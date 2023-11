Guerre israélo-palestinienne : deux travailleurs de Gaza « assassinés » en détention, selon un groupe de prisonniers

La mort de deux travailleurs de Gaza détenus par les Israéliens a été confirmée par le Club des prisonniers palestiniens, au milieu de nombreuses informations faisant état de mauvais traitements infligés aux détenus palestiniens.

Parmi les deux prisonniers, l’un a été identifié comme étant Majid Zaqoul, 32 ans, mais les détails sur l’autre prisonnier restent inconnus.

Des milliers de Palestiniens de Gaza ont été arrêtés par Israël après l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre, qui a fait environ 1 400 morts parmi les Israéliens.

Ils étaient en Israël avec des permis de travail spéciaux, qui leur permettaient d’occuper un emploi au sein de l’État.

Middle East Eye s’est entretenu avec un certain nombre de travailleurs palestiniens qui ont été libérés de détention. Ils ont confirmé des informations faisant état d’abus et de mauvais traitements, notamment des passages à tabac, des interrogatoires violents sur le Hamas, des humiliations et un retour forcé vers Gaza.

Ils ont également déclaré qu’ils avaient été renvoyés à Gaza à pied, bien que l’enclave assiégée soit soumise à des bombardements incessants, un travailleur étant apparemment mort en cours de route.

Plus de 10 000 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et des enfants, en un mois de bombardement israélien sur Gaza.

Le Club des prisonniers a déclaré qu’Israël avait « assassiné » Zaqoul, qui était détenu à la prison d’Ofer, citant des rapports de compatriotes palestiniens selon lesquels il avait été soumis à des abus de la part des autorités israéliennes.

Les responsables israéliens sont également accusés d’avoir caché la connaissance de son assassinat.

“A la lumière des horribles témoignages des travailleurs libérés il y a quelques jours par le terminal de Kerem Shalom, le martyr Zaqoul a été soumis à un assassinat systématique”, a déclaré le Club des Prisonniers dans un communiqué.

Middle East Eye ne peut pas vérifier de manière indépendante la cause du décès de Zaqoul et a contacté le service pénitentiaire israélien pour obtenir ses commentaires sur cette affaire.

Selon les médias palestiniens, Zaqoul souffrait d’un cancer, mais il n’est pas clair s’il en souffrait au moment de son décès.

Il avait auparavant travaillé trois ans en Cisjordanie occupée et avait passé les six mois précédant sa mort à travailler en Israël.

Zaqoul laisse dans le deuil sa femme et son enfant, qui vivent tous deux à Gaza.

Décès antérieurs

Il n’y a aucun détail sur l’autre Palestinien décédé alors qu’il était détenu par les Israéliens, sauf qu’il était détenu au camp militaire d’Anatout, près de Jérusalem.

Au moins quatre prisonniers palestiniens sont morts en détention israélienne depuis le 7 octobre.

Arafat Hamdan, 25 ans, et Omar Daraghmeh, 58 ans, étaient tous deux originaires de Cisjordanie et ont été faits prisonniers lors d’une campagne d’arrestations massives qui a suivi l’attaque du 7 octobre.

Les deux hommes sont morts à la prison de Megiddo et auraient été détenus bien avant leur arrestation.

Les autorités israéliennes ont nié les mauvais traitements dans ces deux cas, mais les Palestiniens, y compris les membres de la famille des hommes, affirment qu’ils sont morts des suites des tortures infligées par les interrogateurs.

Selon le Prisoners’ Club, 240 Palestiniens sont morts en détention israélienne depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza en 1967.