaudrait à une complicité de la part de l’Inde avec la guerre génocidaire en cours menée par Israël contre les Palestiniens et aurait naturellement des implications négatives pour les travailleurs indiens de toute la région.»

Cette annonce intervient après qu’Israël a révoqué les permis de travail des travailleurs palestiniens après les attaques du 7 octobre au cours desquelles le Hamas a tué au moins 1 300 Israéliens et capturé plus de 200 personnes.

Depuis, Israël a imposé un siège total à la bande de Gaza et lancé une campagne de bombardements incessante sur l’enclave, tuant plus de 11 000 personnes, en grande majorité des enfants et des femmes.

Cette déclaration fait suite à une demande adressée au gouvernement indien par le secteur de la construction israélien d’autoriser les entreprises à embaucher jusqu’à 100 000 travailleurs indiens pour remplacer 90 000 Palestiniens qui avaient perdu leur permis de travail, selon un rapport. rapport de Voice of America.

Bien que l’accord n’ait pas encore été mis en œuvre, il ne s’agit que d’un exemple de l’approfondissement des relations entre Israël et l’Inde.

Bloqué en Israël

Lors de sa visite à New Delhi en mai, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a signé un accord avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, pour amener environ 42 000 travailleurs indiens en Israël, dont 34 000 destinés à la construction et 8 000 aux soins aux personnes âgées.

En octobre, l’Inde s’est abstenue de voter à l’Assemblée générale des Nations Unies une résolution appelant à une « trêve humanitaire » immédiate et durable.

L’Inde s’est également abstenue de voter une résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui appelait à une enquête sur les crimes présumés commis lors de la brutale opération militaire israélienne de 11 jours dans la bande de Gaza en mai 2021.

Selon les médias israéliens, environ 150 000 Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza travaillent en Israël, principalement dans le bâtiment.

Quatre mois après le lancement par Israël de l’offensive sur Gaza en mai 2021, les autorités israéliennes ont annoncé qu’elles allaient permettre des milliers de Palestiniens de Gaza seront employés dans des emplois peu qualifiés en Israël.

Ces emplois sont devenus un moyen de revenu vital pour les Palestiniens vivant dans l’enclave côtière soumise au blocus israélien depuis 2007, paralysant l’économie de Gaza et coupant la plupart de ses habitants du monde extérieur.

Aujourd’hui, alors que le passage d’Erez entre Gaza et Israël est fermé depuis le début de la guerre contre Gaza, un grand nombre de travailleurs palestiniens de Gaza se sont retrouvés bloqués en Israël après l’annulation brutale de leurs permis de travail par la Coordination des activités gouvernementales dans les territoires ( Cogat).

Des milliers d’entre eux ont été arrêtés par les autorités israéliennes à la suite de l’attaque contre Israël.

Middle East Eye s’est entretenu avec un certain nombre de travailleurs palestiniens qui ont depuis été libérés. Ils ont confirmé des informations faisant état d’abus et de mauvais traitements, notamment des passages à tabac, des interrogatoires violents sur le Hamas, des humiliations et un retour forcé à pied vers Gaza.

« Une main-d’œuvre bon marché et sans droits »

« Nous exigeons que l’accord avec Israël visant à exporter les travailleurs indiens soit immédiatement annulé », poursuit le communiqué du syndicat indien.

« Nous exigeons l’arrêt immédiat de l’agression israélienne contre la Palestine ; mettre fin à son occupation; nous exigeons que le droit des Palestiniens à une patrie souveraine soit respecté.

Le groupe a également appelé au boycott des produits israéliens et au refus des travailleurs indiens de manipuler les marchandises israéliennes.

L’accord a également été critiqué au sein du parlement indien.

Écrivant sur X, anciennement Twitter, le 8 novembre, Saket Gokhale, député indien et porte-parole national du All India Trinamool Congress, a déclaré : « Ces travailleurs indiens remplaceront les Palestiniens – ce qui signifie qu’ils se verront confier les pires emplois qui soient. Le régime d’apartheid d’Israël obligeait les Palestiniens à faire cela.

« Pourquoi Israël demande-t-il à l’Inde d’envoyer des travailleurs plutôt qu’à n’importe quel autre pays ? Gokhale a ajouté, critiquant le gouvernement indien pour avoir envoyé des travailleurs indiens à l’étranger au lieu de créer des opportunités d’emploi dans le pays.

«C’est parce que nous sommes toujours considérés par ces pays comme une ‘source de main-d’œuvre bon marché et sans droits’.»