Guerre Israël-Palestine : « Si nous ne sommes pas bombardés à mort, nous allons mourir de faim »

Il n’y a qu’une seule chose qui préoccupe tout le monde à Gaza en ce moment : comment garantir l’accès à la nourriture et à l’eau.

Même les bombardements incessants sont devenus une réalité, les habitants acceptant qu’il n’y a aucun moyen de déterminer où frappera la prochaine frappe aérienne israélienne.

Depuis le 9 octobre, Israël a imposé un siège total à Gaza, privant l’enclave assiégée de nourriture, d’eau, de carburant, d’électricité et d’autres produits de première nécessité.

Après un mois de bombardements incessants, les Palestiniens ont épuisé les ressources dont ils disposaient, alors que les générateurs ne fonctionnent plus en raison du manque de carburant et que même les réserves alimentaires d’urgence se tarissent.

La peur de mourir à cause des frappes aériennes est devenue secondaire par rapport à la nécessité inévitable de manger.

« Oui, je peux avoir une petite quantité de nourriture pour subvenir à mes besoins aujourd’hui, mais il y a une inquiétude constante quant à savoir si j’aurai de la nourriture demain », a déclaré à Middle East Eye un habitant du camp de réfugiés de Jabalia, qui a demandé à garder l’anonymat. .

“Je suis allé chercher des dattes pour pouvoir en manger une le matin, une l’après-midi et une le soir”, a-t-il ajouté.

La plupart des habitants de Gaza sont touchés par la pénurie alimentaire, qui touche particulièrement les personnes âgées, les malades et les jeunes enfants.

Les supermarchés ont été nettoyés de tous leurs produits, avec des vidéos partagées en ligne montrant des étagères vides.

Les magasins et boulangeries ont été bombardés à plusieurs reprises par Israël depuis le début de la guerre.

« Même les mosquées qui disposaient d’eau ont été bombardées. Les points d’eau et les panneaux solaires ont également disparu à cause des bombardements”, a expliqué l’habitant de Jabalia, ajoutant : “Si nous ne sommes pas bombardés à mort, nous allons mourir de faim. C’est une peur énorme ; Je n’ai pas besoin d’expliquer à quel point cela serait douloureux.

« En ces temps de crise, nous sommes obligés de boire toute l’eau que nous pouvons trouver, même si elle n’est pas propre », a-t-il déclaré.

La situation est devenue de plus en plus désespérée.

Ceux qui sont en mesure de fournir des produits de première nécessité, comme du pain, peuvent cesser leurs activités à tout moment si Israël bombarde leurs locaux ou s’ils tombent à court de carburant.

« Il ne reste qu’une seule boulangerie, et les gens se pressent par centaines autour d’elle. Il ne reste même plus de farine pour que les gens puissent essayer de faire du pain à la maison. C’est devenu comme une famine ici. Les gens vivent de biscuits et il n’y a qu’un certain temps pour survivre avec cela.

Depuis que l’habitant de Gaza a parlé à Middle East Eye, toutes les boulangeries du nord de Gaza sont désormais fermées, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence des Nations Unies Unrwa, a déclaré que « la faim et le désespoir se transforment en colère » alors que les gens deviennent frustrés par le manque de nourriture et par le fait de vivre dans des conditions insalubres.

« Guerre de la famine »

Selon le groupe de défense des droits Moniteur Euro-MedIsraël mène une « vaste guerre de famine » contre la population civile de Gaza.

« Israël a délibérément concentré ses attaques au cours des dernières heures sur les générateurs électriques et les unités d’énergie solaire, dont dépendent les installations commerciales et les restaurants pour maintenir le niveau minimum possible de leur travail », a déclaré le groupe dans un communiqué publié dimanche.

Euro-Med Monitor a ajouté que les attaques israéliennes ont également ciblé les zones agricoles à l’est de Gaza, les magasins de farine et les bateaux de pêcheurs, ne laissant aucune source de nourriture.

Une femme de Khan Younis, à Gaza, réchauffe des morceaux de pain dans un camp géré par l’ONU (Reuters)

Maha Hussaini, correspondante de MEE à Gaza, a déclaré que les pénuries alimentaires étaient une réalité inévitable sur le terrain.

« Cela fait cinq jours que nous n’avons pas trouvé et mangé de pain. Il est de plus en plus difficile de trouver de la nourriture sur les marchés. Les articles qui ont complètement disparu incluent du fromage, du yaourt et de la mortadelle », a-t-elle posté sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Une véritable catastrophe de famine a déjà commencé à Gaza alors qu’Israël persiste à couper l’approvisionnement en nourriture et en carburant », a-t-elle ajouté.

Les Palestiniens de Gaza ont déclaré ressentir des douleurs aux reins en raison de la déshydratation intense. D’autres ont déclaré qu’ils mélangeaient de l’eau salée avec d’autres boissons.

Un autre un résident de Gaza a déclaré : « Les rues sont pleines d’ordures, d’insectes, de mouches et de moustiques, l’air est pollué. Ma famille tombe malade à cause de l’eau, elle a des coliques, elle vomit, elle a de la diarrhée, de la congestion et des douleurs rénales dues au manque d’eau. C’est tragique et désastreux.”

De nombreuses personnes ont eu recours à la mendicité auprès de personnes ayant de la nourriture pour répondre à leurs besoins immédiats de nourriture.

Prendre une douche est également devenu un luxe, les familles se rendant à la mer pour se baigner et laver leurs vêtements, une pratique qui peut provoquer des irritations cutanées.

Dans les écoles, où des milliers de personnes ont trouvé refuge depuis le début de la guerre, les maladies et affections cutanées sont monnaie courante en raison du manque d’eau potable et de la surpopulation. Selon Unrwa, sur un site, environ 600 personnes utilisent une seule toilette.

Avant la guerre, 70 pour cent des enfants de la bande de Gaza souffraient de divers problèmes de santé, notamment de malnutrition, d’anémie et d’immunité affaiblie, un chiffre qui, selon Euro-Med Monitor, est désormais passé à plus de 90 pour cent.

L’aide a également mis du temps à arriver et n’a pas atteint la grande majorité de la population de Gaza. L’approvisionnement en aide du mois dernier entrant à Gaza est équivalent à celui qui arrivait dans la zone assiégée en un seul jour avant la guerre.