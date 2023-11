Guerre israélo-palestinienne : le déplacement de Gaza pourrait déclencher une crise des réfugiés en Europe, prévient un analyste

La guerre à Gaza pourrait déclencher une nouvelle vague de migration vers l’Europe à moins qu’Israël ne mette fin à sa campagne de bombardements et ne force l’expulsion des Palestiniens de leurs foyers, a prévenu un analyste.

Hossam Shaker, auteur et chercheur sur la migration basé à Vienne, a déclaré à Middle East Eye que l’offensive dévastatrice d’Israël sur la bande de Gaza pourrait déclencher un exode massif vers l’Europe avec des chiffres potentiellement comparables à ceux de 2015, lorsque presque un million de réfugiés et de migrants sont arrivés sur les côtes européennes.

“Ce [conflict] “Cela pourrait laisser l’Europe confrontée à des pressions pour accueillir un nombre important de réfugiés palestiniens fuyant Gaza, et potentiellement aussi des Palestiniens du Liban, si la guerre et la crise économique s’intensifiaient encore”, a déclaré Shaker.

Dans les semaines qui ont suivi l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël, plus de 70 pour cent des Palestiniens de Gaza ont été déplacés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Plus de 200 000 maisons ont été partiellement ou totalement détruites – soit près de la moitié des logements du territoire – et au moins 42 bâtiments appartenant à l’Unrwa, l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, ont été gravement endommagés.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rejeté à plusieurs reprises l’idée selon laquelle les Palestiniens seraient autorisés à entrer dans le Sinaï égyptien, ajoutant qu’une telle décision transformerait la péninsule en une base d’attaques contre Israël.

Même si l’acceptation d’un afflux de réfugiés pourrait s’avérer lucrative pour le gouvernement égyptien à court d’argent, de nombreux Palestiniens à Gaza ont catégoriquement rejeté le plan, affirmant qu’il équivaudrait à une seconde Nakba.

« Il est étonnant que certains pays européens aient activement commercialisé la politique israélienne de nettoyage ethnique en tentant de pousser le Caire à accueillir les Palestiniens déplacés de force de Gaza » – Hossam Shaker

La Nakba, ou « catastrophe » comme on l’appelle en anglais, fait référence au nettoyage ethnique de la Palestine par les milices sionistes pour ouvrir la voie à la création d’Israël en 1948.

Les autorités jordaniennes ont également repoussé les projets de réinstallation des Palestiniens dans le pays.

“Il n’y aura ni réfugiés en Jordanie ni réfugiés en Egypte”, a déclaré le roi Abdallah II de Jordanie. dit le mois dernier, déclarant qu’il s’agissait d’une « ligne rouge » qui ne serait pas franchie.

Bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune preuve d’un exode de Gaza – avec très peu de civils palestiniens capables de quitter l’enclave – Shaker a déclaré qu’il y avait des signes selon lesquels les Palestiniens de Gaza et d’ailleurs pourraient utiliser les pays voisins comme points de transit pour se diriger vers l’Europe si le le conflit a continué.

“Cette vague massive de réfugiés aura un effet domino, incitant un nombre important de personnes mécontentes des conditions de vie dans la région, en particulier dans les pays inondés de réfugiés de plusieurs pays, à entreprendre le voyage vers l’Europe à tout prix”, a-t-il déclaré.

“Les gouvernements des pays entourant ces points chauds trouveront dans leur intérêt d’alléger les fardeaux économiques et sociaux, et ainsi, ils fermeront les yeux sur la nouvelle vague de réfugiés se dirigeant vers l’Europe et pourraient même l’encourager”, a-t-il ajouté. .

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

S’exprimant lors d’une conférence sur la migration à la fin du mois dernier, Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne chargé de la promotion de notre mode de vie européen, a déclaré que l’Union européenne devait travailler en étroite collaboration avec l’Égypte pour éviter un afflux de réfugiés si le conflit se détériorait.

“La nécessité de dialoguer avec l’Egypte est encore plus urgente et nous avons [already] commencé [to] engager un dialogue positif et constructif avec la Turquie”, a-t-il déclaré.

L’UE a déjà accéléré un programme d’aide financière à l’Égypte visant à empêcher une vague de migrants en provenance de ce pays d’Afrique du Nord alors qu’il est aux prises avec une crise économique qui s’aggrave.

Selon les chiffres de l’ONU de l’année dernière, les Palestiniens représentaient plus de 22 pour cent des arrivées de bateaux en Grèce, le plus élevé de tous les groupes nationaux. Les données de l’Union européenne de l’année dernière ont également montré une forte augmentation des demandes d’asile de Palestiniens en Grèce, principal point d’entrée en Europe.

Cependant, il n’était pas clair si les Palestiniens arrivés en Grèce venaient de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, de Syrie ou d’autres pays qui avaient accueilli un grand nombre de réfugiés palestiniens au cours des dernières décennies.

Réponse déroutante de l’Europe

Depuis que le conflit a éclaté le mois dernier, Shaker a déclaré que même si plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la Hongrie, exigeaient des politiques européennes plus strictes en matière d’accueil des réfugiés, ils étaient farouchement opposés à un accord de cessez-le-feu.

En Allemagne, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) se sont tous deux opposés aux appels à un cessez-le-feu et ont exprimé leur ferme soutien à la campagne militaire israélienne à Gaza.

Guerre israélo-palestinienne : la complicité honteuse de l’Europe dans la guerre israélienne contre Gaza En savoir plus ”

Friedrich Merz, le leader de la CDU, a rejeté l’idée d’accepter des réfugiés de Gaza. De la même manière, l’AfD a lancé, sans succès, une démarche au Bundestag visant à réduire l’aide allemande à l’Unrwa.

« Il est étonnant que certains de ces pays aient activement commercialisé la politique israélienne de nettoyage ethnique en tentant de pousser le Caire à accueillir les Palestiniens déplacés de force de Gaza. Cela risque d’alimenter une crise migratoire plus large qui pourrait atterrir aux portes de l’Europe », a déclaré Shaker.

“Le peuple palestinien refuse de quitter Gaza, mais le soutien européen et américain à la guerre israélienne contre lui encourage une campagne de nettoyage ethnique”, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, un estimé 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers et plus de 10 500 personnes ont été tuées, dont plus de 4 500 enfants, tandis qu’environ 2 500 personnes sont portées disparues.

Les réserves de nourriture, de carburant et d’eau diminuent également rapidement dans l’enclave au milieu d’un siège israélien total.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le risque de propagation de maladies en raison de la surpopulation intense dans les camps et des frappes aériennes israéliennes détruisant les systèmes de santé, d’eau et d’assainissement.