Deux propositions israéliennes visant à déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza vers l’Égypte ont alimenté les craintes d’une seconde Nakba, alors que l’armée israélienne frappe l’enclave côtière avec des frappes aériennes.

Depuis l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre les communautés israéliennes près de Gaza, qui a tué environ 1 400 personnes, principalement des civils, la rhétorique et le sentiment anti-palestiniens ont atteint un niveau sans précédent.

Israël a répondu en menant une campagne de bombardements incessante sur Gaza, avertissant tous les habitants du nord de l’enclave côtière de se déplacer vers le sud, en direction de la frontière égyptienne.

Divers responsables israéliens et personnalités éminentes ont évoqué l’idée de débarrasser Gaza des 2,3 millions de Palestiniens qui s’y trouvent, incitant le président égyptien Abdel Fatah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie à mettre en garde contre de tels projets.

Bien qu’une telle démarche n’ait pas été promue par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu comme une véritable politique, des personnes au sein ou proches du gouvernement ont néanmoins apparemment élaboré des plans détaillés à considérer.

quotidien israélien Calcaliste a fait état d’une proposition élaborée par la ministre israélienne des renseignements, Gila Gamliel, dans laquelle elle recommandait au cabinet le transfert des résidents de Gaza vers le Sinaï en Égypte après la guerre.

Le document consulté par Calcalist comporterait le logo du ministère du renseignement et a été diffusé auprès des ministères pour consultation. L’information a été divulguée à un mouvement de colons connu sous le nom de Quartier général des colonies – Bande de Gaza, qui milite pour le rétablissement des colonies sur le territoire. Israël a expulsé ses colons de Gaza en 2005.

Le quotidien israélien a noté qu’en fin de compte, cela n’affecterait peut-être pas la politique du gouvernement, mais qu’il était possible qu’il ait été rédigé pour « apporter un soutien » au « mouvement extrême des colons ».

« Des villes de tentes dans le Sinaï »

Le rapport de Gamliel indique que le meilleur résultat possible après la guerre israélienne « qui produira des résultats stratégiques positifs et à long terme » est le transfert des Palestiniens de Gaza vers la péninsule du Sinaï.

Le déménagement se déroulerait en trois étapes. L’établissement de villes de tentes dans le Sinaï, au sud-ouest de la bande de Gaza, établissant un soi-disant couloir humanitaire à travers lequel les Palestiniens seraient autorisés à fuir, suivi de la construction de villes dans le nord du Sinaï.

Enfin, Israël établirait alors un no man’s land à plusieurs kilomètres de profondeur au sein du territoire égyptien pour garantir que les Palestiniens ne puissent pas revenir.

Le document appelle également à une coopération entre Israël, les pays arabes et européens pour accueillir également les Palestiniens déplacés.

Dans un rapport distinct publié par l’Institut Misgav pour la sécurité nationale et la stratégie sioniste, un groupe de réflexion israélien, examine la viabilité économique du transfert de la population de Gaza vers le Sinaï.

Intitulé « Un plan de réinstallation et de réhabilitation définitive en Égypte de l’ensemble de la population de Gaza : aspects économiques », le rapport initialement diffusé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a depuis été retiré.

“Il existe actuellement une opportunité unique et rare d’évacuer toute la bande de Gaza en coordination avec le gouvernement égyptien”, indique le rapport rédigé par Amir Weitmann, chercheur à l’Institut Misgav.

L’Institut Misgav est dirigé par l’ancien conseiller israélien à la sécurité nationale, Meir Ben-Shabbat, qui est également considéré comme l’un des architectes des accords de normalisation signés par Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc ces dernières années.

Ben-Shabbat serait également proche de la communauté du renseignement israélien et aurait travaillé pendant 30 ans au sein du Shin Bet, les services de sécurité intérieure d’Israël.

Le document affirme qu’il a conçu un plan « durable et économiquement réalisable » pour expulser la population de Gaza qui s’aligne également sur les « intérêts géopolitiques » d’Israël, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et des États-Unis.

Le journal suggère que les Palestiniens pourraient être hébergés dans les deux plus grandes villes satellites du Caire, le 6 octobre et le 10 Ramadan. Les deux sites portent le nom de la guerre de 1973 contre Israël, dont le 30e anniversaire était la veille de l’attaque palestinienne.

Selon le rapport, il y a suffisamment d’appartements pour loger six millions de personnes, qui sont en grande partie vides parce que les Égyptiens ordinaires n’ont pas les moyens de se les procurer.

De nombreux appartements dans la nouvelle Ville du 6 Octobre en Egypte restent vides (documentation promotionnelle de la présidence égyptienne)

Chaque logement coûtant environ 19 000 dollars, le rapport estime que le coût du logement des Palestiniens de Gaza dans la banlieue du Caire s’élèverait à 8 milliards de dollars.

Cette valeur représente jusqu’à 1,5 pour cent du PIB israélien, qui peut « facilement être financé » par l’État, ajoute le rapport.

Le rapport avance que l’état désastreux de l’économie égyptienne pourrait convaincre le Caire d’examiner cette offre. Si nécessaire, Israël pourrait même envisager de lever jusqu’à 32 milliards de dollars pour convaincre l’Égypte d’accepter le projet, ajoute-t-il.

« Gaza fournirait des logements de haute qualité à de nombreux citoyens israéliens » – Article de l’Institut Misgav

“Il s’agit d’une solution innovante, bon marché et durable”, indique le rapport, ajoutant : “Au fil du temps, cela constitue en fait un investissement très rentable pour Israël” et “Gaza fournirait des logements de haute qualité à de nombreux citoyens israéliens”.

L’« investissement » d’Israël en Égypte servirait également l’Europe en stabilisant l’économie du pays et en aidant à endiguer la vague migratoire, affirme-t-on.

L’Arabie saoudite pourrait également bénéficier de cette proposition, ajoute le rapport.

Premièrement, étant donné que les actions israéliennes à Gaza attisent régulièrement les tensions dans le monde arabe, l’expulsion des Palestiniens permettrait « de promouvoir la paix avec Israël sans l’ingérence incessante de l’opinion publique locale ».

Deuxièmement, le rapport note que la population de Gaza pourrait être embauchée par l’Arabie saoudite comme main-d’œuvre bon marché pour travailler sur des projets de construction à travers le pays, y compris la construction du projet phare Neom.

Le rapport conclut qu’il n’est pas clair quand se présentera la prochaine opportunité de débarrasser ethniquement les Palestiniens de Gaza et que, par conséquent, « il est temps d’agir maintenant ».

Traitez avec prudence

Un analyste israélien, qui a souhaité rester anonyme pour des raisons de sécurité, a déclaré à Middle East Eye que de tels projets devaient être traités avec une extrême prudence.

“Malgré mon instinct naturel de traiter ces journaux avec une extrême préoccupation en temps de crise, je ne le ferais pas”, a déclaré l’analyste.

« Ils représentent les fantasmes de groupes extrêmement marginaux, je dirais presque de sectes, et le gouvernement israélien se concentre désormais exclusivement sur la stratégie militaire et se conforme plus que jamais aux exigences et aux contraintes américaines. »

Des tentes pour les Palestiniens cherchant refuge sont installées sur le terrain d’un centre de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 19 octobre 2023.

Le cabinet de guerre israélien comprend des personnalités centristes comme Benny Gantz et Gadi Eizenkot « qui ne se font aucune illusion sur la folie de projets comme celui-ci vis-à-vis de l’Égypte », a ajouté l’analyste.

L’appel d’Israël à la moitié de la population de la bande de Gaza de quitter ses foyers et de se diriger vers la partie sud de la bande a également accru les craintes en Égypte d’un afflux massif de réfugiés dans le Sinaï.

Selon certaines informations, le gouvernement égyptien aurait dit à un diplomate européen : « Vous voulez que nous emmenons un million de personnes ? Eh bien, je vais les envoyer en Europe. Vous vous souciez tellement des droits de l’homme – eh bien, vous les emmenez.

Selon l’analyste israélien, il y a plus de préoccupation à propos de l’expulsion des Palestiniens de leurs maisons en Cisjordanie occupée par les colons que de « quelque chose comme cela, qui ne peut se faire sans le consentement égyptien et la légitimité internationale, qui n’existeront pas ». .

MEE a demandé au Département d’État américain, au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement et au bureau de Josep Borrell, chef des affaires étrangères de l’UE, de commenter ces propositions.