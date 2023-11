Guerre Israël-Palestine : un député travailliste démissionne de son siège pour appeler à un cessez-le-feu

Un député travailliste qui siège au premier rang en tant que ministre fantôme a démissionné en raison du refus du parti d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza, dans un contexte de pression croissante sur le leader travailliste Keir Starmer pour qu’il change de position.

Imran Hussain, député de Bradford East, a publié une copie de son lettre de démission le X, anciennement connu sous le nom de Twitter, mardi soir. Il a déclaré qu’il avait démissionné “le cœur lourd” après avoir siégé sur le premier banc du parti pendant les huit dernières années.

“Je veux pouvoir plaider fermement en faveur d’un cessez-le-feu, comme l’a demandé le secrétaire général de l’ONU”, a déclaré Hussain dans un message accompagnant.

“Afin d’être pleinement libre de le faire, j’ai démissionné ce soir du siège du parti travailliste.”

Une source travailliste a déclaré à Middle East Eye que les whips du parti ont déclaré que Hussain serait renvoyé du premier banc pour avoir soutenu une motion signée par des députés appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

“Mais au lieu d’être licencié, il a choisi de démissionner de son poste de premier ministre hier soir”, selon la source.

Une autre source a également déclaré à ITV News que Hussain avait démissionné en prévision d’être licencié par le bureau de Starmer mercredi matin.

Le Parti travailliste n’a pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la rédaction de cet article.

« Un cessez-le-feu est essentiel pour mettre fin à l’effusion de sang, pour garantir qu’une quantité suffisante d’aide puisse parvenir à Gaza… et pour contribuer à garantir le retour en toute sécurité des otages israéliens. » -Député Imran Hussein

Dans sa lettre de démission, Hussain a déclaré qu’une interview accordée par Starmer à LBC News, dans laquelle il semblait défendre la décision d’Israël de couper l’eau et l’électricité à Gaza, avait éclairé sa décision de quitter le siège. Starmer a depuis cherché à clarifier ses commentaires et a appelé à ce que davantage d’aide soit autorisée à Gaza.

« Il est devenu clair que mon point de vue sur la catastrophe humanitaire en cours à Gaza diffère considérablement de la position que vous avez adoptée », a déclaré Hussain.

“Un cessez-le-feu est essentiel pour mettre fin à l’effusion de sang, pour garantir qu’une quantité suffisante d’aide puisse parvenir à Gaza et atteindre ceux qui en ont le plus besoin, et pour contribuer à garantir le retour en toute sécurité des otages israéliens.

« J’ai condamné sans équivoque les attaques du Hamas du 7 octobre et je suis fermement d’accord sur le fait que chaque pays a le droit de se défendre. Toutefois, cela ne peut jamais devenir un droit de violer délibérément le droit international relatif à la protection des civils ou de commettre des crimes de guerre.»

Starmer a refusé de soutenir les appels à un cessez-le-feu, et Bridget Phillipson, la porte-parole du parti en matière d’éducation, a déclaré mercredi matin à la BBC qu’un cessez-le-feu ne changerait pas le statu quo et ne “gelerait pas le conflit dans le temps”.

Hussain a été ministre fantôme du New Deal pour les travailleurs et a été élu au Parlement en 2015.

Plus de 60 députés travaillistes et 250 conseillers ont rompu avec la direction du parti pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza depuis qu’Israël a intensifié sa campagne de bombardements et ses attaques terrestres, à la suite des attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Plusieurs hauts responsables travaillistes, dont le maire de Londres Sadiq Khan, le maire de Manchester Andy Burnham et le leader travailliste écossais Anas Sarwar, ont également soutenu les appels à un cessez-le-feu.