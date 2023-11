Guerre Israël-Palestine : les Israéliens dans la peur et le déni alors que la société glisse vers le fascisme

Il y a des moments où je me demande sérieusement dans quel pays je vis. Plus important encore, je me demande quel genre de pays il pourrait devenir au lendemain de la fin de cette terrible guerre.

Lundi, je me suis connecté à une réunion Zoom du Haut Comité de suivi des citoyens arabes d’Israël, une organisation représentant les citoyens palestiniens, qui compte parmi ses membres des politiciens, des universitaires et des militants.

Était-ce un acte de trahison ? Cela aurait pu être le cas.

Jeudi, Mohammed Baraka, chef du comité et ancien dirigeant du parti de gauche Hadash, qui a été membre de la Knesset pendant 16 ans, avait été arrêté.

Deux personnalités politiques plus importantes, Sami Abu Shehadeh, chef du parti Balad et ancien membre du député Balad, et Haneen Zoabi, un autre ancien membre, ont également été arrêtées.

Leur crime a été d’appeler à une petite manifestation à Nazareth contre la guerre à Gaza.

Regarder la chaîne du Hamas sur Telegram constitue désormais un délit pénal, passible d’un an de prison.

Une purge est en cours contre les étudiants et professeurs palestiniens dans les universités et collèges israéliens.

Adalah, le centre juridique et organisation de défense des droits humains géré par les Palestiniens, compte déjà plus de 100 cas d’étudiants et d’enseignants expulsés sommairement pour ce qu’ils ont écrit sur les réseaux sociaux ou même dans des groupes privés WhatsApp sur Gaza.

Selon Adalah, certains de ces messages citaient simplement des versets du Coran ou publiaient des listes de journalistes sur le terrain à Gaza.

Hasan Jabarin, le directeur général d’Adalah, a déclaré au comité d’un enseignant convoqué pour avoir publié qu’« il n’y a de dieu qu’Allah », une expression utilisée dans le cadre du deuil.

Elle a expliqué que sa tante était décédée. L’école a exigé de voir le certificat de décès de sa tante et a alors seulement été « graciée ».

La chasse aux sorcières a commencé à l’Université de Haïfa.

Le même jour que l’attaque du Hamas, une étudiante a reçu une lettre du doyen l’informant qu’elle avait été suspendue de ses cours et qu’elle devait quitter son dortoir le lendemain.

Elle a été accusée d’avoir « soutenu l’attaque terroriste contre les colonies proches de Gaza et le meurtre d’innocents », une accusation qu’elle a catégoriquement niée.

Il y a eu une protestation et une pétition signée par 24 professeurs exigeant une procédure régulière et que l’affaire soit entendue par une commission disciplinaire.

Adalah a repris l’affaire. L’expulsion de l’étudiant, Ça disait dans une lettre adressée à l’université, avait été « arbitraire et déraisonnable » et constituait une « grave violation des droits de l’étudiant à une procédure équitable, au logement et à la liberté d’expression ».

Cela ne se produit pas seulement à Haïfa. Un de mes amis, Warda Saadeh, professeur au Kaye College, une école de formation d’enseignants à Beer Sheva, a publié que Gaza était assiégée depuis 16 ans, sans en aucune manière justifier ni saluer l’attaque du Hamas. Elle a clairement condamné le meurtre de civils. Elle a été licenciée après 30 ans de travail pour le collège.

La même chose se produit dans le système de santé israélien, où les Palestiniens représentent 40 pour cent du personnel des hôpitaux, des centres médicaux et des pharmacies.

Nihaya Daoud, chercheuse en santé publique à l’Université Ben Gourion du Néguev et présidente de la sous-commission pour la santé du comité de suivi, a décrit une campagne visant à expulser des médecins et des agents de santé, parfois pour des choses qu’ils avaient écrites avant le début de la guerre.

Abed Samarah, cardiologue à l’hôpital Hasharon, a été licencié sans audience parce qu’il avait affiché – un an avant l’attaque – le drapeau de l’Islam avec une colombe portant un rameau d’olivier.

Daoud a déclaré que les Palestiniens travaillant dans les services de santé étaient confrontés au harcèlement de certains collègues juifs et qu’aucune mesure n’était prise par les syndicats ou l’association médicale.

L’impunité entoure également la pétition signée par des centaines de médecins juifs israéliens appelant au bombardement de l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza – un appel sans précédent ni en Israël ni dans le reste du monde, selon Daoud.

Elle a affirmé qu’il s’agissait d’une violation directe des Conventions de Genève et du serment d’Hippocrate.

« Police de la pensée »

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est qu’une grande partie de cela ne vient pas d’en haut, d’un gouvernement composé d’extrême droite.

Ces purges de « police de la pensée » sont menées par les autorités universitaires ou hospitalières elles-mêmes.

Ce sont les collègues juifs des professeurs et médecins palestiniens qui sont en marche.

Que se passe-t-il?

Premièrement, je pense qu’il s’agit d’une décision collective consciente, aux niveaux officiel et officieux, d’éviter la réalité.

Aucune chaîne de télévision israélienne n’a diffusé vendredi dernier le discours de Hasan Nasrallah, le chef du Hezbollah, au motif qu’il avait aidé l’ennemi.

Al Jazeera, en revanche, a retransmis en direct les points de presse quotidiens de l’armée israélienne.

Trop de Juifs israéliens veulent se couper de la réalité selon laquelle deux millions de Palestiniens vivant en Israël se sentent solidaires de la population de Gaza. Bien sûr, ils le font. Beaucoup d’entre eux, notamment à Jaffa ou Ramle, ont des membres de leur famille à Gaza, réfugiés qui ont fui ces villes en 1948.

Mais Israël agit comme si cet attachement fort entre ces différentes parties du peuple palestinien allait disparaître si personne n’en parlait.

Le même monde imaginaire entoure la question des otages. Il y a deux semaines, avant le début de l’offensive terrestre, les deux parties étaient sur le point de parvenir à un accord prévoyant la libération de femmes, d’enfants et de ressortissants étrangers en échange de femmes et d’enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Comme l’a rapporté Middle East Eye, il restait des problèmes non résolus quant à la durée du cessez-le-feu et à la question de savoir à qui les prisonniers israéliens devraient être libérés, mais les deux parties ont été décrites par les responsables des négociations au Qatar comme étant à « deux pouces » d’un accord.

L’accord a échoué lorsque l’invasion terrestre a commencé. Dès que cela s’est produit, l’histoire a changé.

Le porte-parole de l’armée israélienne, puis tous les commentateurs et correspondants militaires, ont été d’accord pour dire que l’invasion terrestre mettait davantage de pression sur le Hamas pour qu’il libère ses otages.

Certaines familles des otages n’étaient clairement pas d’accord, mais n’ont pas pu le dire de peur de paraître antipatriotiques.

Personne ne pose même la question : « Comment diable une invasion terrestre peut-elle mettre davantage de pression sur le Hamas pour qu’il libère les otages ? De quelle manière ? Pourquoi?”

Vue déformée

C’est juste une autre question enfouie sous les décombres de cette guerre. Il en va de même de ce que les Juifs israéliens voient et entendent sur ce qui se passe à Gaza. Il n’y a pratiquement aucune image des atrocités.

Les manifestations hebdomadaires massives à Londres, à Washington et ailleurs sont présentées comme des mouvements de gauche internationale soutenant le massacre de civils israéliens.

La répulsion croissante dans le monde face à ce que fait Israël à Gaza n’est pas rapportée et, quand elle l’est, elle est complètement tordue, comme s’il s’agissait d’un énorme complot antisémite contre les Juifs et Israël.

La purge ne se limite pas aux Palestiniens. Les dissidents juifs subissent la domination de la foule.

Eran Rolnik, un psychiatre qui écrit depuis des années dans Haaretz, a été convoqué mercredi à une audience disciplinaire par la Commission de la fonction publique pour les articles qu’il a écrits contre Netanyahu.

Meir Baruchin, un professeur d’éducation civique qui publie les noms et les photos de civils palestiniens tués par les forces israéliennes à Gaza ou en Cisjordanie, a été arrêté jeudi pour « complot en vue de trahison ».

Un journaliste ultra-orthodoxe de gauche, Israel Frey, qui a écrit qu’il priait pour les enfants victimes des kibboutzim et de Gaza, se cache toujours, après avoir fui son domicile lorsqu’une foule s’est rassemblée à l’extérieur.

La grande question, et ma plus grande crainte, est : que se passera-t-il ensuite ?

Vous pouvez situer ce règne de terreur actuel dans un contexte de peur et de vengeance, un sentiment compréhensible quoique très exagéré suite aux atroces attaques du Hamas, après lesquelles aucun Juif israélien ne se sent en sécurité chez lui.

Mais ce régime interne de réduction au silence et d’intimidation va-t-il s’évaporer à la fin de la guerre ? Ou sommes-nous au seuil d’une répression totale contre les dissidents palestiniens et israéliens ?

Israël est-il au bord du fascisme ? Malheureusement, je ne peux pas donner de réponse réconfortante.