Guerre israélo-palestinienne : Israël minimise les informations américaines faisant état de « pauses » de quatre heures dans le nord de Gaza

Israël a semblé minimiser les affirmations américaines selon lesquelles il commencerait à mettre en œuvre des « pauses humanitaires » de quatre heures dans le nord de Gaza, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu et les responsables militaires israéliens mettant en doute l’annonce de Washington.

Plus tôt jeudi, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes qu’il y aurait deux « couloirs humanitaires » permettant aux Palestiniens de fuir le nord de Gaza vers le sud et qu’Israël ne mènerait pas d’opérations militaires dans ces zones pendant des périodes de quatre heures.

“Nous comprenons qu’Israël commencera à mettre en place des pauses de quatre heures chaque jour dans les zones du nord de Gaza, avec une annonce devant être faite trois heures à l’avance”, a déclaré Kirby, en faisant la distinction entre les fenêtres humanitaires existantes qui ont été limitées à certaines routes. au cours des derniers jours.

“Les annonces d’aujourd’hui de ces pauses surviennent après de nombreux engagements du président, un engagement personnel du président avec le Premier ministre. [Netanyahu] et l’engagement à divers autres niveaux au sein de l’administration”, a-t-il ajouté.

Cependant, une heure plus tard, un communiqué du bureau de Netanyahu a déclaré que les combats à Gaza « se poursuivraient et qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu avant la libération des otages ».

Plus tard, le porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht, a déclaré aux journalistes que les fenêtres de quatre heures ne constituaient « pas un changement » dans la politique israélienne.

“J’ai vu le commentaire de John Kirby il y a quelques heures. Il n’y a pas de cessez-le-feu. Je le répète, il n’y a pas de cessez-le-feu”, a déclaré Hecht. “C’est une pause tactique pour le mouvement depuis une zone spécifique [to the] sud.”

Même si les termes pause et cessez-le-feu peuvent sembler similaires, l’administration Biden s’est opposée à plusieurs reprises à ce dernier, arguant qu’Israël doit se défendre contre le Hamas.

“Un cessez-le-feu laisserait le Hamas en place, capable de se regrouper et de répéter ce qu’il a fait le 7 octobre”, a déclaré Blinken aux journalistes samedi.

Les groupes de défense des droits de l’homme et les organismes internationaux ont critiqué à plusieurs reprises Israël pour avoir expulsé de force les Palestiniens du nord vers le sud de Gaza, affirmant qu’il s’agissait d’une répétition de la Nakba.

La Nakba, ou « catastrophe » comme on l’appelle en anglais, fait référence au nettoyage ethnique de quelque 750 000 Palestiniens de leurs terres et de leurs foyers dans la Palestine historique pour ouvrir la voie à la création d’Israël en 1948.

Dimanche, Israël a annoncé avoir ouvert un couloir le long de la route principale reliant le nord et le sud de Gaza. Il reste ouvert quatre heures par jour mais les frappes aériennes israéliennes se poursuivent sans relâche dans les deux parties du territoire.

L’agence des Nations Unies qui aide les Palestiniens a déclaré que des milliers de personnes, dont des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, s’étaient déplacées vers le sud, la plupart à pied.

L’Unrwa et d’autres groupes humanitaires leur fournissaient de l’eau et des biscuits à haute teneur énergétique juste au sud de la ligne séparant le nord et le sud.

Les conditions sont devenues encore plus désastreuses dans le nord, qui est resté hors de portée des livraisons d’aide la semaine dernière.

L’ONU a déclaré que mercredi, aucune boulangerie n’y fonctionnait en raison du manque de carburant, d’eau, de farine de blé et des frappes aériennes israéliennes incessantes.

La punition collective est un crime de guerre

Plus tôt jeudi, le vice-Premier ministre belge a appelé le gouvernement belge à imposer des sanctions contre Israël et à enquêter sur les bombardements d’hôpitaux et de camps de réfugiés à Gaza.

La vice-Première ministre Petra De Sutter a déclaré au journal Nieuwsblad : “Il est temps d’imposer des sanctions contre Israël. La pluie de bombes est inhumaine. Il est clair qu’Israël ne se soucie pas des demandes internationales de cessez-le-feu.”

Le ministre a également déclaré que l’Union européenne devrait suspendre immédiatement son accord d’association avec Israël, qui vise une meilleure coopération économique et politique.

Ses commentaires interviennent alors que Volker Turk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré qu’Israël et le Hamas avaient tous deux commis des crimes de guerre depuis le début de la dernière série d’hostilités le 7 octobre.

Volker a cité comme exemples la détention continue de prisonniers par le Hamas et la punition collective des Palestiniens par Israël.

« Les atrocités perpétrées par les groupes armés palestiniens le 7 octobre étaient odieuses, brutales et choquantes ; elles constituaient des crimes de guerre – tout comme la détention continue d’otages », a déclaré Turk.

“La punition collective infligée par Israël aux civils palestiniens équivaut également à un crime de guerre, tout comme l’évacuation forcée illégale des civils.”

Deux anciens procureurs internationaux ont également ajouté leurs voix au chœur croissant exigeant que la Cour pénale internationale émette des mandats d’arrêt contre les dirigeants politiques et militaires d’Israël et du Hamas.

Carla Del Ponte, ancienne procureure en chef des tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, et Graham Blewitt, procureur adjoint du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ont qualifié le conflit en cours de « tragédie humaine ».

Écrire dans Politiqueont-ils déclaré, “des milliers de vies ont déjà été perdues, et bien d’autres ont été détruites. Le respect du droit international est rare, avec des attaques contre des civils, des prises d’otages et des bombardements aveugles de zones urbaines. De tels actes peuvent constituer des crimes internationaux. “.

Les enfants de Gaza ne sont « pas des dommages collatéraux »

Le bilan des morts à Gaza s’élevait jeudi à plus de 10 800 personnes, dont au moins 4 412 enfants.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 70 pour cent des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Philippe Lazzarini, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Unrwa, claqué La conduite de guerre d’Israël dans le territoire assiégé.

“Des milliers d’enfants tués ne peuvent pas être des dommages collatéraux. Pousser un million de personnes hors de leurs foyers et les concentrer dans des zones dépourvues d’infrastructures adéquates constitue un déplacement forcé”, a déclaré Lazzarini, ajoutant que “limiter sévèrement la nourriture, l’eau et les médicaments est une punition collective”.

Alors que les Palestiniens de Gaza continuent de fuir vers le sud, le chef de Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré jeudi qu’il n’y avait désormais plus de zones de sécurité à Gaza et qu’environ 30 pour cent des personnes tuées dans l’enclave assiégée l’avaient été dans le sud.

Israël a appelé à plusieurs reprises les habitants du nord de Gaza à quitter leurs maisons et à se diriger vers le sud, où ils affirment être en sécurité. Cependant, les bombardements aveugles se sont poursuivis dans tout Gaza, ciblant notamment les personnes quittant le nord pour le sud.

Du jour au lendemain, l’armée israélienne a affirmé qu’après 10 heures de combats avec le Hamas dans le nord de Gaza, elle avait pris Jabalia.

L’assaut d’Israël sur Gaza, Lazzarini dita également coûté un lourd tribut au personnel de l’ONU, avec au moins 99 morts, « le plus grand nombre de travailleurs humanitaires de l’ONU tués dans un conflit en si peu de temps », a-t-il déclaré.

Les médecins volontaires de Gaza ont décrit une situation « horrible et indescriptible » dans les hôpitaux de la bande assiégée.

Fares, un étudiant en médecine bénévole à l’hôpital al-Aqsa de Gaza, a déclaré à Middle East Eye : « Il y a deux jours, un sac contenant des parties du corps a été apporté à l’hôpital. Un homme a identifié sa nièce grâce à sa main et un autre parent grâce à une jambe. ” Il n’a pas pu identifier d’autres membres de sa famille grâce aux autres parties du corps. “

Fares a déclaré que les routes menant aux hôpitaux avaient été bombardées et que les maisons avaient été rasées, avec des centaines de personnes coincées sous les décombres.

“La plupart des blessures sont des fractures complexes, notamment au niveau du bassin, et des brûlures au deuxième et troisième degrés. Il y a deux jours, je ne pouvais pas identifier le sexe d’un blessé tant les brûlures étaient graves”, a-t-il déclaré.

Assaut israélien en Cisjordanie

La violence et les troubles se sont également poursuivis dans toute la Cisjordanie occupée.

Le raid israélien tôt le matin sur la ville occupée de Jénine, en Cisjordanie, a tué au moins 14 personnes et en a blessé 14 autres, a déclaré le ministère palestinien de la Santé.

Selon Al Jazeera arabe, il y a eu une coupure presque totale des communications à Jénine, tandis que des images vidéo montraient de sombres panaches de fumée s’élevant des bâtiments.

Selon un réseau basé au Qatar, de violents affrontements avaient lieu sur le terrain, tandis que des tireurs isolés israéliens étaient repérés autour de la ville.

Des photos et des vidéos montraient également un hôpital de Jénine encerclé par les forces israéliennes et des véhicules armés.

Les forces israéliennes ont également attaqué le camp d’al-Amari à Ramallah tôt jeudi matin, et un Palestinien a succombé plus tard à ses blessures.

Depuis le 7 octobre, au moins 176 personnes ont été tuées en Cisjordanie par les forces israéliennes et les colons.

L’analyste politique et militant Sari Samour a déclaré à MEE que l’armée israélienne a pris d’assaut la ville et le camp depuis des semaines, balayant les rues et détruisant délibérément les infrastructures.

“L’objectif, semble-t-il, est une opération militaire majeure pour mettre fin au phénomène d’action armée dans le camp de Jénine, en profitant de la préoccupation des médias locaux et internationaux face à l’agression israélienne contre Gaza”, a-t-il déclaré.

“Le camp est actuellement assiégé et tout ce qui s’y trouve est une cible.”