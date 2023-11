Guerre Israël-Palestine : « Nous ne serons pas exilés » : les derniers messages des victimes de Gaza

Les bombardements incessants d’Israël sur Gaza depuis le 7 octobre ont rasé des quartiers entiers et laissé l’enclave assiégée ressembler à un cauchemar apocalyptique.

Le bilan des morts, un mois plus tard, a dépassé les 10 000 personnes, dont plus de 4 000 enfants, suite aux bombardements de lieux sûrs tels que des mosquées, des églises, des centres de presse, des hôpitaux et des supermarchés.

Sur le terrain, les habitants de Gaza décrivent les frappes aériennes, les explosions constantes et les expériences de mort imminente.

Le surréalisme de la situation est visible sur les réseaux sociaux, alors que les Palestiniens utilisent des plateformes comme X, anciennement Twitter, et Instagram pour faire entendre leur voix, pour ensuite que ces mêmes voix disparaissent à jamais après que les personnes qui les ont publiées aient été tuées dans des frappes aériennes.

Beaucoup publient leurs histoires en prévenant que ce message pourrait être le dernier.

Haytham Harrara, journaliste du bureau des médias du gouvernement de Gaza, a été tué le 3 novembre. L’un de ses messages finaux a été publié sur X le 13 octobre.

On y lit : « Nous ne partirons pas, nous ne serons pas exilés et vous ne verrez rien d’autre de notre part que la fermeté, la certitude et la résilience. S’il s’agit d’une migration, alors ce sera vers nos terres occupées ou directement vers Dieu, Seigneur des mondes.

Harrara a été déclaré mort à l’hôpital al-Shifa de Gaza, l’un des plus grands hôpitaux de la région, où des milliers de personnes se sont abritées et ont cherché à se faire soigner suite aux bombardements en cours.

Une autre résidente de Gaza, le Dr Asmaa al-Ashqar, qui travaillait à l’hôpital al-Quds de Gaza. enregistré un message seulement 24 heures avant qu’elle ne soit tuée dans une frappe aérienne israélienne.

Dans l’enregistrement vocal émouvant, elle dit que Gaza est en train d’être « anéantie » devant le monde et que personne n’agit.

“[To the Arab states] Nous n’avons besoin de rien de votre part… Les Israéliens nous traitent d’animaux humains, Biden parle d’humanité et défend Israël, mais ne voit pas ce qui nous arrive… nous sommes tués les uns après les autres et le monde entier nous regarde, des familles entières sont rayées de l’état civil », a-t-elle déclaré.

« Les gens sont simplement piégés sous les décombres par milliers… où sont les nations ? Qui aide Gaza ? Nous n’avons que Dieu. Je témoigne qu’il n’y a qu’un seul Dieu et que Mahomet est son messager. Dieu tiendra pour responsables tous ceux qui nous ont trahis… nous ne pardonnerons pas à tous ceux qui se sont normalisés avec Israël et ont dansé sur nos blessures », a ajouté Ashqar.

Ahmed al-Shehab a publié une vidéo lors d’intenses bombardements israéliens, en commençant par « ceci pourrait être ma dernière vidéo », et a été tué directement après l’avoir publiée.

Dans la vidéo, Shehab appelle à l’aide avec le bruit des bombardements en arrière-plan, disant : « Ceci est mon message pour le monde, nous avons été coupés de nourriture, d’eau, d’électricité, de tout.

« Nous ne pouvons pas quitter notre maison car ils nous tuent de l’intérieur et de l’extérieur et jusqu’à présent, personne n’a bougé. Nous ne voulons pas que vous déménagiez à cause de nous ou de la Palestine uniquement, nous avons besoin que vous déménagiez à cause des violences visant la mosquée Al Aqsa. Il n’y a aucune différence entre (la) Kaaba et la mosquée al-Aqsa », a-t-il ajouté.

“Qu’est-ce que tu attends? Nous ne voulons pas que vous nous souteniez avec de la nourriture et de l’argent, s’il vous plaît, bougez », exhorte-t-il, la vidéo se terminant par sa chute au sol et l’écran s’assombrissant.

Toute la famille élargie de Shehab, qui comprenait 44 personnes, a été tuée dans les bombardements israéliens. En ligne, les hommages ont afflué pour lui, beaucoup partageant sa vidéo pour démontrer l’ampleur de la violence qui a lieu à Gaza.

“La fin du chat de groupe familial”

Les survivants ont également partagé des captures d’écran des derniers messages lors de discussions de groupe familiales où l’horreur de la guerre se mêle au confort que seuls les proches peuvent s’offrir.

Une capture d’écran d’une conversation familiale WhatsApp est sous-titrée avec le titre : “Et c’était la fin de la discussion de groupe familial”.

Au cours de la conversation de groupe, un membre de la famille pose des questions sur la situation dans différentes parties de Gaza et les informe que certaines personnes ont été tuées sur la route d’Al Nakhl, tandis que d’autres maisons ont été bombardées.

Personne ne répond aux messages envoyés le 20 octobre.

Le dernier message de la discussion de groupe, envoyé le 22 octobre, se lit comme suit : « Que Dieu ait pitié de vous, mes amours. »

Le dernier message d’Hiba Abu Nada avant d’être tuée à son domicile le 20 octobre était un poème en arabe intitulé je t’accorde refuge.

L’homme de 32 ans l’a écrit le 10 octobre et tourne autour des thèmes de la destruction et de l’humanité du peuple de Gaza, ainsi que de la mort, du chagrin, de la foi et de l’espoir.

Abu Nada était une romancière et éducatrice primée, avec son roman L’oxygène n’est pas pour les morts remportant le Sharjah Award pour la créativité arabe en 2017.

Le poème se termine :

Nos rues exaltent Dieu à chaque bombe.

Ils prient pour les mosquées et les maisons.

Et chaque fois que les bombardements commencent dans le Nord,

nos supplications montent dans le Sud.

je t’accorde refuge

du mal et de la souffrance.

Avec des paroles d’écritures sacrées

Je protège les oranges de la piqûre du phosphore

et les nuances de nuages ​​du smog.

Je t’accorde refuge dans la connaissance

que la poussière se dissipera,

et ceux qui sont tombés amoureux et sont morts ensemble

rira un jour.

« Est-ce que j’arriverai jusqu’au bout ?

Une autre tendance parmi les habitants de Gaza est de s’enregistrer en ligne tous les jours pour faire savoir à leurs proches qu’ils vont bien, souvent simplement avec un message ou une vidéo disant : « Je suis en vie ».

Motaz Azaiza, photographe de culture et de style de vie devenu journaliste depuis le début de la guerre, a publié plusieurs publications sur les réseaux sociaux, clarifiant qui il est et ce qu’il a documenté, au cas où il serait tué.

« Vais-je aller jusqu’au bout ? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c’est que j’ai diffusé des images RAW au monde entier pour voir ce qui arrive réellement aux innocents de la bande de Gaza », a-t-il posté le 5 novembre.

Lorsque je reste longtemps silencieux, cela signifie soit que je n’ai pas de connexion Internet, que ma batterie est morte ou que je suis mort. Mon nom complet est : Bayan Abusultan

Et je vis dans l’ouest #Gaza Ville. Si vous recherchez sur Google et découvrez que j’ai été tué, prenez soin de mes livres. – Bayan 𓂆 (@BayanPalestine) 6 novembre 2023

«Je ne suis financé, poussé ou soutenu par aucun média ou organisation pour faire cela.

“Je répète que je suis un photographe-journaliste indépendant qui n’est lié à aucun groupe militant ni à aucune organisation, je suis un Palestinien pur et indépendant”, a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, une journaliste palestinienne nommée Bayan a publié un message sur les réseaux sociaux pour s’assurer qu’elle ne soit pas oubliée.

« Quand je reste longtemps silencieux, cela signifie soit que je n’ai pas de connexion Internet, que ma batterie est morte ou que je suis mort. Mon nom complet est Bayan Abusultan. Je vis dans l’ouest de la ville de Gaza. Si vous me recherchez sur Google et découvrez que j’ai été tué, s’il vous plaît, prenez soin de mes livres.