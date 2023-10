La famille d’une Britannique bloquée à Gaza a déclaré qu’elle « perdait confiance » dans la capacité du gouvernement britannique à l’évacuer, alors qu’Israël intensifie ses bombardements et ses attaques terrestres sur l’enclave palestinienne.

Asma al-Badawi, sœur de Zaynab Wandawi, a déclaré que l’institutrice du nord de l’Angleterre s’était rendue dans le territoire assiégé pour assister à un mariage familial quelques jours seulement avant que le conflit n’éclate à la suite de l’attaque meurtrière des combattants du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

S’adressant à Middle East Eye, Badawi a déclaré que sa famille avait « lutté pour rester optimiste » au cours des deux dernières semaines, au cours desquelles Israël a limité les communications depuis Gaza et a lancé des frappes aériennes quotidiennes qui ont tué plus de 8 000 personnes et en ont blessé plus de 22 000, selon le ministère palestinien de la Santé.

“La première semaine où elle était bloquée, c’était une peur totale et totale. J’étais constamment en panne et je pleurais, craignant le pire”, a déclaré Badawi.

« Ma sœur est allée à Gaza pour assister au mariage de son beau-frère et devait revenir une semaine plus tard. Mais les Israéliens leur ont ensuite dit de se déplacer vers le sud après avoir commencé à bombarder Gaza.

« Chaque jour, nous sommes bombardés. Des centaines de bombes, des milliers de bombes ont atterri sur des maisons, des écoles, des mosquées et des hôpitaux. – Zaynab Wandawi, vidéo de Gaza

“Nous avons eu une communication limitée avec Zaynab, mais quand nous en avons, ce sont de courts messages disant qu’elle va bien, mais nous pouvons dire qu’elle perd espoir.”

Des vidéos publiées par Asma au nom de Zaynab la montrent debout dans les zones détruites de Gaza, appelant la population à exiger un cessez-le-feu.

“Chaque jour, nous sommes bombardés. Des centaines de bombes, des milliers de bombes ont atterri sur des maisons, des écoles, des mosquées et des hôpitaux”, a déclaré Wandawi dans l’une des vidéos.

“Nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères pour, au minimum, faire sortir ses citoyens. Mais maintenant nous vous demandons d’appeler à un cessez-le-feu.”

Badawi a déclaré que sa famille espérait initialement que les responsables du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) évacueraient Zaynab et sa famille lorsque des informations ont été publiées selon lesquelles le Royaume-Uni avait commencé à évacuer les ressortissants britanniques en Israël.

Mais ces espoirs s’estompent chaque jour qui passe, a-t-elle ajouté.

« Lorsque nous avons commencé à publier sur les réseaux sociaux que Zaynab et sa famille étaient bloqués à Gaza, les gens n’arrêtaient pas de dire qu’ils n’étaient pas blancs et que le gouvernement ne ferait rien pour eux. la réalité”, a déclaré Badawi.

Badawi a déclaré que les responsables avaient dirigé Zaynab vers une ligne directe du FCDO dédiée à l’aide aux ressortissants britanniques à Gaza.

“Mais la ligne d’assistance téléphonique a tout simplement dit qu’ils pouvaient appeler une ambulance du Croissant-Rouge en cas de besoin urgent.”

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires au moment de la rédaction de cet article.

La semaine dernière, Gillian Keegan, la ministre britannique de l’Éducation, a déclaré à Sky News qu’au moins 200 ressortissants britanniques restaient bloqués dans la bande de Gaza.

Keegan a déclaré que le gouvernement avait déployé du personnel de ses forces frontalières au point de passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte pour traiter les ressortissants britanniques quittant l’enclave.

La ministre n’a pas précisé si parmi les 200 ressortissants britanniques auxquels elle fait référence, il y avait des otages capturés par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre et ramenés dans la bande de Gaza.