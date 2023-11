Guerre Israël-Palestine : un médecin « exceptionnel » de Gaza qui a étudié au Royaume-Uni craignait de mourir sous les décombres

Quelques jours avant que le Dr Maisara al-Rayyes ne meure à Gaza, il a décrit qu’il était assis avec sa famille et qu’il était « terrifié » à l’idée de mourir sous les décombres.

Sur Facebook, l’homme de 30 ans a imaginé les derniers instants ressentis par les familles avant qu’Israël ne bombarde leurs maisons à Gaza, les décrivant comme « des gens qui étaient comme nous, parlant et riant dans leurs maisons » avant de mourir.

Mais cette crainte s’est réalisée lorsqu’Israël a bombardé la maison familiale alors qu’ils dormaient. Coincé sous les décombres d’un immeuble de six étages pendant 60 heuresRayyes est décédé aux côtés de sa famille, dont ses parents, deux sœurs et trois neveux et nièces.

Bien que les deux frères de Rayyes aient survécu à la première explosion, le désastre a de nouveau frappé lorsqu’une frappe israélienne les a tués le lendemain mercredi, laissant la famille sans survivants à Gaza, à l’exception de la sœur de Rayyes, qui vit à l’étranger.

Décrit comme un jeune médecin « exceptionnel » et « prometteur » par le ministère palestinien de la Santé, la mort de Maisara marque un nouveau coup dur pour la communauté médicale palestinienne alors qu’Israël continue ses bombardements sur Gaza, ciblant les hôpitaux et les écoles.

Travaillant comme médecin urgentiste auprès de l’ONG humanitaire Médecins du Monde à Gaza, Rayyes a obtenu son premier diplôme à l’Université Al-Azhar à Gaza.

Younis Tamimi a fréquenté le lycée et la faculté de médecine avec Rayyes à Gaza. Il vivait à quelques mètres de l’endroit où la famille de Maisara est décédée et l’a décrit comme l’un de ses meilleurs amis qui parlait souvent de son aide au peuple palestinien.

“Il ne se passerait pas un jour sans que Maisara ne parle de ce que nous pourrions faire pour aider notre peuple”, a fait remarquer Younis Tamimi.

“Maisara était une personne très aimante et attentionnée. Chaque fois qu’il savait que moi ou quelqu’un d’autre traversions quelque chose, il me disait qu’il serait là pour moi.

“Dès son plus jeune âge, il aidait les gens et, très tôt, j’ai su qu’il avait un talent qui [would] emmenez-le à sa place.

“Et il a toujours été très aimant envers sa famille, en particulier son père, car il a beaucoup sacrifié pour la famille élargie et a réussi, contre vents et marées, à donner une belle vie à la famille de Maisara.”

Yasmeen Muhammad a également étudié à l’Université Al-Azhar, où Maisrara a étudié.

Mais malgré leur différence d’âge, Muhammad a rappelé que tout le monde à l’université « connaîtrait Maisara pour son travail acharné et son esprit de leadership ».

Ce talent l’a amené à étudier à Londres après que le gouvernement britannique ait attribué à Rayyes la bourse Chevening en 2019, qui a financé sa maîtrise en santé des femmes et des enfants au King’s College de Londres (KCL).

Rayyes a ensuite rencontré sa femme, le Dr Laura Hayek, à KCL, où ils ont étudié ensemble. Hayek a survécu à l’explosion alors qu’elle séjournait avec sa famille dans une autre partie de la bande de Gaza.

Grâce à notre exceptionnel #Chevening Des anciens élèves pour un échange honnête et instructif avec le ministre britannique des Affaires étrangères @JamesCleverly sur les défis et les aspirations des jeunes Palestiniens🇵🇸. Les jeunes Palestiniens importants ont une voix.#ChoisissezChevening #CheveningAlumni pic.twitter.com/nsCP45mZsF – Royaume-Uni à Jérusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) 12 septembre 2023

Deux mois avant sa mort, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a également été photographié avec Rayyes et d’autres anciens élèves palestiniens qui avaient obtenu la bourse Chevening.

Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a dirigé MEE vers la déclaration de la bourse Chevening.

“Nous sommes dévastés d’apprendre le décès du Dr Maisara al-Rayyes, ancien élève de Chevening, et des membres de sa famille. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille survivante”, a déclaré la bourse Chevening. a déclaré dans un communiqué.

“Nos pensées et celles de la communauté des anciens élèves de Chevening vous accompagnent.”

Mais beaucoup, y compris l’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, ont critiqué cette déclaration, la qualifiant d'”inacceptable”, car elle ne mentionnait pas que Rayyes était mort après qu’Israël ait frappé sa maison.

Jeudi, des dizaines d’universitaires Chevening, passés et présents, ont également rejoint un sit-in devant la London School of Economics pour commémorer Rayyes et exiger un cessez-le-feu à Gaza.

« Dévouement à l’amélioration des soins de santé »

KCL aussi hommage rendu à Rayyes mardi et a déclaré qu’il avait été publié dans plusieurs revues de premier plan, notamment le Journal of Prehospital and Disaster Medicine, où il était très respecté et connu parmi ses collègues « pour son dévouement à l’amélioration des soins de santé pour les femmes et les enfants des milieux à faible revenu ». et les régions touchées par la guerre”.

L’université a déclaré qu’elle prévoyait d’organiser un mémorial pour commémorer sa vie.

Leanne Mohammed a rencontré Rayyes lors de sa première année d’université à KCL. Elle se souvient de Rayyes comme d’un personnage « chaleureux » qui participait souvent à la société palestinienne de l’université et donnait régulièrement des conférences sur la vie à Gaza.

« Il était si talentueux et plein de vie, tout comme tous les habitants de Gaza. Il participait activement aux événements que nous organisions et prononçait souvent des discours sur Gaza à KCL et dans d’autres universités de Londres », a déclaré Mohammed à Middle East Eye.

“L’engagement de Maisara envers son peuple et son pays était inébranlable. Il restera à jamais dans nos cœurs comme quelqu’un qui a consacré de tout son cœur sa vie au peuple palestinien.”