Guerre israélo-palestinienne : « Considérez le contexte plus large » des décès d’enfants à Gaza, déclare le ministre britannique

Une ministre britannique a demandé à une députée de l’opposition de “considérer le contexte plus large” après avoir appelé à la fin des combats à Gaza pour protéger la vie des enfants.

Le député conservateur Andrew Mitchell, ministre d’État au Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, répondait mercredi à une question de Naz Shah du Labour lors d’une session de la Chambre des communes sur la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés.

Shah a noté que plus de 4 000 enfants à Gaza avaient été tués depuis le début du conflit il y a un mois, un chiffre rapporté plus tôt cette semaine par le ministère palestinien de la Santé.

“À leur âge, les enfants devraient se demander s’ils vont dans une aire de jeux, acheter une glace ou l’une de ces choses habituelles, et non s’ils vont dans un cimetière ou se préparent à leur mort”, a-t-elle déclaré.

Shah a ensuite demandé : « Quand le Royaume-Uni intensifiera-t-il ses efforts pour mettre fin à l’effusion de sang et garantir que les enfants palestiniens aient simplement le droit de vivre ?

Mitchell a répondu : « Ce qui arrive aux enfants de Gaza nous révolte tous. Je lui demande simplement de considérer le contexte plus large, d’accepter que le gouvernement comprenne et soit d’accord avec son analyse du sort des enfants de Gaza, et qu’il fera tout dans le cadre d’un contexte plus large. contexte pour essayer d’y mettre un terme.”

Le ministre n’a pas développé ce qu’il entendait par « contexte plus large », mais le gouvernement britannique s’est montré un opposant virulent aux appels à un cessez-le-feu à Gaza.

Middle East Eye a contacté le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement pour demander ce que Mitchell entendait par son utilisation de ce terme.

Depuis les attaques des combattants dirigés par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui ont tué environ 1 400 Israéliens, plus de 10 567 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes en représailles, dont environ deux tiers de femmes et d’enfants.

Les appels à un cessez-le-feu se multiplient dans les États occidentaux, le ministre irlandais des Affaires étrangères Micheal Martin, la vice-Première ministre belge Petra De Sutter et le Premier ministre espagnol par intérim Pedro Sanchez appelant à la fin des bombardements sur Gaza.

Le Royaume-Uni et les États-Unis se sont toutefois opposés à toutes ces tentatives visant à mettre fin aux combats et ont plutôt insisté sur le fait qu’Israël a le droit de « se défendre ».

Une motion des députés britanniques appel à ce jour, l’accord en faveur d’une cessation des hostilités compte 96 signataires issus de tous les bords politiques.

Otages et aide

En plus de la mort d’enfants, Israël a également imposé un siège complet à Gaza, entraînant l’épuisement des réserves de carburant, d’eau potable et de nourriture du territoire.

Mitchell a déclaré que le Royaume-Uni travaillait avec Israël pour garantir l’acheminement des fournitures humanitaires.

“La Grande-Bretagne est à l’avant-garde de la communauté internationale et fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir à la fois qu’ils réussissent à passer et qu’il y ait des approvisionnements suffisants dans la région”, a-t-il déclaré en réponse à une autre question.

Le ministre a également abordé la question des otages détenus par le Hamas et d’autres groupes palestiniens à Gaza.

Au moins trois ressortissants britanniques sont détenus dans la région et leur sort est actuellement inconnu.

Les responsables britanniques sont en contact avec le Qatar au sujet de ses tentatives de libération de ces ressortissants, Doha étant le principal canal international de négociations avec le Hamas.

Mitchell a déclaré que “le Qatar a été extrêmement utile” en essayant d’obtenir la libération des otages.

Le Qatar, aux côtés de l’Égypte, a déjà joué un rôle dans la libération de deux prisonniers âgés détenus par le Hamas à Gaza.