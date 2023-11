Guerre israélo-palestinienne : les chars israéliens ralentissent la progression de Gaza alors que les affrontements urbains s’intensifient

Alors que les civils continuent de fuir vers le sud, Israël a intensifié son offensive terrestre dans le nord de Gaza, dans le but déclaré d’éradiquer le groupe palestinien Hamas.

Mais les dernières avancées et déclarations des dirigeants israéliens indiquent que l’objectif est également une reprise de l’occupation de la bande de Gaza, ont indiqué des sources palestiniennes.

L’assaut militaire, baptisé Opération Iron Swords, progresse lentement sur l’enclave côtière, un mois après le début des hostilités entre les groupes armés palestiniens et l’armée israélienne.

Les civils ont supporté le plus gros de la guerre à Gaza au cours de son premier mois, avec plus de 10 000 morts par les frappes aériennes israéliennes, dont plus de 4 000 enfants. La plupart des 1 400 morts qui ont suivi l’attaque du 7 octobre contre Israël par des groupes armés palestiniens étaient également des civils.

L’invasion terrestre actuelle fait suite à des semaines de bombardements intenses sur la bande de Gaza.

Selon l’armée israélienne, les troupes sont entrées dans Gaza par le nord et l’est dans la nuit du 27 octobre, avec des forces terrestres comprenant de l’artillerie, des chars et des bulldozers accompagnant l’infanterie et les forces spéciales. Pendant ce temps, les avions de combat israéliens continuent de bombarder des zones à travers la bande de Gaza, tuant quotidiennement des centaines de civils.

La semaine dernière, les troupes ont coupé le nord de Gaza – y compris la ville de Gaza – du sud le long de l’axe Johr al-Dik, coupant également les principales rues Salah al-Din et al-Rashid que les Palestiniens utilisent pour fuir vers le sud.

Entrant depuis Beit Lahia, au nord-ouest, l’armée israélienne a avancé vers le sud le long de la côte sur environ 6,5 km, atteignant la périphérie du camp de réfugiés d’al-Shati le 4 novembre, selon l’armée israélienne et les Brigades Qassam, la branche armée de l’armée israélienne. Hamas.

Lors des affrontements des 5 et 6 novembre, l’armée israélienne a étendu sa ligne de contrôle nord-ouest vers l’est, à environ trois kilomètres de la côte à l’intérieur des terres, selon des sources à Gaza.

Des sources à Gaza ont déclaré à Middle East Eye que la zone contrôlée par l’armée israélienne sur l’axe de Beit Hanoun s’étendait à trois kilomètres au sud de la ligne de clôture le 6 novembre.

Des affrontements urbains entre combattants israéliens et palestiniens dans la région de Beit Hanoun ont débuté le 31 octobre, ont indiqué les sources. L’armée israélienne avance plus lentement dans cette zone en raison des combats en cours dans et autour de la rue al-Karamah, ont-ils ajouté.

Jusqu’à présent, l’armée israélienne a seulement confirmé la mort de 34 de ses soldats à Gaza. Au moins 300 combattants ont également été tués lors de l’attaque menée le 7 octobre par le Hamas contre le sud d’Israël, qui a déclenché les hostilités actuelles.

Bien que les factions palestiniennes à Gaza n’aient pas annoncé leurs pertes, des sources palestiniennes ont déclaré mercredi à MEE que jusqu’à 200 combattants avaient été tués lors de l’invasion terrestre, pour la plupart des membres des Brigades Qassam.

Pendant ce temps, alors que les chars israéliens prennent position dans certaines zones de la bande de Gaza, ils ont également utilisé des tireurs d’élite et de l’artillerie pour cibler des civils, selon des informations palestiniennes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a accéléré les opérations terrestres après la division de Gaza en deux parties, dit lundi, son gouvernement prendrait indéfiniment le contrôle de la sécurité de Gaza après la guerre. Il n’a pas fourni davantage de précisions sur les plans d’après-guerre d’Israël pour Gaza.

Un homme porte un enfant alors que des Palestiniens fuyant le nord de Gaza marchent vers le sud, le 9 novembre 2023 (Reuters)

Les remarques de Netanyahu, couplées à l’insistance de l’armée à conduire tous les civils dans les zones situées au sud de la ville de Gaza, a renforcé les spéculations selon lesquelles le nord de Gaza serait réoccupé à la fin des hostilités.

En 2005, Israël a redéployé ses troupes de l’intérieur de la bande de Gaza vers son périmètre et a depuis imposé un blocus terrestre, aérien et maritime sur la bande. Selon le droit international, Israël reste un puissance occupante en raison de son contrôle effectif sur Gaza.

Une source proche des factions palestiniennes à Gaza, qui s’est entretenue avec MEE sous couvert d’anonymat, a déclaré que selon eux, Israël ne chasse pas les civils de la partie nord de la bande vers le sud pour dégager la zone en vue des combats, mais avec le objectif de réoccupation.

Alors que les attaques contre Gaza se poursuivent, rapports ont émergé indiquant qu’Israël ciblera les dirigeants du Hamas à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza. De hauts responsables israéliens, dont Netanyahu, ont également fait des déclarations en ce sens.

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant nommé Yahya Sinwar, le leader du Hamas à Gaza, comme l’une de ces cibles : « Nous allons atteindre Yahya Sinwar et l’éliminer. »

Malgré ces menaces, des sources à Gaza qui ont parlé à MEE sous couvert d’anonymat ont déclaré que les dirigeants du Hamas à Gaza sont en sécurité et n’ont pas fui.