Le poète et écrivain palestinien Ahmed Abu Artema, l’homme largement reconnu pour avoir inspiré la Grande Marche du retour à Gaza en 2018, a perdu cinq membres de sa famille dans une frappe aérienne israélienne.

Abu Artema a également été grièvement blessé lors de l’attaque du 24 octobre, souffrant de brûlures au deuxième degré, mais son état est désormais stable. Son fils, Abdullah, deux de ses frères et sa belle-mère figuraient parmi les personnes tuées.

Abou Artema a écrit pour Middle East Eye il y a un peu plus d’une semaine, avertissant que les « terribles massacres contre des civils » perpétrés par Israël n’étaient pas une erreur mais étaient plutôt délibérés et prémédités.

« Israël est toujours fier de ses progrès technologiques. Il possède des armes intelligentes capables d’identifier avec précision les cibles. Par conséquent, détruire des habitations civiles et tuer des milliers de personnes ne peut être qu’une décision intentionnelle », a-t-il écrit.

La maison du militant a été l’une des nombreuses personnes ciblées ces derniers jours, bien qu’elle se trouve dans la région sud de la bande de Gaza, où les habitants du nord ont reçu l’ordre de se rendre de l’armée israélienne.

Depuis le début du conflit, Israël a attaqué toutes les zones de Gaza assiégées, ce qui signifie qu’aucune zone n’est sûre pour ses habitants.

Commentant le ciblage de la famille d’Abou Artema, Neta Golan, co-fondatrice du Mouvement de solidarité internationale (ISM) et de Solidarité pour le retour, a déclaré : « Dans les semaines qui ont précédé l’attaque, Ahmed avait utilisé sa voix pour appeler à des manifestations mondiales. pour mettre fin au génocide et aux bombardements criminels d’Israël dans la bande de Gaza.

« Ce sont les paroles d’Ahmed en 2018 qui ont incité des milliers de Gazaouis à marcher sans armes vers la clôture qui assiège le ghetto de Gaza, pour exiger leur droit au retour sur les terres d’où ils avaient été expulsés.

“Les forces d’occupation israéliennes ont tué la famille d’Ahmed parce qu’Israël craignait le pouvoir de ses paroles.”

Depuis le 7 octobre, les frappes aériennes israéliennes ont tué au moins 25 journalistes palestiniens. Des membres des familles d’éminents journalistes ont également été tués.

Mercredi, une frappe aérienne israélienne a tué l’épouse, le fils et la fille du correspondant d’Al Jazeera, Wael al-Dahdouh.

Quelques jours avant l’attaque contre son domicile, Abu Artema avait déclaré : « Cela n’a pas commencé le 7 octobre. Malheureusement, le monde reste aveugle aux souffrances des Palestiniens depuis des décennies.

“Ce n’est que lorsque Israël a perdu des gens que le monde extérieur a prêté attention. Ce qui se passe maintenant à Gaza est exactement la même chose qu’Israël a commencé en 1948.

“Le gouvernement israélien ne cible pas le Hamas. Comme nous pouvons tous le constater à la télévision et sur Internet, la grande majorité des cibles à Gaza sont des civils, des quartiers, des hôpitaux, des églises et des mosquées”, a-t-il ajouté.

Grande marche du retour

En 2018, après plus d’une décennie de siège de Gaza, Ahmed a eu l’idée d’attirer l’attention internationale sur la situation et de donner aux Palestiniens un sentiment d’action.

La Grande Marche du Retour était une initiative populaire importante des Palestiniens pour briser pacifiquement le siège israélien du territoire.

Parmi les revendications figurait le retour des réfugiés palestiniens sur la base des principes du droit international.

La plupart des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza sont les descendants de réfugiés expulsés de leurs foyers en 1948. Beaucoup vivent à quelques kilomètres seulement de leur village d’origine.

Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l’appel, marchant sous la bannière du retour, mais aussi en réponse à des décennies d’occupation et au siège en cours de Gaza.

Comme l’a demandé Ahmed Abu Artema, organisateur de la Grande Marche du retour : « Et si 200 000 manifestants marchaient pacifiquement, franchissaient la clôture à l’est de Gaza et pénétraient sur quelques kilomètres dans les terres qui sont les nôtres, brandissant les drapeaux de la Palestine et les clés du retour, accompagnés par les médias internationaux, puis d’installer des tentes à l’intérieur et d’y établir une ville ?”

La réponse à ces manifestations pacifiques a été rapide de la part d’Israël. Plus de 200 Palestiniens ont été tués par des tireurs isolés israéliens et des milliers d’autres ont subi des blessures qui ont changé leur vie.

Une ONU rapport a constaté que « les soldats israéliens ont commis des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Certaines de ces violations peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ».