La dernière étape du conflit israélo-palestinien à Gaza a révélé une faillite morale inattendue de la part des institutions de l’Union européenne et de presque tous ses États membres.

Dans le passé, l’Europe s’est efforcée d’atténuer la position pro-israélienne aveugle de Washington et de faire avancer la cause palestinienne, comme lors de la rédaction du Traité de paix de 2003. Feuille de route vers la paix. Deux décennies plus tard, l’UE et ses principaux actionnaires sont à peine reconnaissables.

Les 20 dernières années du conflit israélo-palestinien ont inclus la Deuxième Intifada, les guerres destructrices d’Israël contre Gaza avec d’énormes pertes civiles palestiniennes, des milliers de démolitions de maisons et une annexion rampante à travers la croissance des colonies en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Gaza est également soumise à un blocus sévère depuis 2007.

Dans ces circonstances, la logique voudrait que le soutien européen aux Palestiniens ait augmenté. Au lieu de cela, l’Europe est devenue de plus en plus pro-israélienne ou, dans le meilleur des cas, indifférente à la cause palestinienne.

Il est révélateur qu’au cours des deux dernières décennies, la seule mesure significative de l’UE ait été – préparez-vous – de demander une changement dans l’étiquetage des produits israéliens, garantissant que les biens produits dans les colonies illégales soient étiquetés comme tels. Ce n’était pas qu’une tape sur les doigts, mais cela a quand même suscité l’indignation israélienne.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Le discours politique de l’UE sur les droits des Palestiniens s’est lentement adapté au discours de plus en plus d’extrême droite d’Israël, les dissidences et les différentes opinions étant réduites au silence ou fortement critiquées par les grands médias.

La simple utilisation du mot « occupation » ou toute objection à la violence israélienne est assimilée à de l’antisémitisme. Cette accusation est systématiquement utilisée pour diffamer des politiciens et des militants pro-palestiniens par le biais de médias complaisants. Jeremy Corbyn, l’ancien leader travailliste britannique, en est un parfait exemple.

Aujourd’hui, la position des dirigeants travaillistes sur Israël-Palestine se distingue à peine de celle du Likoud, et les électeurs musulmans fuient en masse le parti.

Solidarité à sens unique

D’autres partis européens, quel que soit leur spectre politique, ont suivi le même chemin. Une métamorphose complète a eu lieu. De nombreuses explications pourraient être avancées, mais en fin de compte, les politiciens européens se rangent aux côtés d’Israël parce qu’ils semblent ainsi avoir moins de problèmes.

Pourtant, personne n’aurait pu imaginer ce que feraient les dirigeants européens après les événements du 7 octobre. Il ne s’agit pas de critiquer leur force condamnations des attaques du 7 octobre perpétrées par des combattants palestiniens, ni du soutien qu’ils ont apporté à Israël.

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

Ma critique s’adresse plutôt aux deux dernières décennies de passivité européenne envers les racines du conflit israélo-palestinien et à leur réticence persistante à aborder la question de l’occupation israélienne.

Ce conflit n’a pas commencé le 7 octobre.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dû sortir les Européens de leur torpeur coupable en rappelant leur a dit cette semaine que « les attaques du Hamas ne se sont pas produites en vase clos ». Il a déclaré : « Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante. Ils ont vu leurs terres progressivement dévorées par les colonies et en proie à la violence ; leur économie était étouffée ; leurs habitants ont été déplacés et leurs maisons démolies. Leurs espoirs d’une solution politique à leur sort se sont évanouis. »

Sur l’échelle morale européenne, la douleur israélienne est plus élevée que la douleur palestinienne

Pour ces paroles pleines de bon sens, Israël a exigé la démission de Guterres.

Parallèlement, un cortège de dirigeants européens s’est, à juste titre, rendu en Israël pour exprimer leur solidarité, notamment le présidents de la Commission européenne et du Parlement européen, le chancelier allemandle président françaisle Premier ministre britanniqueet le Premier ministre italien. Mais nous n’avons pas vu un cortège similaire de visites à Ramallah alors que les bombes israéliennes continuent de pleuvoir sur Gaza.

Sur l’échelle morale européenne, la douleur israélienne est plus élevée que la douleur palestinienne – et il semble que rien ne puisse changer cela. La position européenne est que le Hamas a commis un acte de terrorisme non provoqué, alors qu’Israël ne fait qu’exercer son droit légitime de légitime défense.

Exhortations fades

Cependant, le droit d’Israël à l’autodéfense doit être contextualisé dans le cadre de son rôle de puissance occupante depuis plus de cinq décennies, au cours desquelles il a harcelé, humilié et tué d’innombrables Palestiniens. C’est ce que Guterres tentait de faire comprendre dans sa remarque très critiquée, en particulier aux démocraties occidentales, ces champions d’un ordre mondial fondé sur des règles.

Il convient de rappeler que la dernière fois que les Palestiniens ont organisé une manifestation pacifique de masse, la Grande Marche du retour de 2018, qui faisait suite à la décision provocatrice des États-Unis de déplacer leur ambassade à Jérusalem, l’armée israélienne a tiré sur des milliers de Palestiniens rassemblés près de la barrière de Gaza. Tireurs d’élite israéliens tué plus de 200 Palestiniens, y compris des médecins et des journalistes, et des milliers d’autres ont été blessés.

Guerre Israël-Palestine : l’Occident choisira-t-il le génocide ou la paix ? En savoir plus ”

Il s’agit d’un acte ignoble, d’un crime – mais aucune condamnation n’est venue de la part des démocraties occidentales.

Aujourd’hui, les dirigeants européens sont restés silencieux face aux bombardements disproportionnés d’Israël sur Gaza, tout en tolérant implicitement le langage meurtrier utilisé par les responsables israéliens – y compris le président Isaac Herzog, qui a dit il n’y a pas de civils innocents à Gaza. « C’est toute une nation qui est responsable », a-t-il déclaré, justifiant tacitement leur punition collective.

Il s’agit d’une déclaration particulièrement scandaleuse venant d’un descendant du même peuple qui a subi la victimisation collective la plus horrible du XXe siècle : l’Holocauste. Il est tout aussi scandaleux que les dirigeants européens soient restés silencieux face aux propos de Herzog.

Après la mort de 1 400 Israéliens lors de l’attaque du 7 octobre, le drapeau israélien a été projeté sur les façades des bâtiments européens en signe de solidarité légitime. Mais malgré le massacre continu des Palestiniens, avec plus de 8 000 déjà tués, nous n’avons pas vu de gestes officiels similaires.

Bien entendu, des milliers de drapeaux palestiniens sont hissés dans les capitales européennes par des citoyens européens, ce qui n’est en grande partie pas rapporté par les grands médias. Les gens font ce que leurs gouvernements ne font pas : condamner les représailles disproportionnées d’Israël et la punition collective infligée à la population palestinienne de Gaza par des bombardements aveugles et la coupure de l’eau, de l’électricité, du carburant et des livraisons de nourriture.

Toutes les institutions européennes ont été capables de lancer, sous une forte pression publique, des exhortations fades à Israël pour qu’il respecte le droit international. C’est trop peu, trop tard et trop hypocrite.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.