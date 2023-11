Guerre israélo-palestinienne : le voyage périlleux d’une famille à travers le « couloir de sécurité » de Gaza

Les dernières semaines ont été profondément traumatisantes pour Fouad Mazen Mudookh, un habitant de Gaza qui vit avec sa femme et ses trois enfants dans le quartier de Sabra, dans la ville de Gaza.

La période qui a suivi l’ordre « d’évacuation » de 24 heures adressé à 1,1 million de Palestiniens vivant dans le nord de Gaza – un laps de temps extrêmement serré pour organiser un voyage vers le sud de Gaza – a été marquée par des bombardements israéliens incessants.

“J’ai vu l’enfer devant moi. Des frappes aériennes incessantes”, raconte Mudookh en se remémorant les nuits passées dans sa maison.

“Je ne m’attendais pas à ce que la guerre dure jusqu’à présent. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi intense ou aussi féroce. Cela fait 33 jours jusqu’à présent. Pouvez-vous imaginer que cela a été 33 jours de génocide ?”

Mudookh a déclaré que lui et sa famille avaient décidé de déménager dans la maison de son père, dans le même quartier, au cours de la deuxième semaine de la guerre, car sa maison avait été complètement endommagée lors des bombardements.

Mudookh a ajouté que deux de ses autres frères, tous deux mariés, ont également emménagé. Cela signifie que plus de 20 personnes se sont retrouvées entassées dans un appartement de 100 mètres carrés.

“Une fois la nuit venue, ils frappent sans arrêt. Je sens le cœur de ma fille d’un an battre fort.”

L’armée israélienne a mené une campagne de bombardements incessante sur la bande de Gaza, tuant plus de 10 800 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, après les attaques du 7 octobre lorsque le Hamas a mené une attaque sans précédent contre le sud d’Israël, à la suite de laquelle 1 400 Israéliens ont été tués.

Aux bombardements incessants s’ajoutent de graves pénuries de nourriture, d’eau et d’énergie. L’invasion terrestre d’Israël a séparé le sud du nord, entraînant de nouvelles complications dans le territoire qui était déjà sous blocus depuis 17 ans avant la guerre actuelle.

Peur de l’inconnu

Mudookh passe ses matinées à chercher de la nourriture et de l’eau, allant de maison en maison, d’un supermarché à l’autre et d’une boulangerie à l’autre.

“La plupart des boulangeries ont été directement touchées et il n’y a nulle part où trouver de la nourriture. Nous courons d’un endroit à un autre pour trouver de l’eau. J’arrive à peine à remplir deux jerrycans jaunes de dix litres par jour. Je cherche aussi de l’eau. pour mon autre frère, qui est en fauteuil roulant.”

Les Nations Unies ont déclaré que toutes les boulangeries du nord de Gaza fermé mercredi en raison d’une pénurie de fournitures.

“Gaza est devenue une ville fantôme. Le simple fait de marcher dans la rue est dangereux. Les rues reconnaissables et les monuments familiers que nous connaissons en grandissant sont à peine reconnaissables. Tout a été effacé.”

Mudookh dit qu’il ne se sent même pas en sécurité à l’hôpital al-Shifa. “Ils continuent de bombarder tous les endroits à Gaza.”

Jeudi, il a été annoncé que les civils pouvaient désormais se déplacer pendant une fenêtre de quatre heures fixée quotidiennement par l’armée israélienne, qui garantit un passage en toute sécurité depuis la ville de Gaza et ses environs vers le sud de la bande.

Mais Mudookh dit qu’une fois qu’il a appris cela grâce aux nouvelles, sa femme a toujours refusé de partir.

“Nous venons de voir des images de corps sans vie de femmes, d’hommes et d’enfants abandonnés dans la rue al-Rashid. Je ne veux pas que nous finissions comme eux, morts et oubliés”, a déclaré son épouse Malak d’une voix tremblante, rappelant le images de frappes meurtrières tuant plusieurs Palestiniens qui avaient suivi les ordres israéliens de fuir le nord de Gaza pour ensuite être attaqués.

Les deux frères de Mudookh ont également refusé de partir, dont l’un est handicapé. “Je lui ai proposé de l’aider, mais il a refusé, me pressant de fuir et de survivre. Il croyait que si nous étions censés vivre, nous trouverions un moyen.” Sa mère a également choisi de rester.

“Elle m’a dit : ‘Je ne peux pas supporter l’humiliation’.”

Les groupes de défense des droits de l’homme et les organismes internationaux ont critiqué à plusieurs reprises Israël pour avoir expulsé de force les Palestiniens du nord vers le sud de Gaza, affirmant qu’il s’agissait d’une répétition de la Nakba.

La Nakba, ou « catastrophe » comme on l’appelle en anglais, fait référence au nettoyage ethnique de quelque 750 000 Palestiniens de leurs terres et de leurs foyers dans la Palestine historique pour ouvrir la voie à la création d’Israël en 1948.

Mais l’amour inébranlable de Mudookh pour ses enfants a été le moteur de sa décision déchirante de finalement fuir. Pour lui, père de trois enfants âgés de un à cinq ans, le choix était clair : rester signifiait la menace imminente d’une mort certaine.

“La seule chose qui m’a poussé à partir, ce sont mes enfants. Je ne veux pas les voir mourir à cause d’une frappe aérienne, ni de peur, ni de faim. Je ne peux plus les tromper et leur dire que ce ne sont pas des frappes aériennes. Ils comprennent que ce sont des frappes aériennes qui peuvent coûter la vie à quelqu’un. »

Un voyage périlleux

Mardi matin, Mudookh, Malak et leurs trois enfants ont marché du quartier de Sabra jusqu’à la rue Dola, un chemin semé d’embûches. Il a juste apporté des vêtements de rechange pour ses enfants, des couches et du lait maternisé.

“C’est tout. La sécurité est la chose la plus importante.”

Ils ont fait un tour sur une charrette tirée par un âne, s’accrochant à l’espoir alors que les roues grinçaient sur les routes usées. Depuis la rue Dola, un carrefour majeur de la ville de Gaza, leur destination s’est déplacée vers la place Koweït, un autre carrefour majeur de la ville de Gaza, où ils se sont de nouveau déplacés à pied. La voie d’évacuation était encombrée d’autres résidents en fuite.

Le voyage a été semé d’embûches avec un accès limité aux fournitures et la peur constante des frappes aériennes. Il n’y avait pas de temps pour ralentir ou se reposer, car chaque instant devait être saisi de toute urgence.

Ils ont parcouru la place Koweïtienne jusqu’au camp de réfugiés de Bureij, où le paysage était gâché par la présence de chars et d’une multitude de soldats israéliens.

Conscient du danger imminent qui le menaçait, il tenait un maillot de corps blanc, sa carte d’identité et serrait fort sa femme, qui, à son tour, serrait dans ses bras leur fille d’un an. Et là, dans l’autre main, il a tenu fermement son père de 71 ans tout au long du voyage de sept kilomètres.

“J’ai très peur d’être tué et mon corps serait laissé ici. Alors personne ne saurait rien de nous. C’est ce qu’ils veulent. Ils veulent nous tuer et ne pas faire connaître au monde notre existence et notre lutte.” il a dit.

Alors qu’ils avançaient, ils furent témoins d’innombrables images d’horreur. Parmi les décombres et la dévastation, des corps jonchaient la route. Les charrettes à âne et à cheval, autrefois signe de vie et de subsistance, étaient désormais de sinistres transporteurs des défunts. Ils rencontreraient également des munitions non explosées.

L’ampleur des scènes a bouleversé Malak, qui souffrait de vertiges et de fatigue. Mudookh l’a réveillée en lui aspergeant doucement le visage d’eau, l’incitant à continuer de bouger.

“J’ai vu un homme devant moi et une femme tenant un enfant de trois ans. Quand la femme a vu le soldat israélien, elle est tombée au sol, et le soldat israélien a dit ‘bouge khabiby’ dans un arabe approximatif. ‘Plus vite, plus rapide’.

“Le mari a laissé la femme derrière lui sous la menace d’une arme à feu. J’avais peur que ma femme subisse la même chose.”

Chaque pas devait être fait avec prudence, les mains levées en signe d’obéissance. Le moindre bruit sortant des lèvres d’un enfant pouvait déclencher des coups de feu, obligeant la famille à marcher dans une peur et un silence constants.

En guidant leurs enfants, les parents protégeaient leurs yeux des scènes qui se déroulaient devant eux.

“Ces scènes sont insupportables. J’ai demandé à mes enfants de ne rien regarder par terre. Je ne veux pas que les images de personnes et d’animaux morts restent gravées dans leur esprit.” Les gens murmuraient des prières, a ajouté Mudookh.

L’absence de caméras et de journalistes a intensifié l’isolement qu’ils ressentaient. “Si nous devions mourir, nos histoires seraient perdues.”

Ce n’est qu’une fois arrivés au camp de réfugiés de Bureij qu’ils ont trouvé des journalistes. Ils ont reçu de l’eau et de la nourriture, puis ont pris une charrette pour se rendre à Deir al-Balah, une ville du centre de la bande de Gaza, en dessous de la ligne de démarcation tracée par l’armée israélienne.

“Ils appellent cela un ‘couloir sûr’, mais il n’y a rien de sûr. Vous pourriez mourir mille fois en essayant de le traverser.”