Guerre Israël-Palestine : le célèbre fabricant de knafeh, connu pour sa générosité, tué à Gaza

Le bombardement israélien de Gaza a tué des milliers de Palestiniens, dont une écrasante majorité de civils.

Des familles entières ont été anéanties et il est fort probable que le nombre de morts soit sous-estimé étant donné le nombre de corps ensevelis sous les décombres.

Jusqu’à présent, ces victimes comprenaient des dramaturges, des romanciers et des journalistes en herbe, entre autres.

L’un des décès palestiniens récents est celui d’Abu Shadi, né Masoud al-Qutati, un chef pâtissier de 64 ans, tué lors d’une frappe aérienne israélienne le 3 novembre.

Abu Shadi était le vendeur d’un restaurant knafeh populaire, qui produisait le bonbon palestinien populaire, composé de pâte filée baignée de sirop et de fromage.

Au cours de sa carrière de dix ans dans la confiserie, Qutati s’est forgé une réputation pour sa générosité ainsi que pour le goût de ses pâtisseries.

Parmi les Palestiniens de Gaza, il était surnommé « Père des pauvres », pour avoir offert des assiettes de knafeh à prix réduit aux résidents locaux et gratuitement à ceux qui n’avaient pas les moyens de payer.

« Laissez les pauvres manger », tel était le slogan utilisé par le magasin d’Abu Shadi, situé dans le quartier d’Al-Zaytoun, à l’est de Gaza.

Le pâtissier chevronné y travaillait depuis 50 ans et ses produits attiraient de longues files de clients le week-end et le soir.

La mort de Qutati lors d’une attaque israélienne n’était pas son premier contact avec la violence que l’occupation et la guerre ont infligée aux habitants de Gaza.

Durant la Première Intifada – le soulèvement palestinien contre l’occupation israélienne – entre 1987 et 1993, le petit camion dans lequel le pâtissier vendait a été incendié et détruit par les forces israéliennes.

Il a néanmoins continué à s’imposer comme l’un des fabricants de knafeh les plus remarquables de Gaza, gagnant la couverture médiatique et l’admiration de la population locale.

En souvenir d’Abou Shadi, le chercheur palestinien Abdalhadi Alijla a écrit à propos de son proche sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter :

« Le mari de ma cousine, Abu Shadi, était réputé comme l’un des vendeurs de kunafa les plus célèbres de Gaza. L’année dernière, la file d’attente nocturne devant son magasin de la rue Salah al-Din était très longue. Sa kunafa était non seulement délicieuse et authentique, mais aussi abordable.

Abu Shadi avait plus de 20 enfants et petits-enfants, dont la plupart avaient terminé leurs études universitaires mais qui continuaient à participer au commerce familial consistant à fabriquer et à vendre des bonbons.

« Mes enfants sont instruits ; Shadi est professeur d’anglais, Muhammad est architecte, Ahmed est pharmacien, mais je leur apprends aussi à faire des bonbons et ils m’aident dans mon travail », a déclaré un jour Qutati dans une interview.

« Pourquoi est-on appelé « père des pauvres » ? Parce que tout le monde, du nord au sud, d’est en ouest, me connaît, même si vous allez à Rafah et posez des questions sur Abu Shadi, ils sauront où je me trouve », a-t-il déclaré, expliquant sa popularité à Gaza.