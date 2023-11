Guerre Israël-Palestine : l’ONU affirme que les femmes et les nouveau-nés sont les plus touchés par l’attaque israélienne sur Gaza

Les femmes, les enfants et les nouveau-nés sont touchés de manière disproportionnée par l’attaque israélienne en cours contre Gaza, ont déclaré quatre agences des Nations Unies, dont le Fonds international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et l’Office de secours et de travail des Nations Unies (Unrwa), dans un communiqué. déclaration le 3 novembre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, début novembre, 2 326 femmes et 3 760 enfants ont été tués dans la région assiégée, ce qui représente 67 pour cent des victimes palestiniennes depuis le début de l’assaut israélien sur la bande de Gaza le 7 octobre.

Depuis la publication de ce communiqué, le nombre d’enfants tués s’est élevé à 4 104.

Avec les bombardements aériens incessants et le siège israélien qui ont un impact sur l’accès vital à l’eau, à l’électricité, à la nourriture, au carburant et aux médicaments, 16 des 35 hôpitaux ont été contraints de fermer.

La plupart des autres sont au bord de la panne d’électricité.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

L’accès aux services vitaux étant considérablement réduit, certaines femmes n’ont d’autre choix que d’accoucher dans des refuges, à leur domicile, dans la rue ou dans des établissements de santé débordés et de plus en plus insalubres, qui sont également devenus des cibles militaires.

Suivez la couverture en direct de Middle East Eye pour connaître les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

Le 1er novembre, l’hôpital Al Hilo, une maternité clé qui avait absorbé et remplacé la maternité de l’hôpital Shifa, a été fermé. aurait été touché par un bombardement.

Le communiqué de l’ONU note également le bilan psychologique de l’attaque israélienne, qui a entraîné une augmentation des fausses couches, des mortinaissances et des naissances prématurées provoquées par le stress.

Risques liés à la naissance

La diminution des réserves alimentaires a exacerbé les taux de malnutrition parmi les femmes enceintes à Gaza, qui prévalaient avant la guerre.

Avec une estimation 50 000 femmes enceintes à Gaza, et 15 pour cent d’entre elles sont susceptibles de connaître des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement, les décès maternels sont susceptibles d’augmenter.

La pénurie de fournitures médicales signifie que les procédures d’accouchement, y compris les césariennes, sont réalisées sans anesthésie.

On estime que 4 600 femmes déplacées et 380 nouveau-nés hébergés dans les installations de l’Unrwa ont besoin de soins médicaux, la détérioration rapide de leurs conditions les exposant à un risque de malnutrition, de déshydratation et de maladies d’origine hydrique.

Le blocus total de Gaza imposé par Israël met également les nouveau-nés en danger. Les réserves de carburant s’amenuisant, les unités néonatales ont du mal à alimenter les incubateurs vitaux, dont on estime qu’ils 130 bébés dépendent de.

« Les agences humanitaires ont besoin de toute urgence d’un accès durable et sûr pour acheminer davantage de médicaments, de nourriture, d’eau et de carburant à Gaza », ont déclaré les agences de l’ONU dans le communiqué, appelant en outre à une « pause humanitaire immédiate… pour alléger les souffrances et empêcher qu’une situation désespérée ne se produise ». devenir catastrophique. »