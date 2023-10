Il a fallu deux jours à Samira Saber pour savoir si l’un de ses proches avait été tué lors du bombardement de la maison de son oncle à Gaza.

Déplacée par les bombardements et privée d’accès aux réseaux téléphoniques depuis qu’Israël a imposé une coupure totale des communications, elle n’a entendu parler de l’attaque contre sa maison qu’après que son frère, qui travaille pour une organisation humanitaire, soit passé par là où elle se réfugie actuellement pour le dire. elle en personne.

Toutes les connexions téléphoniques et Internet ont été coupées dans la bande de Gaza pendant 36 heures à partir de 17 heures vendredi, précurseur de la nuit la plus intense de bombardements aériens, d’artillerie et navals que l’enclave côtière ait subie en trois semaines de conflit.

En conséquence, les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza ont été coupés non seulement du monde extérieur, mais aussi les uns des autres.

Human Rights Watch avait averti à l’époque que le black-out de l’information risquait de servir de couverture à des atrocités de masse.

La panne d’électricité a duré deux des nuits les plus horribles que les habitants de Gaza aient vécues depuis le 7 octobre, lorsqu’une attaque menée par le Hamas contre des communautés israéliennes a été suivie d’une campagne de bombardements israéliens incessante.

Environ 1 400 Israéliens ont été tués par des combattants palestiniens lors de cette attaque et plus de 8 000 Palestiniens ont depuis été tués par l’armée israélienne. La grande majorité des victimes étaient des civils, dont de nombreux enfants.

N’ayant pas la possibilité d’appeler les services d’urgence pendant le week-end, les familles des Palestiniens tués et blessés ont dû les transporter vers les hôpitaux.

Les ambulanciers et les équipes de recherche et de sauvetage étaient quant à eux paralysés, bloqués dans leur quartier général, incapables d’identifier les lieux attaqués.

coupure électrique

Après que le frère de Saber lui ait annoncé la nouvelle samedi matin et soit parti continuer à distribuer de l’aide, elle s’est assise sur les escaliers de la maison dans laquelle elle se réfugiait et a fondu en larmes.

Plus de 60 personnes déplacées de la ville de Gaza, qui résidaient également dans la maison de Deir al-Balah, au centre de Gaza, se sont rassemblées pour la réconforter. Autour 1,4 millions de Palestiniens à Gaza ont été déplacés par les frappes aériennes et les menaces israéliennes de mort imminente.

« Ils sont toujours sous les décombres. Pouvez-vous imaginer que cela fait deux jours et qu’ils sont toujours sous les décombres ? Ils ne peuvent pas être en vie, j’espère qu’ils sont déjà morts », a déclaré Saber à Middle East Eye.

« Comment puis-je savoir quand ils seront retirés des décombres ? Comment puis-je attendre maintenant jusqu’à [my brother] je repasse demain ou après-demain ?

En tant que chauffeur d’un bus de distribution d’aide, le frère de Saber est considéré comme presque « privilégié » de pouvoir accéder à ses amis et à sa famille dans le cadre de ses tournées.

Israël a coupé Gaza de tout approvisionnement extérieur en carburant, ainsi que de nourriture et d’eau, rendant presque impossible pour la plupart des Palestiniens de se déplacer entre les différentes zones de l’enclave.

« Il m’a dit que mon oncle, sa femme et leurs enfants étaient sous les décombres et qu’aucune équipe de la protection civile n’avait pu les atteindre immédiatement lorsque leur maison avait été prise pour cible la nuit », a-t-elle déclaré.

“Ils n’ont réussi à retrouver le bâtiment que le matin, alors qu’ils parcouraient les zones ciblées à la recherche des maisons bombardées.”

Explosions provoquées par les frappes aériennes israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, le 27 octobre (AP)

Dimanche matin, environ 35 pour cent des services de télécommunications de Gaza étaient rétablis.

La première chose que Saber a faite a été d’appeler ses proches pour savoir si la famille de son oncle avait survécu.

« Mon oncle a été sorti vivant des décombres. Mais sa femme et l’une de ses jumelles ont été tuées. L’autre jumelle a été retirée vivante, mais ses jambes ont été complètement brûlées », a déclaré Saber.

Isolement et incertitude

Pendant deux jours, chaque quartier de Gaza a été contraint à un isolement complet.

Ne pas pouvoir contacter mes amis et ma famille ailleurs était un enfer. Pire encore, le manque d’informations sur ce qui se passait : les Palestiniens craignaient que l’offensive terrestre israélienne ne soit sur le point de commencer – une prédiction qui s’est avérée exacte.

Dans l’obscurité et les bombardements, les journalistes ont également été incapables de collecter des informations et de rendre compte de la situation au monde extérieur.

Les radios FM fonctionnaient toujours, cependant, les Palestiniens se rassemblant autour d’elles tandis que des informations générales sur les zones ciblées par les bombardements étaient transmises occasionnellement.

« J’ai quitté mon mari une journée seulement pour rendre visite à ma famille ici et j’ai perdu contact avec lui deux heures plus tard. Je n’avais pas vu mon père depuis deux semaines et je devais venir », a déclaré à MEE Rawia Salama, une déplacée de 26 ans.

« La nuit a été longue pendant que nous écoutions les nouvelles concernant le ciblage de la zone où se trouvaient mon mari et sa famille. Mon téléphone indiquait qu’aucune carte SIM n’était insérée, même si elle était là. Mais le réseau était complètement en panne.

Samedi matin, le mari de Salama a quitté Khan Younis, une ville du sud du pays, pour se rendre au centre de la bande de Gaza, où sa famille s’était réfugiée.

«Je l’ai trouvé à la porte d’entrée et j’ai failli m’effondrer. Il ne pouvait en aucun cas m’atteindre et il a risqué sa vie pour venir me chercher, moi et nos enfants. J’étais soulagé que lui et sa famille allaient bien.

Après leur retour à Khan Younis, les forces israéliennes ont séparé le nord et le sud de Gaza en bombardant les routes qui les relient.

Depuis lundi matin, les personnes déplacées dans les zones du sud et du centre ne peuvent pas rejoindre leurs foyers dans la ville de Gaza et dans le reste du nord. Pendant ce temps, des chars israéliens ont été repérés circulant le long de Salah al-Din, la principale route nord-sud.