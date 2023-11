Guerre israélo-palestinienne : Israël aura un « contrôle sécuritaire indéfini » sur Gaza, déclare Netanyahu

Israël assumera la « responsabilité globale de la sécurité » à Gaza pour une « période indéterminée » après la fin de la guerre, a déclaré lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’interview de Netanyahu sur ABC News lundi est l’expression la plus claire à ce jour des projets israéliens pour Gaza après la guerre.

Gaza devrait être gouvernée par « ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas », a déclaré Netanyahu, avant d’ajouter : « Je pense qu’Israël, pour une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas.

Israël a retiré ses forces de la bande de Gaza en 2005 et maintient depuis lors son contrôle sur ses terres, ses airs et ses mers, ainsi qu’un blocus total. Netanyahu n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur les plans israéliens d’après-guerre.

« Le langage est vague ici, et je ne pense pas que son sens complet ait été réfléchi en termes spécifiques », a déclaré à Middle East Eye Yonatan Touval, analyste à l’Institut israélien pour les politiques étrangères régionales (Mitvim).

“Mais c’est une idée conceptuelle qui remonte aux accords d’Oslo, dans lesquels Israël insistait sur le maintien d’une “responsabilité globale en matière de sécurité” pour la Cisjordanie, ce qui signifiait essentiellement qu’Israël contrôlait tous les passages entrant et sortant de la Cisjordanie (également du côté jordanien). ), et s’est réservé le droit d’intervenir chaque fois que ses propres besoins de sécurité étaient menacés.”

Depuis le retrait d’Israël de Gaza, le Hamas gère en grande partie l’enclave par l’intermédiaire de ses propres institutions et appareils de sécurité. Cependant, Israël pourrait refuser de permettre à toute faction ou organisation palestinienne d’avoir autant d’autonomie à Gaza après la guerre.

“L’idée de base ici est que même si la police intérieure sera assurée par quelqu’un d’autre, Israël se sentira libre (voire obligé) d’agir, également à l’intérieur de la bande de Gaza, chaque fois que ses propres intérêts de sécurité seront jugés menacés”, a déclaré Touval.

Ce modèle refléterait largement la situation actuelle en Cisjordanie occupée, dans laquelle Israël permet à l’Autorité palestinienne de maintenir le contrôle administratif des Palestiniens, tout en conservant elle-même le contrôle total de la sécurité.

“Est-ce durable ? S’il existe un mécanisme de maintien de l’ordre fonctionnel au quotidien, le concept de ‘responsabilité globale en matière de sécurité’ pourrait fonctionner”, a déclaré Touval, ajoutant que cela risque de saper l’autonomie palestinienne à Gaza.

Pas de cessez-le-feu

Certains ont déjà mis en doute cette proposition, notamment Carl Bildt, coprésident du Conseil européen des relations étrangères.

Bildt a dit que suggestion par Netanyahu équivalait à « une occupation continue de facto de Gaza ».

“Au minimum, contrôle israélien complet de tous les accès, y compris l’espace aérien et maritime, avec quelques ressources d’intervention au sol. Tout au plus revient-il à la situation d’avant 2005”, a déclaré Bildt sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. “Est-ce possible ? Et durable ? Cela n’ouvre-t-il pas la voie à la prochaine explosion ? »

Dans son interview sur ABC, Netanyahu a réitéré son rejet des demandes mondiales de cessez-le-feu.

“Il n’y aura pas de cessez-le-feu, de cessez-le-feu général, à Gaza sans la libération de nos otages”, a déclaré Netanyahu, ajoutant : “En ce qui concerne les petites pauses tactiques, une heure ici, une heure là”.

Au moins 10 328 Palestiniens ont été tués en un mois de bombardements israéliens incessants, qui ont rasé des quartiers entiers et ciblé des infrastructures civiles, des hôpitaux, des mosquées, des églises et des écoles abritant des milliers de personnes déplacées.

Le Premier ministre a déclaré qu’un cessez-le-feu “entraverait l’effort de guerre. Cela entraverait nos efforts pour faire sortir nos otages, car la seule chose qui fonctionne sur ces criminels du Hamas est la pression militaire que nous exerçons”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il portait une quelconque responsabilité dans les attaques du 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre une ville du sud d’Israël, Netanyahu a évité de répondre directement à la question.

Netanyahu a insisté sur le fait que des questions difficiles devront être posées après la guerre et qu’il sera « parmi les premiers à y répondre », ajoutant que « nous n’allons pas y échapper. La responsabilité d’un gouvernement est de protéger le peuple et clairement cette responsabilité n’a pas été respectée. »

Environ 1 400 Israéliens ont été tués lors de l’attaque du 7 octobre et 240 personnes ont été capturées.