Guerre israélienne à Gaza : bienvenue dans le nouveau « nouveau » Moyen-Orient

Fin septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pris son tour sur l'estrade de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est un endroit familier pour le politicien au pouvoir de longue date, dont les précédentes apparitions à New York comprenaient une cascade mémorable en 2012 où il avait tracé une ligne rouge à travers une partie d'une bombe caricaturale indiquant ses craintes concernant l'enrichissement nucléaire en cours par l'Iran.

Cette fois, Netanyahu avait une image différente comme accessoire : une carte intitulée « Le nouveau Moyen-Orient », représentant une partie de la région ombrée en vert. Cela comprenait tout Israël, du Jourdain à la mer Méditerranée, sans aucune démarcation montrant le territoire palestinien occupé, ainsi que des pays comme l’Égypte, l’Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Il s’agissait d’États arabes qui, soit avaient déjà normalisé leurs relations avec Israël, soit, comme dans le cas de l’Arabie Saoudite, étaient engagés dans des négociations visant à établir des relations formelles avec l’État juif.

Netanyahu a sorti son marqueur rouge et a tracé une ligne diagonale partant de Dubaï, le long du golfe Persique, passant par Israël et vers les ports du sud de l’Europe. Il a salué l’avènement supposé d’un « couloir » de prospérité reliant ces pays arabes et Israël au cœur d’un nouvel axe du commerce mondial reliant l’Asie à l’Europe.

« Il y a quelques années, je me tenais ici avec un marqueur rouge pour montrer la malédiction, une grande malédiction, la malédiction d’un Iran nucléaire », a déclaré Netanyahu. « Mais aujourd’hui, j’apporte ce marqueur pour montrer une grande bénédiction. La bénédiction d’un nouveau Moyen-Orient, entre Israël, l’Arabie saoudite et nos autres voisins.

Biden espérait un Moyen-Orient calme. Tellement pour ça.

Même s’il est peut-être unique dans sa capacité à s’imposer sur la scène mondiale, Netanyahu n’était pas le seul à exprimer cette vision d’un « nouveau » Moyen-Orient. Avant l’explosion de la guerre la semaine dernière entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas, basé à Gaza, de nombreux analystes avaient noté à quel point les plaques tectoniques géopolitiques de la région se déplaçaient régulièrement.

Les Accords d’Abraham – les accords soutenus par les États-Unis et conclus entre Israël et un groupe de monarchies essentiellement arabes – ont marqué un désir politique de s’éloigner des vieux paradigmes qui avaient défini le statu quo fébrile du Moyen-Orient. La tentative de rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran témoigne d’une baisse bienvenue des températures au sein de la rivalité la plus vive de la région. Le fait qu’elle ait été négociée, en partie, par la Chine a mis en lumière une autre réalité : alors que les États-Unis tentaient explicitement de se sortir des bourbiers et des conflits de la région, d’autres puissances dans un monde de plus en plus « multipolaire » se frayaient un chemin.

Le repli américain n’est qu’un des facteurs du réalignement en cours. D’autres incluent l’épuisement du soi-disant Printemps arabe, avec l’essoufflement des mouvements politiques islamistes et pro-démocratie après une décennie de conflits, d’instabilité et de contre-révolution. Les États arabes réactionnaires qui avaient travaillé pour les affaiblir – en particulier les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite – s’éloignaient des batailles idéologiques pour adopter un programme plus pragmatique. Cela a été motivé par le besoin croissant pour les États pétroliers de la région de diversifier leurs propres économies alors que le monde tente de se décarboner de manière intermittente. Le prince héritier d’Arabie saoudite a regardé avec des yeux étoilés le dynamisme du secteur technologique israélien ; Dubaï est devenue un pôle d’attraction pour les touristes israéliens.

Au cours des mois précédents, l’administration Biden a placé une grande partie de ses œufs régionaux dans le panier de la normalisation saoudo-israélienne. Un accord n’était pas conclu, mais la Maison Blanche était convaincue de son immensité stratégique : si Israël avait formellement à ses côtés l’État le plus puissant du monde arabe sur le plan géopolitique, soutenu par d’importantes garanties de sécurité américaines, cela marquerait un tournant de page au Moyen-Orient. Est. Des liens étroits entre Israël et les Saoudiens pourraient créer un axe de dissuasion contre l’Iran qui permettrait à Washington de mieux se concentrer sur sa concurrence avec la Chine et sur le défi historique de la guerre en Ukraine.

Les États-Unis souhaitent une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël. D’autres n’en sont pas si sûrs.

Mais il s’avère que le « vieux » Moyen-Orient était impossible à enterrer. Le déchaînement brutal et meurtrier du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël a été suivi d’une offensive israélienne incessante et continue qui a tué au moins 2 670 Palestiniens à Gaza et déplacé plus de 600 000 personnes en quelques jours. Il y a eu une vague de soutien à la cause palestinienne à travers le monde arabe, ainsi que dans les pays à majorité musulmane plus lointains. Cela a gelé toute discussion sur un rapprochement imminent entre l’Arabie saoudite et Israël.

« Le point de départ du nouveau Moyen-Orient sera une réoccupation israélienne de la bande de Gaza, et non une ambassade israélienne à Riyad », a écrit Steven Cook dans Foreign Policy.

L’espoir apparent de Netanyahu que les Palestiniens puissent être mis à l’écart dans un contexte régional plus large semble plus naïf que jamais, d’autant plus que les voisins d’Israël voient dans la violence croissante la preuve de la cause profonde : l’absence d’un processus visant à donner aux Palestiniens leur propre État ou l’égalité des droits politiques. . « Les événements du 7 octobre pourraient temporairement fermer la porte au Nouveau Moyen-Orient, et sa réouverture pourrait dépendre de la voie choisie par Israël concernant la question palestinienne », a conclu Murat Yesiltas dans le Daily Sabah, une publication pro-gouvernementale turque.

« Le Hamas a déclaré de la manière la plus claire, la plus douloureuse et la plus meurtrière possible », a écrit Meron Rappaport dans la publication de gauche en hébreu Local Call, « que le conflit qui menace la vie des Israéliens est le conflit avec les Palestiniens, et que le L’idée selon laquelle ils peuvent être contournés via Riyad ou Abu Dhabi, ou que les 2 millions de Palestiniens emprisonnés à Gaza disparaîtront si Israël construit une clôture suffisamment élaborée, est une illusion qui est aujourd’hui en train d’être brisée au prix d’un terrible coût humain. »

Entre Israël et Gaza, une profonde histoire de traumatismes et de violences

Les États-Unis sont également en train d’être ramenés au Moyen-Orient. Le secrétaire d’État Antony Blinken rentrera en Israël lundi après une tournée éclair dans les capitales régionales. Bien qu’il soit difficile de savoir ce que l’Iran – le principal sponsor international du Hamas – savait des détails entourant l’attaque du 7 octobre, les tensions avec Téhéran augmentent une fois de plus. La perspective d’une entrée complète du Hezbollah, le mandataire libanais de l’Iran, dans la mêlée semble de jour en jour plus probable.

« Si les États-Unis s’impliquent plus directement dans les combats, ils pourraient inverser ce qui était considéré comme le désir des administrations Trump et Biden de se retirer de la région en faveur d’une plus grande concentration sur la Chine et, avec la guerre en Ukraine, sur la Russie. » » ont écrit Mathew Burrows et Robert Manning du Stimson Center, dans une note soulignant l’arrivée d’un « nouveau, « nouveau » Moyen-Orient ».

Dans leur analyse, l’après-octobre. La région n°7 ne sera pas seulement définie par la compétition et la conciliation entre États qui ont semblé remodeler le Moyen-Orient ces derniers mois, mais par un réseau d’acteurs non-étatiques voyous qui ne disparaîtra pas – même si « notre concentration » déplacé. »

De manière plus urgente, la situation actuelle met également en lumière les vastes inégalités qui ravagent le Moyen-Orient. Quelle que soit la richesse inépuisable de la famille royale saoudienne ou émiratie, il y a la misère du Yémen et la misère persistante des réfugiés syriens. Quelles que soient la confiance et les prouesses du secteur privé israélien, il reste le dysfonctionnement du Liban voisin et le désespoir de millions de Palestiniens vivant sous plus d’un demi-siècle d’occupation.

« Les nouveaux gagnants du Moyen-Orient incarnent une mentalité transactionnelle qui pourrait encore les rendre plus riches », expliquait The Economist le mois dernier. « Ses perdants rappellent que dans un monde avec moins de règles et de principes, personne ne vient à la rescousse. »

Et pour Netanyahu – héraut du « nouveau » Moyen-Orient – ​​le nouveau, « nouveau » Moyen-Orient pourrait être un endroit impitoyable. Les sondages auprès du public israélien montrent qu’une majorité accuse son gouvernement de ne pas avoir protégé les Israéliens du jour le plus sanglant de l’histoire de leur nation. Sa carrière politique pourrait être difficile à relancer une fois cette série d’hostilités terminée.