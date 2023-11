Guerre israélo-palestinienne : Erdogan sirote un thé sur la mer Noire alors que Blinken se rend à Ankara

Alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rendait à Ankara pour tenter d’obtenir l’aide des responsables turcs sur la guerre israélo-palestinienne, le président Recep Tayyip Erdogan parcourait les hauts plateaux pittoresques de la région turque de la mer Noire, partageant des tasses de thé avec les habitants.

Blinken s’est réuni avec son homologue turc, Hakan Fidan, lors d’une réunion qui a duré plus de deux heures et demie, manquant manifestement de la conférence de presse habituelle après la réunion.

Des sources ont qualifié le rendez-vous de « constructif et positif ».

Erdogan aurait pu organiser une rencontre entre lui et Blinken à Ankara. Au lieu de cela, il a choisi de ne pas le faire, ce qui a été largement perçu comme un net camouflet.

Un responsable turc, cherchant à minimiser l’incident, a souligné que l’homologue désigné de Blinken était Fidan.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Cependant, depuis des décennies, Erdogan a une tradition de dialoguer avec chaque secrétaire d’État américain en visite, sauf circonstances exceptionnelles. En fait, il a accueilli Blinken à Ankara en février.

Ankara et Washington ont des points de vue de plus en plus divergents sur la guerre israélo-palestinienne en cours à mesure que le nombre de morts dans la bande de Gaza s’intensifie. Elle s’élève désormais à 10 000 Palestiniens, dont environ 4 000 enfants, selon l’autorité sanitaire palestinienne.

L’administration Biden soutient vigoureusement l’offensive israélienne à Gaza depuis l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre des communautés israéliennes, qui a tué environ 1 400 Israéliens. Pourtant, la Turquie, bien qu’impartiale au départ, est devenue de plus en plus agitée.

Le mois dernier, Erdogan a même critiqué directement Blinken, accusant le secrétaire d’État d’attiser les tensions par une rhétorique sectaire.

Dans une allocution télévisée, Erdogan a déclaré : « Bien sûr, l’envoi de porte-avions par les États-Unis dans la région ne contribue malheureusement pas à la paix ni à réduire les tensions entre les parties. Le secrétaire d’État américain a déclaré : « J’aborde Israël en tant que juif, pas en tant que secrétaire ». d’État.’ De quel genre d’approche s’agit-il ? Si, ​​en réponse, les gens vous disaient qu’ils aborderaient la région en tant que musulmans, que diriez-vous ? Vous devriez approcher les gens en tant qu’êtres humains. »

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

La colère d’Erdogan a été encore attisée par l’abattage d’un drone armé turc par un F-16 américain dans le nord-est de la Syrie le mois dernier lors d’une opération militaire contre les forces kurdes syriennes alignées sur Washington.

Le président turc a également fustigé Washington pour son soutien indéfectible aux opérations militaires israéliennes à Gaza, les qualifiant de « génocide ».

Même si la rencontre entre Blinken et Fidan a été longue, son contenu reste ambigu.

Israël-Palestine : le Hamas est un « mouvement de libération », déclare Erdogan dans un discours critiquant Israël En savoir plus ”

S’adressant aux journalistes à l’aéroport avant son départ lundi, Blinken a déclaré : “Nous avons discuté… des efforts visant à étendre de manière significative l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin, et des efforts visant à empêcher le conflit de s’étendre à d’autres parties de la région et de ce que nous peut faire pour créer les conditions d’une paix durable, viable et durable pour les Israéliens et les Palestiniens. »

Il a également évoqué la question des 240 captifs emmenés par les combattants palestiniens à Gaza le 7 octobre, ainsi que l’inquiétude de Washington concernant la violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Des sources diplomatiques turques ont déclaré aux journalistes que la Turquie et les États-Unis étaient parvenus à un accord pour garantir l’acheminement continu de l’aide humanitaire à la bande de Gaza assiégée.

Une maigre quantité d’aide destinée aux 2,3 millions d’habitants de Gaza a été autorisée par intermittence à entrer dans l’enclave côtière via le point de passage de Rafah avec l’Égypte, plus récemment samedi. Les travailleurs humanitaires affirment que cela ne fait qu’effleurer la surface des besoins de Gaza.

Selon des sources turques, Fidan a souligné à Blinken la nécessité de protéger les civils de Gaza et de garantir qu’ils ne soient pas déplacés.

Le ciblage aveugle par Israël de sites et d’infrastructures civiles, tels que des hôpitaux et des écoles, a été fermement décrié, ont indiqué les sources.