Au cœur de la bande de Gaza, au milieu du bourdonnement constant des bombardements et des récits déchirants de pertes, un groupe de journalistes ne se laisse pas décourager, documentant les horreurs quotidiennes d’un conflit qui ne montre aucun signe d’apaisement.

Pour Youssef al-Saifi, caméraman dévoué pour la télévision Al-Arabi, sa couverture de la guerre en cours par Israël contre Gaza ne ressemble à aucune autre à laquelle il a été confronté.

Cette guerre a rapproché plus que jamais la destruction, le privant de sa maison familiale et du refuge qu’il avait cherché pendant des heures de couverture exhaustives.

Les frappes aériennes israéliennes ont détruit les quatre murs qui abritaient les souvenirs d’enfance de Youssef. L’endroit qui contenait autrefois l’arôme des repas faits maison, les échos des rires familiaux, est aujourd’hui enseveli sous les décombres.

Avec la zone entourant sa maison à Tel al-Hawa, au sud de la ville de Gaza, soumise à des bombardements constants, il n’a pas pu sauver ne serait-ce qu’un fragment de son passé.

Au milieu de toutes ces destructions, Saifi est en proie à l’anxiété.

« J’ai transporté ma famille vers un endroit et je ne sais pas si elle sera en sécurité ou non », dit-il.

La peur et l’incertitude le rongent, le détournant du travail. Pendant ce temps, la perte de son matériel de journalisme, tous coincés sous les décombres de sa maison, a ajouté à ses défis croissants.

Une nouvelle peur effrayante commence à prendre racine parmi les journalistes, dit-il.

Le ciblage délibéré de leurs maisons – une tragédie récemment vécue par Wael al-Dahdouh, journaliste chevronné d’Al Jazeera, dont la famille a été tuée dans un bombardement israélien – et la mort de leurs collègues alors qu’ils couvraient la guerre ont semé une peur paralysante dans leurs cœurs.

Saïfi lui-même a perdu son ami Saeed al Taweel, tué avec deux autres journalistes le 10 octobre.

Au moins 26 journalistes palestiniens figurent parmi les 8 525 personnes tuées à Gaza depuis le 7 octobre. Israël bombarde sans relâche Gaza depuis que le Hamas a mené une attaque sans précédent contre les villes du sud d’Israël. Environ 1 400 Israéliens ont été tués et plus de 200 personnes ont été prises en otages.

En plus de trois semaines de la campagne de bombardement la plus violente menée par Israël sur l’enclave assiégée, les journalistes de Gaza se retrouvent aux prises avec un dilemme éthique : rapporter la vérité et risquer des dommages personnels ou s’autocensurer pour des raisons de sécurité.

Mais nulle part n’est sûr dans l’enclave assiégée.

Frôler la mort

Lors d’un incident à couper le souffle, Saifi et un collègue ont échappé de peu à la mort alors qu’ils conduisaient une voiture clairement marquée du mot « presse ».

“Les bombardements étaient à des dizaines de mètres de notre voiture”, raconte Saïfi, incrédule.

Miraculeusement, ils ont survécu pour raconter cette histoire. Mais un autre contact avec la mort attendait Saifi lundi.

Alors qu’il conduisait dans la ville de Gaza, Saifi a remarqué un char furtivement positionné derrière un bâtiment, au carrefour de Netzarim, dirigeant son canon vers une voiture qui tentait de s’éloigner.

Un instant plus tard, juste sous ses yeux, le char a tiré et a touché le véhicule qui transportait quatre civils.

Accablé par la peur, Saïfi a couru dans la direction opposée, criant des avertissements aux véhicules venant en sens inverse. C’est alors qu’il a vu un obus s’écraser au sol derrière un bus transportant 30 passagers.

La nouvelle de ce jour a été un choc pour les habitants de l’enclave : les chars israéliens se sont infiltrés et se sont déplacés vers l’est de Gaza, atteignant l’autoroute Salah al-Din, coupant la ville de Gaza et le nord du reste de la bande.

“Le moment le plus terrifiant”

Raed Lafi, un journaliste indépendant de 48 ans, décrit son quotidien comme étant rempli de bruits d’explosions, d’utilisation de décombres comme boucliers de fortune, et de tonalités fréquentes de son téléphone.

Comme environ un million de citoyens de Gaza, Lafi, qui travaille avec plusieurs agences de presse arabes, a été contraint de se conformer aux avertissements de l’armée israélienne de quitter la ville de Gaza avec sa famille sous peine d’être bombardé.

« Les bases de l’équipement de sécurité journalistique m’échappent. Et se déplacer est devenu un risque énorme, compte tenu des informations faisant état de véhicules ciblés. – Raed Lafi, journaliste

La famille a pris le risque de se réfugier dans la maison d’un ami située dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

“L’armée a les coordonnées de la maison de mon ami”, dit-il avec une pointe de soulagement.

Son ami est un journaliste travaillant pour une agence de presse internationale – de telles affiliations comportent souvent un bouclier protecteur, garantissant la sécurité de leur personnel et de leurs familles, du moins en théorie.

Mais la matinée d’un lundi fatidique a brisé toutes les illusions de sécurité.

Le 23 octobre vers 6 heures du matin, sans avertissement préalable, une frappe aérienne a décimé la maison voisine de la famille al-Khateeb, chez laquelle résidait Lafi, tuant sept civils.

“La maison n’a été qu’en partie épargnée”, se souvient Lafi. “Je me suis retrouvé blessé, à peine 10 minutes avant l’heure prévue de mon passage en direct sur la chaîne de télévision Alhurra”.

Faisant preuve d’un dévouement sans précédent, Lafi a choisi de raconter à l’antenne son calvaire, ensanglanté et meurtri.

“L’urgence du moment ne m’a pas permis d’aller à l’hôpital. Comparée à beaucoup d’autres personnes à Rafah, qui ont perdu la vie ou ont été grièvement blessées, ma blessure semblait mineure”, dit-il.

Lafi raconte, visiblement secoué, “Le moment le plus terrifiant a été lorsque des tas de pierres ont traversé la fenêtre sous laquelle je dormais. Un déplacement instinctif de quelques secondes seulement m’a probablement sauvé la vie.”

Un Palestinien porte un enfant blessé sur le site des frappes israéliennes contre des maisons à Khan Younis, dans le sud de Gaza, le 26 octobre 2023 (Reuters)

Après l’explosion, il a crié à sa femme, lui disant de surveiller leurs deux filles et de ne pas lui venir en aide car il pensait avoir été enterré vivant – faisant écho aux dizaines de témoignages qu’il a entendus depuis le début de la guerre.

Mis à part les traumatismes personnels, ce qui hante le plus Lafi est le lourd tribut que la guerre fait peser de plus en plus sur ses collègues.

“Penser qu’Israël puisse s’en prendre aux journalistes est horrible”, dit-il.

Les souvenirs de collègues journalistes qui ont subi des conséquences fatales simplement pour avoir exercé leurs fonctions professionnelles à Gaza nous rappellent cruellement les risques qu’ils courent quotidiennement.

Avec l’infrastructure de Gaza en plein désarroi, Lafi, comme le reste des journalistes, fait face à des défis supplémentaires.

“Je me dépêche d’avoir de l’électricité pour recharger mes téléphones, en comptant sur la capacité solaire limitée de la maison. Les bases de l’équipement de sécurité journalistique m’échappent. Et même se déplacer devient un risque énorme, étant donné les informations faisant état de véhicules en mouvement pris pour cible”, dit-il.

Des histoires déchirantes

Le sentiment de Lafi est amplifié par Hisham Zaqut, correspondant d’Al Jazeera.

« Les bombardements sur la bande de Gaza sont effrénés », dit Zaqut.

Hôpitaux, marchés, boulangeries : aucun endroit n’est sûr. Et les journalistes, dit-il, sont délibérément visés.

Cela ressort clairement des attaques contre les lieux de rassemblement des journalistes, notamment les complexes résidentiels.

Les histoires des journalistes Jamal al-Faqawi, Wael al-Dahdouh et Khaled al-Ashqar sont particulièrement déchirantes : ils ont tous perdu des membres de leur famille à cause des frappes aériennes.

Le journaliste Shorouk Shaheen approfondit la réalité angoissante des journalistes.

Shaheen estime que les attaques flagrantes contre les équipes des médias sont une stratégie qui reflète les attaques contre d’autres services essentiels à Gaza.

« Il existe une similitude troublante entre le traitement infligé aux équipes de presse et les attaques contre nos équipes médicales, paramédicales et secouristes », dit Shaheen.

Pour elle, l’intention derrière un tel ciblage est claire : il s’agit d’une tentative d’aveugler le monde et de museler les voix qui relatent les atrocités odieuses d’Israël à Gaza.