Alors que les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza continuent de faire un nombre écrasant de victimes, les équipes de la défense civile se retrouvent confrontées à deux options : passer des heures à essayer de récupérer les corps, ou laisser les morts sous les décombres et se précipiter vers d’autres zones pour évacuer ceux qui ont été tués. sont toujours en vie.

Alors que le ministère palestinien de la Santé dénombre les milliers de personnes tuées et blessées dans les attaques israéliennes, la défense civile affirme que des centaines de personnes gisent sous les bâtiments effondrés.

Face au manque de matériel de secours et aux attaques récurrentes contre ses équipages, la défense civile a déclaré à Middle East Eye qu’elle suivait un plan qui donne la priorité au sauvetage des victimes encore en vie plutôt qu’à la récupération des corps des morts.

“Nous arrivons à l’endroit ciblé, si nous constatons qu’il y a des personnes encore vivantes sous les décombres, nous continuons à creuser jusqu’à les sortir. Mais si nous sommes sûrs que ceux qui sont sous les décombres sont morts, nous partons vers un autre endroit. site ciblé », a déclaré à MEE Khalil Saifan, membre de l’équipage de la défense civile.

“Les bombardements se produisent simultanément à différents endroits, des dizaines d’endroits sont ciblés en 10 minutes et nous disposons d’un équipement et de membres d’équipage très limités pour agir.

“Nous devons donc choisir entre passer des heures à tenter de récupérer un certain nombre de corps, ou donner la priorité aux blessés coincés sous les décombres avant qu’ils ne rejoignent les dizaines de personnes tuées.”

Au moins 8 000 personnes ont été tuées, en grande majorité des femmes et des enfants, depuis qu’Israël a déclenché une violente campagne de bombardements sur Gaza le 7 octobre, lorsque le Hamas a mené une attaque sans précédent contre des villes du sud d’Israël. Environ 1 400 Israéliens ont été tués et plus de 200 personnes prises en otages.

Saifan, qui travaille au quartier général de la Défense civile de Gaza à al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, affirme qu’il y a encore des centaines d’habitants tués sous les décombres.

“Sans avoir à décrire le grand nombre de victimes lors d’une seule frappe aérienne, vous pouvez imaginer la scène dans un quartier quelques minutes après la destruction de quelques bâtiments”, a-t-il déclaré.

“Là, il faut donner la priorité à ceux qui respirent encore sous les décombres. Ce choix se fait toujours entre les morts et les vivants, mais jamais entre les vivants.

“Si nous savons qu’il y a quelqu’un encore en vie, cela peut nous prendre des heures pour le sortir des décombres, mais nous ne pourrons jamais le laisser là.”

Saifan a ajouté que le ciblage continu des équipes de la défense civile et le manque d’équipement rendent presque impossibles leurs tentatives pour sauver tout le monde sous les décombres.

“Nous avons été pris pour cible à plusieurs reprises et dans plusieurs zones depuis le début de l’offensive. Nos membres d’équipage passent du statut de sauveteurs à ceux de victimes”, a-t-il déclaré.

“Aucun pays ne peut faire face à un tel nombre de frappes aériennes ciblant différentes zones en même temps et à un nombre aussi écrasant de victimes. Pouvez-vous imaginer cela à Gaza ?”

La crise est encore exacerbée par le manque de carburant nécessaire aux bulldozers, sur lesquels comptent les équipes de la protection civile pour enlever les décombres des immeubles résidentiels à plusieurs étages et atteindre les victimes.

Toujours manquant

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré avoir reçu au moins 1 650 rapports de familles indiquant que des proches avaient disparu sous les décombres vendredi.

Selon Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère, environ 940 enfants morts se trouvent toujours sous les décombres de leur maison ou dans la maison dans laquelle leurs familles avaient cherché refuge.

Dans le quartier de Shujaiya, des dizaines de bâtiments résidentiels ont été démolis sans sommation préalable de l’armée israélienne d’évacuer. En conséquence, des familles entières ont été anéanties et un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.

“Ce choix se fait toujours entre les morts et les vivants, mais jamais entre les vivants” – Khalil Saifan, défense civile

Lorsque les bombardements se sont intensifiés la semaine dernière, les cousins ​​d’Amena Mughani et leurs enfants ont fui leur foyer pour se réfugier dans la maison de leur sœur à Shujaiya, l’une des zones les plus densément peuplées de la bande de Gaza. Une trentaine de personnes se trouvaient dans la maison lorsque l’attaque qui devait la détruire et tout le monde s’y trouve a eu lieu.

“Je ne me souviens pas du jour, mais je me souviens avoir reçu un appel téléphonique d’un parent à midi me disant que la maison avait été rasée et que tous mes proches avaient été tués”, a déclaré Mughani, un habitant de la ville de Gaza. , a déclaré à MEE.

“Pendant deux jours après l’attaque, leurs corps n’ont toujours pas été retrouvés. La défense civile n’a pas pu atteindre leur domicile car il se trouve dans la zone orientale de Shujaiya, qui est très dangereuse.

“Cela fait cinq jours que je n’ai pas pu joindre ma famille pour savoir si les corps de nos proches ont été retirés des décombres, mais je pense qu’ils sont toujours là.”

Au moins 688 familles, soit 4 807 personnes, ont été décimées par les bombardements aériens, d’artillerie et navals israéliens contre la bande de Gaza sous blocus, selon le ministère de la Santé.

“Lorsque l’attaque sera terminée et que nous pourrons récupérer tous les corps des décombres, le nombre de victimes sera probablement le double du nombre actuel”, a déclaré Saifan, de la défense civile.