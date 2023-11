Guerre israélo-palestinienne : l’Arabie saoudite prévoit d’accueillir un sommet à Gaza dimanche, selon des sources

L’Arabie saoudite envisage d’accueillir dimanche un sommet des pays de la région sur la Palestine, dans le but d’unifier les États pro-palestiniens qui demandent un cessez-le-feu immédiat, ont déclaré à Middle East Eye deux personnes proches du dossier.

Le sommet devrait avoir lieu un jour après que Riyad ait accueilli une réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe sur la Palestine.

Le 7 octobre, une attaque menée par le Hamas contre des communautés israéliennes proches de la bande de Gaza a tué environ 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils et de nombreux enfants.

Depuis lors, Israël a mené une attaque féroce contre l’enclave côtière, tuant plus de 10 000 Palestiniens, dont plus de 4 000 enfants.

L’armée israélienne a rasé des quartiers entiers et ciblé continuellement des hôpitaux, des boulangeries, des infrastructures civiles, des mosquées et des écoles abritant des milliers de personnes déplacées.

Une personne proche du projet saoudien d’accueillir un sommet a déclaré que les pays islamiques étaient divisés, certains, comme la Jordanie, ayant du mal à tenir tête aux États-Unis et à Israël en raison de leur dépendance excessive à l’égard du soutien occidental. Les États-Unis ont apporté un soutien majeur à Israël alors qu’il cherche à écraser le Hamas à Gaza par tous les moyens.

« Le sommet de paix du Caire en Égypte le mois dernier a été une bonne initiative pour souligner l’importance d’un cessez-le-feu, mais les États occidentaux qui ont participé à la conférence ont bloqué toute tentative de s’opposer de manière significative aux attaques israéliennes contre les civils », a ajouté la source.

L’élection présidentielle égyptienne du mois prochain vient s’ajouter au tableau, où le président Abdel Fattah el-Sissi briguera un nouveau mandat dans un contexte de stagnation économique et de difficultés intérieures qui auraient même ébranlé l’élite qui soutient son pouvoir.

« Sissi est dans une position difficile, il doit faire preuve de leadership sur Gaza pour attirer les votes, mais aussi maintenir ses contacts avec Washington et Israël pour obtenir le soutien économique occidental », a déclaré une deuxième personne. « Avec les hésitations jordaniennes et émiraties, cela crée un vide. »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté de combler ce vide par des déclarations dures contre les dirigeants américains et israéliens, qualifiant les opérations militaires israéliennes à Gaza de « génocide ».

Vendredi, Erdogan a déclaré qu’il rompait tout contact avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais a ajouté que cela ne signifiait pas que la Turquie rompait ses relations avec Israël.

“Netanyahu n’est plus quelqu’un à qui nous pouvons parler. Nous l’avons écarté”, ont déclaré les médias turcs citant Erdogan.

Les deux sources ont indiqué qu’Erdogan participerait probablement au sommet, la Turquie soutenant également l’idée.

« Les Turcs ont déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de monter sur scène pour un tel sommet, qu’ils soutiendraient toute initiative visant à faire émerger une position unifiée sur la Palestine », a déclaré la première personne.

La deuxième source a ajouté que les dirigeants saoudiens, malgré leurs récents efforts pour normaliser leurs relations avec Israël, étaient prêts à faire pression sur les Israéliens pour qu’ils agissent, et le sommet de dimanche pourrait être un moyen de le montrer.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a fermement condamné dimanche un ministre israélien pour avoir suggéré qu’une bombe nucléaire pourrait être larguée sur Gaza, qualifiant Israël de « gouvernement d’occupation ».

« De plus, ne pas renvoyer immédiatement le ministre du gouvernement et simplement geler son adhésion constitue le plus grand mépris de la part du gouvernement israélien pour toutes les valeurs morales humaines et religieuses et pour toutes les normes juridiques », ajoute le communiqué.

D’autres sources officielles à Ankara ont déclaré à MEE que la Turquie avait tenté de faire pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat, ainsi que d’un accord qui verrait la libération des 240 Israéliens capturés par le Hamas le 7 octobre en échange d’une partie ou de la totalité des près de 6 000 Palestiniens détenus. Prisons israéliennes.

La Turquie, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar ont travaillé en étroite collaboration pour atteindre cet objectif, ont-ils ajouté.