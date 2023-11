Guerre israélo-palestinienne : Israël commet un « nouveau massacre » à Gaza alors que Netanyahu promet un contrôle de sécurité « indéfini »

L’armée israélienne a tué mardi des « dizaines » de civils à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, dans ce que le ministère palestinien de la Santé a qualifié de « nouveau massacre », alors que Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël maintiendrait un contrôle de sécurité « indéfini » sur l’enclave côtière.

L’attaque sur Deir al-Balah, une ville très peuplée dans une zone où Israël a demandé aux habitants du nord de Gaza de s’installer s’ils voulaient rester en vie, a eu lieu exactement un mois après le début de la guerre israélo-palestinienne.

Selon les médias palestiniens, les victimes du raid étaient pour la plupart des femmes et des enfants. Plus de 10 300 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens au cours du mois dernier, dont plus de 4 000 enfants.

En moyenne, un enfant palestinien a été tué toutes les 10 minutes au cours du mois dernier, selon le ministère de la Santé.

Les bombardements se sont intensifiés pendant la nuit et lors des coupures de communication, affirment les habitants, provoquant des destructions d’une ampleur sans précédent.

Outre le siège total imposé par Israël le 9 octobre, qui a entraîné la coupure de tout approvisionnement en eau, électricité, nourriture, aide, carburant et électricité, les bombardements israéliens ciblent désormais les boulangeries, les supermarchés, les réservoirs d’eau et les panneaux solaires.

L’aide a mis du temps à arriver, l’approvisionnement d’un mois entier étant équivalent à ce qui arrivait dans la bande de Gaza assiégée en un seul jour avant la guerre.

Sur le terrain, les gens se plaignent de douleurs rénales, de déshydratation et de faim en raison du manque de matériel, tandis que les opérations chirurgicales se déroulent toujours sans aucune forme d’anesthésie.

L’organisation à but non lucratif Euro-Med Monitor affirme qu’Israël « mène actuellement une vaste guerre de famine contre la population civile de Gaza » et qu’elle a « pris des tournures très dangereuses ».

L’observateur a déclaré : « Israël a délibérément concentré ses attaques au cours des dernières heures sur les générateurs électriques et les unités d’énergie solaire, dont dépendent les installations commerciales et les restaurants pour maintenir le niveau minimum possible de leur travail. »

Les conditions sont désastreuses dans toute la bande de Gaza, l’agence des Nations Unies Unrwa affirmant qu’au moins 600 personnes utilisent une seule toilette. Ailleurs, 50 000 femmes enceintes ont besoin d’aide puisque 16 hôpitaux sur 35 ont cessé de fonctionner.

Des Palestiniens de Khan Younis, à Gaza, portent une victime suite aux frappes aériennes israéliennes sur un immeuble résidentiel, le mardi 7 novembre 2023 (Reuters)

Le mois dernier a également été meurtrier pour les journalistes. Au moins 48 journalistes ont été tués à Gaza par Israël depuis le début de la guerre, dont Comité pour la protection des journalistes a été déclarée comme la période la plus meurtrière pour les journalistes dans le monde depuis 1992.

Les bureaux des médias internationaux ont également été touchés par les attentats. UN photo partagée par un journaliste de l’AFP mardi a montré l’étendue des dégâts causés au bureau de l’agence de presse à Gaza suite à une frappe aérienne israélienne.

Frappes de drones en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée, la situation s’est également intensifiée, avec des explosions signalées dans le camp de réfugiés de Tulkarem, où des véhicules armés ont été repérés traversant le camp.

Les frappes de drones ont également plu, tuant deux jeunes hommes à cause des fragments de missiles.

L’agence de presse Wafa a indiqué que de violents affrontements ont eu lieu entre des jeunes hommes et des soldats israéliens, tandis qu’un bulldozer israélien a détruit une partie des rues principales du camp.

Au moins 160 personnes ont été tuées en Cisjordanie depuis le début des hostilités en octobre.

Depuis le début de la guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il continuerait à rejeter un cessez-le-feu jusqu’à ce que le Hamas libère tous les otages qu’il détient. Cependant, il s’est dit prêt à accepter « de petites pauses tactiques » à Gaza pour le flux d’aide humanitaire, pendant une heure, de manière sporadique.

Ces commentaires n’ont pas été bien accueillis par la Chine et les Émirats arabes unis (EAU), qui ont publié une déclaration commune aux Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

En réponse aux affirmations du porte-parole militaire israélien Daniel Hagari, l’Indonésie a nié qu’un hôpital construit à Gaza grâce à un financement indonésien se trouve au sommet d’un réseau de tunnels du Hamas et soit situé à proximité d’une rampe de lancement pour des attaques à la roquette.

La Russie a également pesé sur les commentaires d’un ministre israélien, qui a déclaré que l’utilisation d’une bombe nucléaire sur Gaza était « une option ».

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que la remarque du ministre israélien du Patrimoine, Amihay Ben-Eliyahu, “a soulevé un grand nombre de questions” et que des inspecteurs nucléaires internationaux devraient être envoyés en Israël pour enquêter.

Au Liban, trois autres membres du Hezbollah libanais ont été tués au milieu d’affrontements croissants entre le groupe et l’armée israélienne.

Le Hezbollah a publié lundi trois déclarations distinctes annonçant la mort de membres tués dans des affrontements avec Israël, portant le nombre total de morts depuis le début de la guerre à 63.

L’Egypte juge “irréaliste” la suppression du Hamas

Par ailleurs, Middle East Eye a rapporté lundi que l’Égypte avait déclaré aux États-Unis que l’objectif déclaré d’Israël de retirer le Hamas du gouvernement de la bande de Gaza était « irréaliste ».

Des sources proches du dossier ont déclaré que les avertissements sont régulièrement communiqués par les responsables égyptiens, qui s’opposent aux suggestions américaines selon lesquelles l’Égypte assumerait un futur rôle potentiel en matière de sécurité dans l’enclave assiégée, et aux appels israéliens à accepter un déplacement forcé des Palestiniens vers le Sinaï.

« La guerre, ainsi que les actions et déclarations plus agressives d’Israël, ont amené l’Égypte… et la plupart des pays arabes à repenser leur politique à l’égard d’Israël », a déclaré Ayman Zaineldine, ancien diplomate égyptien de haut rang, à Middle East Eye.

L’Égypte a rejeté un projet, comme l’a déjà rapporté MEE, selon lequel elle gérerait la sécurité de la bande de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne puisse prendre le relais – si et quand le Hamas est vaincu.

“Je n’ai aucun doute que l’Egypte ne permettra pas à Israël d’externaliser la sécurité de la bande de Gaza… Cela rendrait l’Egypte complice de l’occupation illégale d’Israël”, a ajouté Zaineldine, qui a réitéré que ce projet constituerait une “menace directe” pour la sécurité nationale égyptienne.