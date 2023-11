Guerre israélo-palestinienne : Gaza subit le plus grand nombre de frappes aériennes en un mois au Moyen-Orient depuis 2020

L’ampleur de la campagne aérienne israélienne à Gaza est sans précédent. L’ACLED enregistre plus de 600 frappes aériennes dans plus de 50 sites en octobre, ce qui représente le plus grand nombre de frappes aériennes enregistrées en un seul mois pour n’importe quel pays ou territoire du Moyen-Orient depuis des années. pic.twitter.com/jF2dBj8Dpx

– Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés (@ACLEDINFO) 7 novembre 2023