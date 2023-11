Guerre israélo-palestinienne : les habitants de Cisjordanie ne tarissent pas d’éloges sur les manifestations de solidarité à Londres

Les Palestiniens de Cisjordanie occupée ont félicité les ressortissants britanniques pour avoir organisé des manifestations hebdomadaires en solidarité avec ceux qui sont bombardés à Gaza, malgré les tentatives du gouvernement britannique de les faire annuler et les ministres les qualifiant de « marches de la haine ».

Ibrahim Omran, chef d’un conseil local du village assiégé de Burin, juste au sud de Naplouse, a déclaré à Middle East Eye qu’il avait été touché d’assister à des manifestations massives à Londres le mois dernier, avec des centaines de milliers de personnes descendues dans les rues pour dénoncer les actes d’Israël. campagne de bombardements incessante dans la bande de Gaza.

“Je tiens à remercier le peuple britannique d’avoir marché en soutien à la Palestine”, a-t-il déclaré.

“J’espère que les gens qui protestent contre la guerre influenceront le gouvernement britannique. Ils représentent une grande solidarité pour nous”, a-t-il ajouté.

La manifestation de ce samedi à Londres coïncide avec le week-end de l’Armistice, une commémoration annuelle à l’échelle nationale de la fin de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle de nombreuses personnes au Royaume-Uni s’arrêtent pour se souvenir des victimes de la guerre.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Cependant, plus tôt cette semaine, la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a accusé la police de « jouer aux favoris » et de ne pas traiter les « foules pro-palestiniennes » de la même manière que les manifestants de droite et nationalistes, après que la police a déclaré qu’elle ne pouvait pas légalement interdire la marche.

“Je ne crois pas que ces marches soient simplement un appel à l’aide pour Gaza”, a écrit Braverman dans un article publié par le journal Times.

“Il s’agit d’une affirmation de la primauté de la part de certains groupes – en particulier les islamistes – du genre que nous sommes plus habitués à voir en Irlande du Nord. Les informations selon lesquelles certains des organisateurs de la marche de samedi auraient des liens avec des groupes terroristes, dont le Hamas, rappellent également de manière inquiétante l’Ulster. “.

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne passeraient pas devant le cénotaphe, le monument commémoratif de guerre national britannique situé au centre de Londres, et que le rassemblement aurait lieu dans l’après-midi, après une minute de silence à 11 heures.

Les commentaires de Braverman ont suscité de vives critiques, notamment de la part d’hommes politiques et de militants de l’opposition.

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

David Lammy, député travailliste, a déclaré que Braverman cherchait à « exploiter les sensibilités du moment et l’ignorance de l’histoire de l’Irlande du Nord… pour sa propre campagne à la direction ».

La porte-parole du Parti travailliste, Yvette Cooper, a qualifié Braverman de “hors de contrôle” et a déclaré qu ‘”aucun autre ministre de l’Intérieur d’aucun parti ne ferait jamais cela”.

Le gouvernement britannique et le principal parti d’opposition, le Parti travailliste, ont refusé d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza, une position qui a suscité de nombreuses critiques de la part des manifestants anti-guerre.

Dans le hameau palestinien de Kifl Haris, à environ 18 km au sud de Naplouse, l’ancien du village Abdul Kareem a déclaré à MEE que la marche de samedi était « la preuve que le peuple britannique a une conscience et rejette le meurtre de personnes innocentes ».

Dans les semaines qui ont suivi l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, on estime que 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers, selon le ministère palestinien de la Santé.

Jusqu’à présent, plus de 10 500 Palestiniens ont été tués, dont plus de 4 500 enfants, tandis qu’environ 2 500 personnes sont portées disparues.

Appeler au cessez-le-feu n’est jamais haineux, c’est Suella Braverman qui attise la division En savoir plus ”

Les réserves de nourriture, de carburant et d’eau diminuent également rapidement dans l’enclave au milieu d’un siège israélien total.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le risque de propagation de maladies en raison de la surpopulation intense dans les camps et des frappes aériennes israéliennes détruisant les systèmes de santé, d’eau et d’assainissement.

Ces dernières semaines, la violence et les troubles se sont multipliés en Cisjordanie occupée, avec au moins 176 personnes tuées par les forces israéliennes et les colons.

Feras Diab, chef de la municipalité de Deir Istiya, une colonie palestinienne située à environ 15 km au sud-ouest de Naplouse, a déclaré à MEE que sa communauté avait subi des attaques répétées de la part des colons ces dernières semaines.

Il a ajouté que les agriculteurs palestiniens recevaient des avertissements du type : « Vous vouliez la guerre, attendez la grande Nakba ».

La Nakba, ou « catastrophe » comme on l’appelle en anglais, fait référence au nettoyage ethnique de quelque 750 000 Palestiniens de leurs terres et de leurs foyers dans la Palestine historique pour ouvrir la voie à la création d’Israël en 1948.

Diab a également déclaré à MEE que sa photo et ses informations personnelles avaient été ajoutées à un groupe Telegram menaçant appelé « Chasseurs de nazis » qui ciblait des Palestiniens de premier plan et des opposants à la guerre.

Il a néanmoins déclaré avoir trouvé un réconfort dans les manifestations de Londres, étant donné le rôle du Royaume-Uni dans le soutien à Israël.

“Nous pensons que cette protestation intensive exercera une pression pour arrêter la guerre. Surtout parce qu’elle se déroule dans un pays comme la Grande-Bretagne qui se tient clairement aux côtés d’Israël et n’a jamais aidé les Palestiniens.”