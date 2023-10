Le 25 octobre, confronté à l’escalade du nombre de morts palestiniens et à la question de savoir si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait ignoré ses demandes de minimiser les pertes civiles, le président Joe Biden a profité de l’occasion pour semer le doute sur les statistiques de décès palestiniens et déclaré: “Je suis sûr que des innocents ont été tués, et c’est le prix à payer pour mener une guerre.”

Les commentaires de Biden suggèrent qu’il est totalement indifférent à l’ampleur et à l’ampleur des dommages causés aux civils palestiniens à la suite des attaques militaires israéliennes à Gaza, ni au fait que, jour après jour, il devient de plus en plus complice d’une campagne militaire israélienne où les forces israéliennes sont déployées. tuer des enfants palestiniens en toute impunité, ce qui constitue un crime de génocide.

Au cours des 24 derniers jours d’hostilités, les forces israéliennes ont tué au moins 3 542 enfants palestiniens à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza, et on estime que plus de 1 050 enfants ont été portés disparus et présumés coincés ou morts sous les décombres, en attendant sauvetage ou récupération.

Pendant ce temps, les forces israéliennes ont tué 36 enfants palestiniens en Cisjordanie occupée.

Pour replacer l’intensité des bombardements israéliens actuels dans son contexte, les forces israéliennes ont tué au cours des 24 derniers jours plus de deux fois le nombre d’enfants palestiniens tués à Gaza lors de toutes les précédentes offensives militaires israéliennes combinées de janvier 2006 au 6 octobre 2023.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Avant le 7 octobre, mes collègues et moi-même de Défense des Enfants International – Palestine (DCIP) avions documenté et vérifié un total de 1 171 enfants palestiniens tués à Gaza.

Graves violations contre les enfants

J’ai travaillé pour la première fois avec la DCIP à l’été 2009, juste après l’offensive militaire israélienne sur Gaza en décembre 2008 et janvier 2009, connue sous le nom d’Opération Plomb Durci, au cours de laquelle la DCIP a documenté et vérifié 353 enfants palestiniens tués dans les attaques israéliennes.

J’ai examiné la documentation collectée par nos chercheurs de terrain du DCIP à Gaza pour rédiger des documents fondés sur des preuves. rapports sur les attaques israéliennes contre les écoles et les hôpitaux, les maisons civiles et les attaques directes contre des civils.

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

Le seuil des crimes de guerre israéliens contre les enfants palestiniens à Gaza a été réinitialisé lors de l’offensive militaire israélienne de 50 jours en juillet et août 2014, connue sous le nom d’Opération Bordure Protectrice. Notre enquête sur les décès d’enfants palestiniens a trouvé des preuves accablantes et répétées selon lesquelles les forces israéliennes avaient commis de graves violations contre des enfants équivalant à des crimes de guerre.

La DCIP a vérifié de manière indépendante la mort de 547 enfants palestiniens parmi les personnes tuées à Gaza, dont 535 résultant directement des attaques israéliennes. Près de 68 pour cent des enfants tués par les forces israéliennes avaient 12 ans ou moins.

Les États-Unis ne se contentent pas de rester les bras croisés, incapables de prévenir ou de punir le génocide contre les Palestiniens : ils facilitent et soutiennent activement le crime le plus grave du droit international.

Pour situer l’ampleur du nombre d’enfants palestiniens tués dans un contexte plus large, les forces israéliennes ont tué plus d’enfants à Gaza au cours des 22 derniers jours que le nombre total de morts dans les conflits armés à l’échelle mondiale au cours d’une année entière, au cours des trois dernières années.

Le droit international humanitaire interdit les attaques aveugles et disproportionnées et exige que toutes les parties à un conflit armé fassent la distinction entre les cibles militaires, les civils et les biens de caractère civil.

Le déploiement d’armes explosives dans des zones civiles densément peuplées constitue des attaques aveugles et mener des attaques directes contre des civils ou des biens de caractère civil constitue des crimes de guerre.

Pourtant, l’impunité quasi totale accordée par les États-Unis et dont jouissent les responsables et les forces armées israéliennes signifie qu’ils ne connaissent pratiquement aucune limite.

Chaque offensive militaire israélienne, depuis l’Opération Plomb Durci jusqu’à aujourd’hui, n’a rencontré que peu ou pas de pression internationale pour demander des comptes à tout acteur, perpétuant simplement l’impunité systémique comme norme.

L’incapacité précédente de la communauté internationale à demander des comptes aux responsables israéliens pour les crimes de guerre et, peut-être plus important encore, à rester les bras croisés et à ne pas remettre en question le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël, nous a conduit là où nous en sommes aujourd’hui.

Politiques d’apartheid

Les enfants de Gaza occupée représentent près de 50 pour cent du total de 2,3 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Presque tous ont grandi sous 16 ans de siège et de bouclage israéliens et d’offensives militaires israéliennes répétées qui ont créé une situation humanitaire de plus en plus invivable avant le 7 octobre.

En Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, les enfants palestiniens subissent une occupation militaire israélienne sans cesse oppressante et de plus en plus violente, où les dirigeants israéliens sont plus déterminés que jamais à s’appuyer sur des politiques d’apartheid et une force meurtrière intentionnelle pour gérer une armée injuste, oppressive et totalement insoutenable. profession.

En plus de la menace actuelle de frappes aériennes israéliennes aveugles sur les bâtiments résidentiels et les infrastructures civiles, les enfants palestiniens sont confrontés à d’autres menaces imminentes en raison des déplacements internes massifs et des restrictions du gouvernement israélien sur la nourriture, l’eau, le carburant et toute autre aide humanitaire pouvant leur parvenir et Leurs familles.

Le système médical à Gaza s’effondre alors que les forces israéliennes continuent d’intensifier leurs bombardements aériens, terrestres et maritimes sur Gaza.

Guerre Israël-Palestine : l’Occident choisira-t-il le génocide ou la paix ? En savoir plus ”

En droit international, le génocide constitue le meurtre délibéré d’un grand nombre de personnes appartenant à une nation ou à un groupe ethnique particulier dans le but de détruire cette nation ou ce groupe, en tout ou en partie. Le génocide peut résulter de meurtres ou de la création de conditions de vie si insupportables qu’elles entraînent la destruction du groupe.

Ce à quoi nous sommes témoins, et dans le cas du DCIP, est documenté en temps réel, c’est que les forces israéliennes commettent activement le crime de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, en menant des attaques illégales au mépris total du droit international, dans le but de pour dépeupler Gaza. Cela se produit avec le soutien total et inconditionnel du gouvernement des États-Unis.

Les États-Unis, en tant que signataire du Congrès de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, a le devoir de prévenir et de punir le crime de génocide. Au-delà de cela, Biden et d’autres responsables du gouvernement américain devraient savoir que la Convention sur le génocide criminalise non seulement la commission d’un génocide, mais également les tentatives de commettre un génocide et, surtout, la complicité dans le génocide.

Un leadership américain audacieux est nécessaire

Les États-Unis ne se contentent pas de rester les bras croisés, incapables de prévenir ou de punir le génocide contre les Palestiniens – ils facilitent et soutiennent activement le crime le plus grave du droit international, les rendant complices.

Les avions de guerre israéliens proviennent entièrement des États-Unis et les munitions qui tuent des Palestiniens dans la bande de Gaza sont en grande majorité des armes de fabrication américaine.

Guerre israélo-palestinienne : le sang de Gaza est autant sur les mains de l’Occident que sur celles d’Israël En savoir plus ”

Face aux attaques militaires israéliennes généralisées et systématiques contre une population civile majoritairement jeune à Gaza et aux assassinats illégaux et systématiques d’enfants palestiniens en Cisjordanie occupée, l’administration Biden a répondu par un soutien inconditionnel à Israël.

Il a utilisé son soutien diplomatique pour paralyser le Conseil de sécurité des Nations Unies pour garantir que les forces israéliennes puissent poursuivre l’assaut, et a promis 10,6 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire financée par les contribuables américains et en armes de fabrication américaine.

Cela s’ajoute aux 3,8 milliards de dollars d’aide militaire américaine déjà fournis chaque année à Israël.

Si Biden n’est pas préoccupé par le nombre actuel de morts palestiniens, alors je n’ai aucune illusion sur le fait que les obligations découlant de la Convention sur le génocide l’obligeront à modifier sa politique.

Sans fin en vue, il est urgent que les dirigeants américains audacieux prennent des mesures immédiates pour donner la priorité à la préservation de la vie humaine, compte tenu de l’aggravation des hostilités et de la catastrophe humanitaire à Gaza.

Combien d’enfants palestiniens les forces israéliennes doivent-elles tuer avant que quelqu’un n’intervienne pour prendre les devants dans un moment humanitaire et politique incroyablement urgent ?

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.