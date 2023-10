Quelques semaines après qu’Israël a mis à exécution sa menace de couper l’approvisionnement en eau de Gaza, les Palestiniens vivant dans le territoire assiégé luttent pour survivre sans les nécessités de base.

Les habitants de la zone actuellement bombardée par les avions de guerre israéliens ont déclaré à Middle East Eye qu’obtenir de l’eau était devenu une « épreuve quotidienne » et qu’ils craignaient la propagation de maladies, un certain nombre d’habitants étant déjà aux prises avec des maux d’estomac et d’autres maladies.

Israël a coupé l’approvisionnement en eau de Gaza peu après l’attaque du 7 octobre menée par des combattants palestiniens dirigés par le Hamas contre le sud d’Israël.

Au cours de l’attaque, environ 1 400 Israéliens sont morts et plus de 220 ont été faits prisonniers. Au moins 8 000 Palestiniens ont été tués en représailles israéliennes à l’assaut.

Les autorités israéliennes ont conditionné la reprise de l’approvisionnement en eau au retour des otages, mais ont également attaqué d’autres moyens d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées du territoire, comme les usines de dessalement.

« Notre accès à l’eau, que ce soit pour boire ou pour nettoyer, a considérablement diminué. La quête d’une quantité modeste d’eau douce est devenue une épreuve quotidienne », a déclaré Osama al-Baz, un Palestinien déplacé à Gaza.

La famille de Baz a été contrainte de quitter son domicile dans le nord de Gaza le 13 octobre après qu’Israël a averti les civils qui y vivaient qu’ils n’étaient pas en sécurité.

Ils vivent désormais chez des amis dans le sud de la région, où ils font partie d’un groupe de 20 personnes, dont plusieurs personnes âgées et six jeunes enfants.

Qualifiant la politique israélienne de forme de « punition collective », Baz a déclaré que « se procurer les produits de première nécessité comme l’eau et la nourriture est devenu une tâche ardue ».

« Les rares fois où l’eau est disponible, nous nous précipitons avec des seaux et des conteneurs, dans l’espoir de récupérer ce que nous pouvons. Chaque chance d’obtenir de l’eau semble être la dernière.

« Dans les rares occasions où nous obtenons de l’eau, nous donnons la priorité aux besoins des plus vulnérables d’entre nous : les personnes âgées, les infirmes et les enfants », a-t-il déclaré.

« Il y a eu des moments où, par pur désespoir, nous avons consommé pendant plusieurs jours de l’eau manifestement impropre à la consommation. »

Baz a expliqué que prendre de tels risques avec l’eau exposait les membres de son groupe à des maladies telles que la déshydratation, les maux d’estomac et la diarrhée.

Les douches sont devenues un « luxe » pour le groupe de Baz et il y a à peine assez d’eau pour nettoyer les salles de bain.

‘Apparition de maladie’

Les descriptions de Baz correspondent à celles d’autres Palestiniens de la région. Des dizaines de milliers de personnes originaires des zones nord de Gaza se sont déplacées vers le sud pour se conformer aux ordres de l’armée israélienne.

Le sud du territoire reste une zone de guerre active avec de fréquentes attaques israéliennes dans la région.

Les bombardements continus et les dommages causés aux infrastructures qui en résultent, associés à la pression sur les ressources résultant du déplacement massif des Palestiniens du nord de Gaza, signifient qu’il existe déjà d’énormes pénuries qui rendent presque impossible l’exercice des fonctions vitales de base.

Wisam, un résident de Gaza, a déclaré à Middle East Eye qu’il avait initialement quitté la ville de Gaza pour se rendre dans le camp de réfugiés d’Al-Maghazi, dans le sud, pour chercher refuge chez des proches.

« Il n’y avait pas d’eau disponible, à tel point qu’aller aux toilettes devenait une tâche ardue. Nous devions apporter de l’eau dans un seau à la salle de bain, si nous en trouvions, et en utiliser le moins possible. Nous nous efforçons d’éviter autant que possible d’aller aux toilettes », a-t-il déclaré.

« Nous donnons le bain aux enfants uniquement, en utilisant très peu d’eau », a ajouté Wisam.

Sa famille est ensuite retournée dans la ville de Gaza et plus particulièrement à l’hôpital Al-Quds, dont Israël a demandé à plusieurs reprises l’évacuation.

“La scène là-bas était tout simplement déchirante”, a déclaré Wisam.

« L’eau potable était rare et les installations sanitaires de base semblaient n’être qu’un lointain souvenir. Des centaines de personnes étaient entassées dans des espaces restreints, utilisant des toilettes communes sans installations sanitaires adéquates.

« Je crains que l’hôpital ne devienne un point chaud d’épidémies, compte tenu des conditions exiguës et de la diminution des fournitures », a-t-il ajouté.

« Se gratter sans cesse »

Bien entendu, les journalistes travaillant sur le terrain à Gaza connaissent personnellement les difficultés d’accès à l’eau.

Mohammed al-Hajjar, collaborateur de Middle East Eye, a décrit comment les attaques israéliennes contre les pompes à eau avaient permis de garantir que la seule eau qui passait était celle contaminée par l’eau de mer et la pollution.

Les habitants de Gaza avaient auparavant installé des filtres sur ces pompes afin que la majorité des impuretés soient éliminées pour être utilisées en dehors de la boisson.

« Cette eau était acceptable pour se laver ou faire la vaisselle, et on pouvait l’utiliser pour les ablutions (wudhu), mais elle n’était pas vraiment potable », a déclaré Hajjar.

« Maintenant, avec les filtres non opérationnels et les pompes qui fonctionnent à peine, cette eau sale est de retour dans nos maisons. »

Des femmes lavent leur linge sur une plage de Gaza avec de l’eau de mer recueillie dans des seaux (AFP/Mahmud Hams)

Les effets, a déclaré Hajjar, ont été immédiats.

« Ma peau a commencé à présenter des inflammations, surtout là où je me lavais ou faisais mes ablutions. Mes enfants ont la même réaction. Cela ressemble à des piqûres de moustiques mais ce n’est pas le cas. Se laver les cheveux avec cette eau entraîne des démangeaisons intenses, notamment au niveau du cuir chevelu et des mains.

« J’ai eu recours à une crème hydratante anesthésiante pour mes enfants afin qu’ils ne se grattent pas sans arrêt. Ma femme a les mêmes problèmes. En fait, presque toute ma famille, 14 personnes au total, en souffre.

Hajjar a déclaré que sa femme présentait des signes de maladie, notamment « de la fièvre et une teinte jaunâtre de la peau ».

Il était cependant hors de question de demander une aide médicale, car les hôpitaux et les cliniques sont poussés à bout pour tenter de sauver les victimes de la campagne de bombardements israéliens.

“Nous essayons de nous soigner nous-mêmes, nous faisons de notre mieux.”