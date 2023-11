Guerre israélo-palestinienne : le bilan des morts à Gaza dépasse les 10 000 alors que les groupes humanitaires plaident pour un cessez-le-feu

Au moins 10 000 Palestiniens ont été tués à Gaza après quatre semaines de bombardements israéliens, les agences de l’ONU et les ONG plaidant lundi pour un cessez-le-feu dans l’enclave assiégée.

Les chefs de 18 agences des Nations Unies et ONG ont publié une déclaration commune appelant à la fin des violences à Gaza, où plus de 4 100 enfants ont été tués par les bombardements israéliens.

Les signataires, parmi lesquels les dirigeants de l’Unicef, du Programme alimentaire mondial, de l’Organisation mondiale de la santé et de Save the Children, ont averti que l’ensemble de la population de Gaza se voyait « refuser l’accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardait ses maisons, ses abris, ses hôpitaux et ses installations ». lieux de culte ».

“Nous avons besoin d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Assez, c’est assez. Cela doit cesser maintenant”, lire la déclaration.

Leur appel intervient alors que des ambulances transportant des Palestiniens blessés arrivent en Egypte via le poste frontière de Rafah.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Un responsable des frontières a déclaré à l’AFP que les patients subissaient des examens médicaux à la frontière avant d’être transférés vers les hôpitaux. Il a ajouté que l’évacuation des personnes de nationalité étrangère coincées à Gaza reprendrait également lundi.

Le triste record de 10 000 morts enregistré lundi fait suite à une autre nuit de bombardements intenses à Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 70 pour cent des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Environ 2 500 femmes et 500 personnes âgées auraient été tuées. Près de 25 000 personnes supplémentaires ont également été blessées.

Le ministère a déclaré que les frappes aériennes israéliennes sur plusieurs hôpitaux de la ville de Gaza lundi ont tué huit Palestiniens.

Quatre ont été tués à l’hôpital pédiatrique d’al-Rantisi, tandis que quatre autres ont été tués à l’hôpital ophtalmologique de Gaza. L’armée israélienne a également pris pour cible le seul hôpital psychiatrique de l’enclave.

Les trois hôpitaux se trouvent à une courte distance les uns des autres dans la ville de Gaza, actuellement encerclée par les troupes terrestres israéliennes.

Troubles en Cisjordanie

La violence et les troubles se sont également poursuivis dans toute la Cisjordanie occupée, les attaques des colons israéliens et des groupes armés palestiniens étant de plus en plus fréquentes.

L’ONU a mis en garde contre une escalade “alarmante” de la violence des colons contre les Palestiniens, avec au moins 144 Palestiniens tués en Cisjordanie par des tirs israéliens depuis le 7 octobre.

Lundi, le ministre israélien des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich a appelé à la création de « zones de sécurité stériles » autour des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie pour « empêcher les Arabes d’y entrer ».

Dans un lettre Au Premier ministre Benjamin Netanyahu et au ministre de la Défense Yoav Gallant, Smotrich, le « gouverneur » de facto de la Cisjordanie, a exigé que les Palestiniens soient interdits d’accès aux zones entourant les colonies. Il existe près de 150 colonies illégales en Cisjordanie, abritant environ 700 000 Israéliens.

Cette décision inclurait vraisemblablement les terres appartenant aux Palestiniens, même pour récolter des olives, ont rapporté les médias israéliens.

Dans la lettre, Smotrich a dénoncé « la négligence continue de la sécurité des colons en Judée et Samarie », utilisant un nom israélien pour la Cisjordanie.

“L’écriture est sur le mur et je ne suis pas prêt à en faire partie. Je n’accepterai pas de sang supplémentaire sous ma surveillance en raison de mon insistance à maintenir des perceptions déformées”, a-t-il écrit.

Des personnes fuient suite aux frappes aériennes israéliennes sur un quartier du camp de réfugiés d’al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza, le 6 novembre (AFP)

Outre les nombreux décès de civils, les organisations de défense des droits des médias ont averti que le conflit avait entraîné la mort d’un nombre « sans précédent » de journalistes.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré que les violences depuis le 7 octobre – lorsque des groupes palestiniens ont lancé une attaque surprise contre les communautés du sud d’Israël, tuant environ 1 400 Israéliens et faisant environ 240 prisonniers – ont été la période de quatre semaines la plus meurtrière pour les journalistes couvrant le conflit. depuis qu’ils ont commencé à documenter les décès de journalistes en 1992.

Lundi, l’organisation a déclaré que 36 journalistes et professionnels des médias avaient été confirmés morts, en grande majorité palestiniens, ainsi que quatre Israéliens et un Libanais.

Trois autres personnes ont également été portées disparues, tandis que de nombreux autres ont été arrêtés, blessés ou menacés.

“Le niveau de danger pour les journalistes opérant dans Gaza à l’heure actuelle, c’est absolument sans précédent”, a déclaré la directrice de l’organisation, Jodie Ginsberg. dit la BBC.

“Il s’agit du conflit le plus dangereux pour les journalistes que le CPJ ait jamais documenté, et nous documentons les attaques contre les journalistes depuis 30 ans.”

Rupture des relations

Les attaques en cours contre la bande de Gaza ont continué de susciter un tollé et un certain nombre de pays ont dégradé ou rompu leurs relations avec Israël.

L’Afrique du Sud est devenue la dernière victime diplomatique lundi, en annonçant qu’elle rappellerait tous ses diplomates d’Israël pour « signaler » son inquiétude quant à la situation à Gaza.

“Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates à Tel-Aviv pour consultation”, a déclaré Khumbudzo Ntshavheni, ministre du cabinet présidentiel, lors d’un point de presse.

Guerre israélo-palestinienne : l’Arabie saoudite prévoit d’accueillir un sommet à Gaza dimanche, selon des sources En savoir plus ”

Un certain nombre d’anciens alliés régionaux d’Israël, dont la Jordanie et la Turquie, ont rappelé leurs ambassadeurs dans le pays.

Plus loin, la Colombie et le Chili ont dégradé leurs relations, tandis que la Bolivie les a complètement rompues.

Les combats se sont avérés un casse-tête majeur pour les États-Unis qui, avant le 7 octobre, s’efforçaient de promouvoir l’établissement de relations ouvertes entre les pays arabes et Israël, un processus entamé sous le président Donald Trump.

Alors que les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan ont tous établi des relations avec Israël en 2020, la colère généralisée des populations de ces pays à propos de Gaza a amené certains dirigeants à minimiser publiquement leurs liens.

L’espoir d’une percée tant souhaitée par les États-Unis dans les relations entre Israël et le poids lourd régional saoudien diminue également.

Deux personnes proches du dossier ont déclaré à Middle East Eye que l’Arabie saoudite s’apprêtait à accueillir dimanche un sommet des pays de la région, visant à unifier les États pro-palestiniens qui demandent un cessez-le-feu.

Une personne proche du projet saoudien d’accueillir un sommet a déclaré que les pays islamiques étaient divisés, certains, comme la Jordanie, ayant du mal à tenir tête aux États-Unis et à Israël en raison de leur dépendance excessive à l’égard du soutien occidental.

« Le sommet de paix du Caire en Égypte le mois dernier a été une bonne initiative pour souligner l’importance d’un cessez-le-feu, mais les États occidentaux qui ont participé à la conférence ont bloqué toute tentative de s’opposer de manière significative aux attaques israéliennes contre les civils », a ajouté la source.