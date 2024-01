Guerre israélo-palestinienne : le chef du Hamas Haniyeh appelle à l’unité palestinienne et à des élections

Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a appelé à palestinien l’unité au sein d’une Organisation de libération de la Palestine (OLP) réorganisée qui « inclurait tout le monde » alors que le 100e jour de guerre, qui a fait plus de 24 100 morts, s’est écoulé à Gaza.

Après une période sous un gouvernement d’union nationale, Haniyeh a déclaré que des élections devraient avoir lieu, arguant que la bataille la plus longue jamais connue à Gaza a créé une opportunité pour les factions palestiniennes divisées de se rassembler.

« Le 7 octobre, les combattants ont fait tomber le mur. C’est pourquoi je veux appeler [for] vous devez abattre les murs autour de vous qui vous empêchent d’atteindre la Palestine », a déclaré Haniyeh dimanche, lors d’une conférence pro-palestinienne à Istanbul.

« Il est désormais temps de mettre toutes les causes sur la table. Ne laissez pas ce moment nous échapper.

Un membre du Comité central du Fatah, qui s’est également exprimé dimanche soir lors de la conférence, a fait écho aux appels à l’unité palestinienne.

« Après le 7 octobre, il n’y aura plus de divergences sur quoi que ce soit », a déclaré Abbas Zaki devant 300 participants.

« Il est temps pour nous de reconnaître qui sont nos ennemis et de les affronter. »

Dans une autre interview accordée à Middle East Eye, Zaki a déclaré que la majorité des membres du Fatah partageaient son point de vue. Les responsables du Fatah ont dit aux Américains, a-t-il ajouté, que si un cessez-le-feu pouvait être conclu, les Palestiniens « se réorganiseraient entre nous et présenteraient une solution au monde ».

Il a également déclaré que la prochaine réunion du Fatah – qui était prévue pour la fin de l’année dernière, mais a été reportée – pourrait être la première « sans l’influence d’Israël ».

Si Israël tentait d’intervenir, le parti déplacerait le rassemblement à Beyrouth ou ailleurs en dehors de la Palestine, ce qui, selon lui, ne ferait que pousser les dirigeants à partager son point de vue.

Le Fatah, dirigé par le président de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas, est la faction dominante au sein de l’OLP et de l’AP basée à Ramallah.

Le Hamas et le Fatah se disputent l’influence dans les territoires palestiniens occupés depuis que le Hamas, dirigé par Haniyeh, a remporté les élections législatives en 2006. Le Fatah a refusé de reconnaître les résultats et le Hamas a ensuite pris le contrôle de Gaza en 2007 à la suite de combats entre les groupes armés des deux partis. .

Défis à venir

Ces commentaires font suite à d’autres faits par haut responsable du Hamas et Responsables du Fatah ces dernières semaines, ce qui témoigne d’un regain d’intérêt pour l’intégration du Hamas dans la coalition qui représente la plupart des factions palestiniennes.

Le mois dernier, Mousa Abu Marzouk, chef du bureau des relations internationales du Hamas basé à Doha, suggéré à Al Monitor que le Hamas reconnaîtrait Israël s’il rejoignait l’OLP.

« Vous devriez suivre la position officielle », aurait-il déclaré. « La position officielle est que le [PLO] a reconnu l’État d’Israël.

Certains observateurs ont averti que la relance de l’OLP nécessiterait plus que de regrouper sous son égide le Hamas ou même le Jihad islamique palestinien, tous deux interdits par le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne en tant qu’organisations terroristes.

Des analystes d’Al-Shabaka, le réseau politique palestinien, dire l’AP a « effectivement réduit l’OLP à une institution stérile servant principalement ses propres intérêts plutôt que ceux du peuple palestinien dans son ensemble, comme cela était initialement prévu ».

Les commentaires de Haniyeh interviennent alors que le bilan des morts à Gaza atteint 24 000, avec au moins 7 000 disparus et plus de 60 000 blessés lors de l’assaut israélien lancé à la suite de l’attaque surprise contre le sud d’Israël par le Hamas et d’autres groupes le 7 octobre. Environ 1 140 personnes sont mortes dans ces attaques.

« Il y a des familles par centaines qui ont disparu de l’état civil. Quatre-vingt-deux membres forment une seule famille », a-t-il reconnu.

La branche politique du Hamas a participé aux négociations au Qatar et en Égypte sur la pause dans les combats et la libération des otages israéliens capturés le 7 octobre et détenus depuis lors à Gaza.

Haniyeh, qui est basé à Doha, a salué le dossier déposé par l’Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de Justice et ses demandes de suspension d’urgence de la campagne militaire israélienne. Mais il a également déclaré que le Hamas était prêt à poursuivre les combats.

“La question est de savoir combien de munitions ont-ils encore ? Sont-ils prêts pour des mois et des mois ?” il a dit.

“Je dirais oui. Quand quelqu’un entre dans une guerre comme celle-ci, ce n’est pas spontanément. C’est planifié.”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à poursuivre le combat pour éliminer le Hamas à Gaza malgré les appels généralisés à un cessez-le-feu et la condamnation d’Israël pour l’ampleur des pertes civiles.

Dans un discours télévisé samedi à l’occasion des 100 jours du début de la guerre, Netanyahu a déclaré : « Nous ne ferons aucun compromis sur rien de moins qu’une victoire totale ».