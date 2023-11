Guerre israélo-palestinienne : agacée par les projets israéliens à Gaza, l’Égypte repousse

L’Égypte dit aux États-Unis que l’objectif déclaré d’Israël de retirer le Hamas du gouvernement de la bande de Gaza est un objectif de guerre irréaliste, selon des sources proches du dossier.

Les avertissements sont régulièrement lancés par les responsables égyptiens alors que Le Caire rejette les propositions américaines visant à assumer un futur rôle potentiel en matière de sécurité dans l’enclave assiégée et les appels israéliens à accepter un déplacement forcé des Palestiniens.

Ces avertissements soulignent le désir de l’Égypte d’une fin rapide à la guerre qui fait rage à sa frontière, mais aussi la façon dont Le Caire a adopté une position plus affirmée dans le conflit que ne l’avaient prévu certains responsables israéliens et occidentaux.

Les experts affirment que le lobbying d’Israël en faveur d’un déplacement forcé des Palestiniens de Gaza a alimenté cette réaction car il a cristallisé les craintes égyptiennes qu’une guerre de longue durée dans ce pays puisse déstabiliser la région du Sinaï avec des retombées intérieures au sein d’une population largement favorable à la cause palestinienne.

« La guerre, ainsi que les actions et déclarations plus agressives d’Israël, ont amené l’Égypte… et la plupart des pays arabes à repenser leur politique à l’égard d’Israël », a déclaré Ayman Zaineldine, ancien diplomate égyptien de haut rang, à Middle East Eye.

« Les efforts visant à expulser les Palestiniens de Gaza ont montré qu’Israël peut constituer une menace directe pour la sécurité nationale de l’Égypte. »

L’Égypte a travaillé rapidement pour faire échouer le plan.

Le président Abdel Fattah el-Sissi, qui exerce un contrôle étroit sur l’Égypte, menacé pour libérer ses citoyens qui, selon lui, « sortiraient et manifesteraient par millions… s’ils étaient appelés à le faire » contre les déplacements forcés.

Sissi a déclaré ce mois-ci que son pays « a affirmé et réitéré son rejet total du déplacement forcé des Palestiniens et de leur exode vers les terres égyptiennes du Sinaï, car cela n’est rien d’autre qu’une liquidation définitive de la cause palestinienne ».

Externalisation de la sécurité de Gaza

Accepter un afflux de réfugiés serait lucratif pour le gouvernement égyptien à court d’argent, affirment les experts, alors qu’Israël aurait lancé un plan visant à annuler les dettes internationales de l’Égypte par l’intermédiaire de la Banque mondiale et de l’Union européenne, en lui proposant un éventuel accord d’aide aux réfugiés.

« Vous pouvez parier que si l’Égypte avait accepté ce que voulait Israël, elle ne se trouverait pas dans la situation économique désastreuse qu’elle connaît aujourd’hui », a déclaré à MEE Mirette Mabrouk, directrice du programme égyptien de l’Institut du Moyen-Orient.

« L’Égypte ne permettra pas à Israël de sous-traiter la sécurité de la bande de Gaza » – Ayman Zaineldine, ancien diplomate égyptien

« Mais l’Égypte a riposté assez durement. Je ne pense pas que les incitations financières vont les influencer », a-t-elle déclaré.

L’Égypte a également rejeté un plan précédemment rapporté par MEE, dans lequel des responsables américains et israéliens discutaient de la gestion égyptienne de la sécurité de la bande de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne (AP) puisse prendre le relais – si et quand le Hamas est vaincu.

“Je n’ai aucun doute que l’Egypte ne permettra pas à Israël d’externaliser la sécurité de la bande de Gaza… Cela rendrait l’Egypte complice de l’occupation illégale d’Israël”, a ajouté Zaineldine, qui a réitéré que ce projet constituerait une “menace directe” pour la sécurité nationale égyptienne.

« Le Sinaï est une ligne rouge »

Khaled Fahmy, expert de l’Égypte à l’Université Tufts, a déclaré que le rejet par l’Égypte de nouveaux embrouilles dans la bande de Gaza a révélé un malentendu en Israël et dans les capitales occidentales sur la manière dont le Caire considérait ses priorités à Gaza.

L’Égypte a un réseau d’intérêts dans l’enclave méditerranéenne qu’elle a occupée en deux étapes entre 1948 et 1967. Dans le passé, les tensions à Gaza ont précédé une éruption de violence entre l’Égypte et Israël, notamment la crise de Suez en 1956.

Aujourd’hui, l’Égypte craint qu’un afflux de Palestiniens ne déstabilise le Sinaï, où le gouvernement a passé des années à lutter contre une insurrection latente, notamment contre les filiales locales du groupe État islamique.

« Il y a une acceptation de facto du Hamas comme entité dirigeante à Gaza » – Karim Haggag, l’Université américaine du Caire

Le Caire est également réticent à autoriser un afflux de réfugiés qui pourrait voir les combattants palestiniens établir des bases pour attaquer Israël comme ils l’ont fait au Liban, ce qui pourrait conduire à une action militaire israélienne directe dans la péninsule désertique.

« Les réticences auxquelles Sissi est confronté face au déplacement forcé viennent avant tout de l’intérieur de l’armée », a déclaré Fahmy à MEE. “Pour l’armée égyptienne, le Sinaï est une ligne rouge.”

Les protestations égyptiennes ont trouvé un écho à Washington.

Caire suscité un engagement public du président Joe Biden selon lequel les Palestiniens de Gaza ne seront pas déplacés. Mais le clin d’œil présidentiel aux préoccupations égyptiennes était aussi une reconnaissance du rôle du Caire dans la guerre qui entre maintenant dans sa cinquième semaine, disent les experts.

La police militaire égyptienne repousse les manifestants lors d’une manifestation près du poste frontière de Rafah avec la bande de Gaza, du côté égyptien, à l’est de la province du Nord-Sinaï, le 20 octobre 2023 (AFP)

L’Égypte contrôle le passage de Rafah, la seule entrée de Gaza qui ne soit pas directement contrôlée par Israël. Il s’agit du principal couloir permettant d’acheminer l’aide internationale vers Gaza et d’en faire sortir les ressortissants étrangers pris au piège. L’Égypte a lié sa coopération en matière d’extraction d’étrangers à la fourniture d’aide.

“La priorité absolue de l’Égypte à l’heure actuelle est de parvenir à un cessez-le-feu et de renforcer l’aide humanitaire à Gaza afin d’éviter tout risque de déplacement forcé”, a déclaré Karim Haggag, professeur à l’Université de Gaza. École des affaires mondiales et des politiques publiques à l’Université américaine du Caire, a déclaré à MEE.

Le dossier Gaza

Les renseignements militaires égyptiens gèrent le « dossier Gaza » et entretiennent des liens avec le Hamas, que les États-Unis et l’UE considèrent comme une organisation terroriste. L’Égypte entretient des relations délicates avec ce groupe, dont les racines remontent aux Frères musulmans, interdits en Égypte.

« L’Égypte a réussi à compartimenter ses relations avec le Hamas », a déclaré Haggag à MEE. « Il y a une acceptation de facto du Hamas comme entité dirigeante à Gaza. »

Selon les experts, Sissi, qui a géré le dossier de Gaza en tant qu’ancien chef du renseignement militaire, connaît probablement aussi bien le groupe que n’importe quel ancien dirigeant égyptien. Il est arrivé au pouvoir en 2013 grâce à un coup d’État soutenu par l’armée qui a renversé le premier président égyptien démocratiquement élu, Mohamed Morsi.

L’un des premiers actes de Sissi a été de réprimer l’ouverture de la frontière bloquée qui avait été autorisée sous l’ancien président Morsi.

Yahya Sinwar (à gauche), le chef politique du Hamas à Gaza, embrasse le général Abbas Kamel (à droite), le chef des renseignements égyptiens, dans la ville de Gaza, le 31 mai 2021 (AFP)

Son gouvernement expulsé des dizaines de milliers de personnes de son côté de la ville divisée de Rafah pour étendre sa zone tampon avec Gaza. Depuis 2015, l’Égypte a détruit plus de 3 000 tunnels menant à l’enclave. Et il a construit un 20 pieds mur en béton armé pour bloquer la construction de davantage.

Mais Fahmy a déclaré que le déclenchement de la guerre est survenu à un moment où le gouvernement de Sissi s’orientait vers la gestion des liens avec le Hamas.

« Maintenant que les Frères musulmans ont pratiquement disparu, la rhétorique utilisée par le gouvernement égyptien contre le Hamas est plus nuancée », a-t-il déclaré. « L’armée égyptienne sait que le Hamas a une présence à Gaza qui transcende les combattants. »

« Tout ce que l’Égypte doit faire, c’est simplement ne pas être aussi amicale envers Israël en matière de coopération en matière de sécurité » – Mirette Mabrouk, Institut du Moyen-Orient

Alors que les combats à Gaza se transforment en une campagne de guerre urbaine prolongée, Israël aura besoin de la coopération égyptienne pour étouffer le Hamas.

Malgré la répression des tunnels égyptiens, le Hamas a continué à utiliser la route égyptienne pour faire passer clandestinement des roquettes à longue portée, selon ses dirigeants. Dans le passé, le groupe s’appuyait sur des missiles que l’on croyait de contrebande du Yémen, du Soudan et de l’Égypte.

Bien que ces livraisons se soient taries, l’armée israélienne affirme que les tunnels étaient actifs avant l’attaque du 7 octobre et que le Hamas pourrait tenter de lancer de nouvelles attaques contre Israël en se faufilant dans le pays depuis le côté égyptien de la frontière.

Le rôle de sécurité de l’Égypte n’a pas suscité la même attention que les convois humanitaires, mais les experts affirment que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’administration Biden a mis en pause le lobbying d’Israël en faveur des déplacements forcés.

« Je pense que les gens ont commencé à réaliser qu’il était insensé de faire pression sur l’Égypte », a déclaré Mabrouk, du Middle East Institute, à MEE. « Tout ce que l’Égypte doit faire, c’est simplement ne pas être aussi amicale envers Israël en matière de coopération en matière de sécurité et la vie deviendra extrêmement difficile pour les Israéliens. »

“Prêt à sacrifier des millions”

Pour l’instant, l’Égypte a réussi à tirer parti de ses liens avec le Hamas et avec Israël pour gagner les applaudissements des deux côtés.

Le mois dernier, Israël a remercié l’Égypte pour avoir joué un « rôle clé » dans la libération de deux otages israéliens détenus par le Hamas. Le groupe détiendrait 242 otages, mais dit plus de 60 personnes sont portées disparues à cause des frappes aériennes israéliennes.

Parallèlement, le leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a « félicité » l’Égypte pour avoir rejeté le déplacement forcé des Palestiniens.

« La guerre a souligné le rôle central de l’Égypte dans la politique américaine dans la région » – Jonathan Cohen, ancien ambassadeur américain en Egypte

Pour sa part, l’Égypte a toujours besoin du Hamas pour l’aider à maintenir la sécurité à la frontière.

En 2008, le Hamas a fait des trous dans sa barrière avec l’Égypte et a permis à des milliers de Palestiniens d’affluer dans le Sinaï en signe de défi au siège de l’enclave par Israël.

Hosni Moubarak, alors président égyptien soutenu par l’armée dit il a donné l’ordre de « les laisser entrer pour manger et acheter de la nourriture, puis ils repartiront, à condition qu’ils ne portent pas d’armes ».

La semaine dernière, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a déclaré aux chefs tribaux et militaires du Sinaï que le gouvernement était « prêt à sacrifier des millions de vies pour garantir que personne n’empiète sur notre territoire ».

Des personnes entrent au poste frontière de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avant de traverser vers l’Égypte, le 1er novembre 2023 (AFP)

L’accent mis par le Caire sur l’acheminement de l’aide à Gaza est directement motivé par le souci d’éviter une répétition de 2008, disent les experts, qui pourrait mettre l’armée de Sissi en…