Les puissances occidentales donnent à Israël un « mandat pour génocide » dans la bande de Gaza, a averti un éminent historien israélien.

Avi Shlaim, un éminent historien israélo-britannique et eprofesseur émérite de relations internationales à l’Université d’Oxford, a déclaré lors d’un auditoire à Londres que le soutien des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Union européenne à Israël – y compris le soutien militaire – les avait rendus complices du « massacre de masse » dans la bande de Gaza.

“La réponse occidentale à la crise est l’hypocrisie habituelle et le double standard impitoyable, mais cette fois, elle a été portée à un nouveau niveau. L’amour occidental pour Israël a toujours été accompagné, a toujours dépendu de l’effacement de l’histoire et de l’humanité palestiniennes.” a-t-il déclaré lundi lors d’un événement organisé par le Centre international de justice pour les Palestiniens (CIJP).

“La profonde préoccupation pour la sécurité d’Israël est réitérée à tout moment par les dirigeants occidentaux – mais aucune pensée n’est accordée à la sécurité palestinienne.”

L’événement, intitulé « La guerre contre Gaza : quelle est la prochaine étape pour la Palestine ? », mettait également en vedette Daniel Levy, négociateur du côté israélien lors des accords d’Oslo ; Wadah Khanfar, résident du Forum Al Sharq et ancien directeur général d’Al Jazeera ; et Yasmine Ahmed, directrice britannique de Human Rights Watch.

Shlaim est né en 1945 à Bagdad, de parents bien connectés qui faisaient partie de la minorité juive millénaire d’Irak. Mais à l’âge de cinq ans, Shlaim a été contraint de fuir avec sa famille, à la suite d’attentats à la bombe visant des Juifs dans la capitale irakienne.

En tant que « nouveaux historiens » en Israël, il faisait partie d’un groupe qui réévaluait l’histoire du pays et mettait souvent en lumière la répression contre les Palestiniens.

S’exprimant lundi, Shlaim a déclaré que la résistance palestinienne avait été « décontextualisée et déshistoricisée » et que la couverture médiatique et politique des violences en cours à Gaza ignorait largement la situation avant l’opération du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

“Le conflit Israël-Hamas n’a pas commencé le 7 octobre. En juin 1967, Israël a occupé non seulement Gaza, mais aussi la Cisjordanie et Jérusalem. Il s’agit de l’occupation militaire la plus prolongée et la plus brutale des temps modernes”, a-t-il déclaré.

“Les généraux israéliens ont une expression : tondre la pelouse. C’est une métaphore effrayante, cela signifie qu’ils n’ont pas de solution au problème, mais toutes les quelques années, Tsahal arrive avec les armes les plus avancées, ils détruisent l’endroit, dégradent l’environnement.” capacités militaires du Hamas… c’est une action mécanique que vous effectuez périodiquement toutes les quelques années.

“Il n’y a donc pas de fin à l’effusion de sang et la prochaine guerre est toujours proche.”

Au moins 8 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre, en représailles à une attaque du Hamas ce jour-là au cours de laquelle environ 1 400 Israéliens sont morts et plus de 220 ont été faits prisonniers. Environ 70 pour cent des Palestiniens tués sont des femmes et des enfants.

Le chef de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies (Unrwa) a déclaré lundi lors d’une réunion du Conseil de sécurité que les Palestiniens de la bande de Gaza assiégée sont confrontés à des déplacements forcés et à des punitions collectives.

Lors de la même réunion lundi, la directrice exécutive de l’Unicef, Catherine Russell, a déclaré que plus de 420 enfants étaient tués ou blessés chaque jour à Gaza.

En raison du manque d’eau potable et d’assainissement sûr, Gaza « est sur le point de devenir une catastrophe », a-t-elle déclaré, ajoutant que les gens courent un risque de déshydratation et de maladies d’origine hydrique.

Elle a ajouté qu’il n’y a qu’une seule usine de dessalement à Gaza, qui fonctionne à 5 % de sa capacité. Les six usines de traitement des eaux usées de Gaza ne sont actuellement pas opérationnelles, a-t-elle déclaré.

Les hôpitaux de Gaza ont atteint un point de rupture et sont dangereusement surpeuplés. Près de 1,4 million de personnes à Gaza sont désormais déplacées à l’intérieur du pays et des milliers ont trouvé refuge dans les hôpitaux.

Depuis qu’Israël a coupé toute électricité, carburant et eau dans l’enclave assiégée le 9 octobre, les hôpitaux ont été débordés, avec un manque de ressources vitales, un grand nombre de patients grièvement blessés et des milliers de personnes cherchant un abri.

Les hôpitaux qui fonctionnent encore fonctionnent avec des générateurs, qui, selon les autorités sanitaires, ne dureront pas longtemps.

Le président américain Joe Biden a cependant résisté à plusieurs reprises aux appels à un cessez-le-feu à Gaza, tout en appelant à ce que l’aide soit autorisée dans l’enclave assiégée.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a également déclaré mardi aux journalistes qu'”un cessez-le-feu actuel ne profite en réalité qu’au Hamas”.

Lors de l’événement de lundi, Khanfar – né à Jénine en Cisjordanie occupée – a déclaré qu’il n’avait pas pu retourner dans son pays natal depuis 30 ans, mais il espérait qu’à la fin des violences actuelles, de nouvelles opportunités pourraient se présenter. pour une résolution à long terme.

« Nous avons besoin d’une nouvelle imagination où les gens pourraient vivre en paix, et où les gens pourraient être égaux et avoir droit à la dignité et au droit d’être respectés en tant qu’humains sur cette terre », a-t-il déclaré.

« À partir de ce moment noir, nous pourrions vraiment commencer à penser à quelque chose de nouveau. »